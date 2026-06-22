https://ukraina.ru/20260622/sidi-i-smotri-chemu-dolzhen-nauchit-den-nachala-voyny-1080478426.html

Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?

Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны? - 22.06.2026 Украина.ру

Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?

85 лет назад началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой

2026-06-22T10:44

2026-06-22T10:44

2026-06-22T10:54

эксклюзив

ссср

германия

украина

красная армия

великая отечественная война

сво

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080479655_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_8591e7ec0e6fe2da924bf15f8d754558.jpg

Кто из нас не вспоминает в этот день сакральные строки: "22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война". На самом деле объявили о начале Великой Отечественной войны в 12:15. С заявлением по радио выступил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Обращение заканчивалось словами: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!".О том, что 22 июня будет днем немирным, некоторые военные догадывались. За несколько часов до начала войны из Москвы командующим 3-й, 4-й, 10-й армиями поступила директива № 1 народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко. В ней говорилось, что в течение 22 и 23 июня возможны провокации и внезапное нападение немцев. Задача войск - не поддаваться на провокационные действия. Однако уже на рассвете войска гитлеровской Германии начали массированное наступление на Советский Союз. В боевом приказе народного комиссара обороны № 2 от 22 июня 1941 года говорится: "22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкая авиация без всякого повода совершила налет на наши аэродромы вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке. Одновременно в разных местах германские войска открыли артиллерийский огонь и перешли нашу границу". По воспоминаниям генерала армии, начальника Генштаба Георгия Жукова, в 4 часа 30 минут он с народным комиссаром обороны Тимошенко приехал в Кремль, где их пригласили в кабинет к Сталину: "Сталин был бледен и сидел за столом, держа в руках не набитую табаком трубку. Мы доложили обстановку. Сталин недоумевающе сказал: "Не провокация ли это немецких генералов?" "Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация..." - ответил С. К. Тимошенко".Речь, напомним, идет об архивных, рассекреченных документах и мемуарах, интересуются которыми, по большей части, узкие специалисты. Но задумывались ли мы, почему так мало книг и фильмов именно о начале войны, о ее первых днях? О подвигах, переломных сражениях и Победе сняты десятки выдающихся фильмов и написаны сотни книг. Для одних символами войны стали "Летят журавли", для других - "Судьба человека", "Баллада о солдате" или "Они сражались за Родину". Однако события июня 1941 года занимают в памяти гораздо более скромное место. Из наиболее известных работ на эту тему обычно вспоминают "Брестскую крепость", "Бессмертный гарнизон" или "22 июня, ровно в четыре часа". Причина, вероятно, лежит глубже, чем может показаться на первый взгляд. Начало войны было не просто военной катастрофой, это был шок для всего советского общества. За считанные недели оказались разрушены представления о безопасности страны, непобедимости Красной армии и устойчивости довоенного миропорядка. Ставка немецкого командования на внезапность и стремительность, оформившаяся в план "Барбаросса", в самом начале взяла свое, и потому к декабрю того же года советские войска понесли потери свыше 5 миллионов человек, были оставлены Прибалтика, Белоруссия, большая часть Украины и европейской части России.После войны советская историческая политика закономерно сделала акцент на Победе, героизме и способности народа преодолеть тяжелейшие испытания. Государству была нужна объединяющая история триумфа, а не болезненный разговор о масштабах трагедии июня-июля 1941 года, разбор "полетов" и поиск виновных. Неудивительно, что события первых месяцев ВОВ оставались и остаются одной из самых тяжёлых и сложных тем. И дело не только в государственной "победной" политике - само общество долгое время не было готово к глубокому осмыслению этих событий. Для поколения фронтовиков и переживших оккупацию людей воспоминания о первых днях войны были связаны не с героикой, а с растерянностью, хаосом, эвакуацией, окружениями, потерей близких и ощущением надвигающейся катастрофы.Поэтому культ памяти о войне десятилетиями строился вокруг её финала, а не вокруг трагического начала. Но говорить об этом все равно надо, чтобы учиться на ошибках, изучать исторические предпосылки и коварство врага, который вчера еще считался союзником. А в ходе СВО осмысление прошлого опыта начала войны просто необходимо. И очень хорошо, что федеральные каналы в этот день начинают болезненный, но необходимый разговор о схожести первых дней Великой Отечественной войны и спецоперации, объясняют позицию Европы тогда и сейчас.В этом плане интересен документальный цикл "Вторжение", где телеведущий Вячеслав Никонов (внук Вячеслава Молотова) детально объясняет, как и почему Европа не просто склонилась перед Третьим рейхом, но и поддерживала развитие фашизма, и перестроила свою экономику под интересы Германии и Гитлера. "Я считаю, что датировка начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года - неправильная, западноцентристская и даже, я бы сказал, расистская, - подчеркивает Никонов. - Потому что уже в 1931 году Япония напала на Китай и к 1939 году погибли более 10 миллионов китайцев. Затем была война в Испании, где воевали немецкие и итальянские войска, да и наши там воевали. Еще полтора миллиона человек погибли. А была и итальянская агрессия в Эфиопии. Еще полмиллиона погибших!", - напоминает он.Нелишне пересмотреть и документальный сериал из 18 серий "Великая война", снятый еще в 2010 году по заказу Первого канала. Особый акцент - на первой серии с названием "Барбаросса". В ней максимально подробно, с использованием 3D-графики и бережно восстановленной хроники, показаны события, которые привели к началу Великой Отечественной войны. Серия начинается кадрами о сбитом ВВС 15 апреля 1941 года немецком самолете-разведчике, который летел ниже положенного "потолка". Пилоты выжили и на допросах утверждали, что просто заблудились. Но, конечно же, обманули… Вообще же, по разным каналам в советское правительство поступали сигналы о том, что нацистская Германия готовится в скором времени напасть на СССР. Но информация о сроках начала вторжения, которые неоднократно доносила разведка, часто не совпадала с реальностью. А СССР всеми силами пытался оттянуть удар и выиграть время для перевооружения армии. Поэтому информацию агентуры считали "противоречивой", держать войска в постоянном боевом напряжении считали дорогим "удовольствием". В итоге, несмотря на многолетнюю подготовку к войне, Советский Союз все же застал врасплох план немецкого командования "Барбаросса". Ассоциации более чем прозрачные, не так ли?Интересный взгляд на события военной журналистики предлагает канал НТВ в документальной ленте "Они снимали за Родину". Фильм посвящен скрытым за кадром героям Великой Отечественной: фронтовым фотографам, которые с риском для жизни фиксировали происходящее для потомков. Именно благодаря их самоотверженной и жертвенной работе мы сегодня и можем не только изучать летопись Великой Победы по документам, но и воочию видеть, как это происходило. Проект обращается к восьми легендарным снимкам военной эпохи. Среди них знаменитый "Комбат", где политрук Алексей Ерёменко поднимает бойцов в атаку, фотография "Узники фашизма" с детьми за колючей проволокой нацистского лагеря, а также кадры из Москвы 22 июня 1941 года, когда жители столицы впервые услышали сообщение о начале войны и замерли в тревожном ожидании. За каждым из этих снимков стоят люди, которые рисковали жизнью ради того, чтобы сохранить для потомков правду о происходящем.Дмитрий Бальтерманц, Евгений Халдей, Всеволод Тарасевич, Макс Альперт, Галина Санько и другие фронтовые фотографы стали не просто свидетелями войны, а её летописцами. Их работы превратились в исторические документы, которые спустя десятилетия продолжают формировать представление о той эпохе.В этом смысле между военными корреспондентами Великой Отечественной войны и современными репортёрами, работающими в зоне СВО и в районах боевых действий с 2014 года, прослеживается прямая преемственность. Как и их предшественники, они работают в условиях постоянного риска, фиксируя события, которые завтра станут частью истории. Их материалы нередко становятся единственным свидетельством происходящего для миллионов людей, находящихся за сотни и тысячи километров от линии фронта. Десятки журналистов уже погибли, рассказывая правду о нацистах-карателях, о зверствах украинских военных в Курской области, о событиях в Мариуполе и Бахмуте. Работа фронтового корреспондента остаётся одной из самых важных и одновременно самых опасных профессий во время любой войны, надо это помнить и ценить.Еще 22 июня серию спецпроектов традиционно покажет телеканал "Звезда". Здесь и документальный сериал "Европейская сделка с дьяволом: история Второй мировой", который напомнит, какие уроки преподнесла миру Вторая мировая война и что может произойти, если они так и не будут выучены. И премьера, посвященная теме, которая зачастую остаётся в тени масштабных фронтовых операций, хотя её значение для победы трудно переоценить. Документалка "Слепая зона вермахта: Анатомия партизанской войны" рассказывает о деятельности советских партизанских соединений в Брянской, Смоленской, Псковской и Ленинградской областях, действовавших под руководством Никифора Коляды, Героев Советского Союза Михаила Ромашина, Александра Германа и Георгия Пяткина. С военной точки зрения партизанское движение было не просто формой народного сопротивления оккупантам, речь шла о создании второго фронта в тылу противника. Советские партизаны нарушали логистику вермахта, уничтожали линии связи, собирали разведданные, срывали переброску резервов и вынуждали немецкое командование отвлекать значительные силы на охрану коммуникаций и борьбу с подпольем. В результате оккупационная администрация была вынуждена вести войну сразу на двух уровнях - против Красной армии на фронте и против организованного сопротивления в собственном тылу. Именно поэтому многие историки рассматривают партизанское движение как один из наиболее эффективных примеров асимметричной войны XX века. А документалисты задают за кадром вопрос: а что сейчас делается для подпольной борьбы и нанесения ударов в тылу Украины? Есть ли воля к организации такой работы?Да, история никогда не повторяется буквально, но постоянно предлагает схожие вызовы. Именно поэтому разговор о первых днях Великой Отечественной войны неизбежно выводит нас к вопросам СВО. Любой крупный военный конфликт требует не только рассказов о подвигах героев, но и анализа принятых решений, просчётов, неверных оценок и упущенных возможностей. В этом смысле 22 июня не просто день памяти и скорби, а еще и повод для серьёзного общественного разговора о том, как государства входят в войны, как воспринимают угрозы, почему первоначальные "красивые" планы ломает реальность, и какие выводы необходимо делать из первых, самых тяжёлых месяцев любого конфликта.О событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

https://ukraina.ru/20260228/ot-velikoy-otechestvennoy-do-spetsialnoy-voennoy-pokoleniya-raznye-a-rodina-u-nas-odna-1076177149.html

ссср

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, ссср, германия, украина, красная армия, великая отечественная война, сво, украина.ру