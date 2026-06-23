https://ukraina.ru/20260623/grinyaev-nato-sozdaet-stenu-dronov-ot-baltiki-do-chernogo-morya-dlya-voyny-s-rossiey-1080538192.html

Гриняев: НАТО создает "стену дронов" от Балтики до Черного моря для войны с Россией

Гриняев: НАТО создает "стену дронов" от Балтики до Черного моря для войны с Россией - 23.06.2026 Украина.ру

Гриняев: НАТО создает "стену дронов" от Балтики до Черного моря для войны с Россией

Норвегия встраивается в общеевропейскую "стену дронов" (Drone Wall), которая создается от Балтики до Черного моря. Это эшелонированная сеть разведки и РЭБ, интегрированная в ПВО НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев

2026-06-23T13:58

2026-06-23T13:58

2026-06-23T13:58

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Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Примером этого является принятая в Норвегии в декабре 2025 года "Стратегия в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора".Отвечая на вопрос о норвежской стратегии в области беспилотников, эксперт пояснил, что этот документ — не изолированное явление, а часть масштабной системы, нацеленной на сдерживание России.Гриняев сообщил, что принятая в декабре 2025 года норвежская стратегия по БПЛА — это инструмент операционализации арктической доктрины НАТО. "Норвегия фактически встраивается в общеевропейскую "стену дронов" (Drone Wall), которая создается от Балтики до Черного моря. Это эшелонированная сеть разведки и РЭБ, интегрированная в ПВО НАТО", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, Осло стремится стать ключевым поставщиком данных для наблюдения и сдерживания в Баренцевом регионе. Гриняев подчеркнул, что стратегия имеет явный наступательный подтекст: массовое развертывание ударных FPV-дронов, мониторинг подводной инфраструктуры и районов оперирования Северного флота РФ, а также мобилизация гражданского сектора с механизмом реквизиции частных дронов. "Стратегия имеет явный наступательный подтекст. Во-первых, это массовое развертывание ударных FPV-дронов. Во-вторых, приоритетный мониторинг подводной инфраструктуры и районов оперирования Северного флота РФ, включая маршруты выхода подлодок через Фареро-Исландский рубеж. В-третьих, это мобилизация гражданского сектора: механизм реквизиции частных дронов превращает всю отрасль в мобилизационный резерв", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.

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