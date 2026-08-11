https://ukraina.ru/20260811/politolog-nosovich-pribalty-zatknuli-rot-zelenskomu-chtoby-ne-vtyagivatsya-v-voynu-1082401447.html

Носович: Прибалты "заткнули рот" Зеленскому, чтобы не втягиваться в войну

Носович: Прибалты "заткнули рот" Зеленскому, чтобы не втягиваться в войну - 11.08.2026 Украина.ру

Носович: Прибалты "заткнули рот" Зеленскому, чтобы не втягиваться в войну

Все три прибалтийские страны в апреле "заткнули рот" Зеленскому, когда тот пытался качать тему конфликта с Россией. Они не хотят даже на уровне информационного шума втягиваться в противостояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович

2026-08-11T17:54

2026-08-11T17:54

2026-08-11T18:04

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Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг слова министра обороны Робертаса Каунаса о якобы "нарастающей угрозе" со стороны России. Глава Минобороны ранее заявил о планах Москвы якобы "нанести удары" по инфраструктуре Прибалтики украинскими дронами, но не привел доказательств. Синкявичюс назвал это необоснованным и отметил, что правительство не располагает данными о подобных планах.Отвечая на вопрос о том, откуда последовал окрик – из Вашингтона или Брюсселя, и с чем связано изменение политической ситуации, эксперт заявил, что публичный конфликт Каунаса и Синкявичюса – ерунда. По его словам, феноменально то, как страны Балтии осадили Зеленского, пытавшегося раздуть тему конфликта.Носович обратил внимание, что гораздо более значимым событием, чем внутренние разногласия в Литве, стало поведение всех трех прибалтийских стран в отношении Киева. "Более феноменальное явление – это то, что все три страны в апреле в более грубых выражениях заткнули рот Зеленскому и многим другим украинцам, которые тогда пытались качать тему [якобы] скорого вторжения в Прибалтику", – заявил политолог.Эксперт подчеркнул, что такой шаг демонстрирует стремление Прибалтики дистанцироваться от конфликта. "Они не хотят допустить даже на уровне информационного шума втягивания их в этот конфликт", – отметил он.По словам Носовича, страны Балтии сохраняют прежнюю риторику, но их реальная политика меняется. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.

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