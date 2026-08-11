Носович: Прибалты "заткнули рот" Зеленскому, чтобы не втягиваться в войну - 11.08.2026 Украина.ру
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Носович: Прибалты "заткнули рот" Зеленскому, чтобы не втягиваться в войну
Носович: Прибалты "заткнули рот" Зеленскому, чтобы не втягиваться в войну - 11.08.2026 Украина.ру
Носович: Прибалты "заткнули рот" Зеленскому, чтобы не втягиваться в войну
Все три прибалтийские страны в апреле "заткнули рот" Зеленскому, когда тот пытался качать тему конфликта с Россией. Они не хотят даже на уровне информационного шума втягиваться в противостояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
2026-08-11T17:54
2026-08-11T18:04
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Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг слова министра обороны Робертаса Каунаса о якобы "нарастающей угрозе" со стороны России. Глава Минобороны ранее заявил о планах Москвы якобы "нанести удары" по инфраструктуре Прибалтики украинскими дронами, но не привел доказательств. Синкявичюс назвал это необоснованным и отметил, что правительство не располагает данными о подобных планах.Отвечая на вопрос о том, откуда последовал окрик – из Вашингтона или Брюсселя, и с чем связано изменение политической ситуации, эксперт заявил, что публичный конфликт Каунаса и Синкявичюса – ерунда. По его словам, феноменально то, как страны Балтии осадили Зеленского, пытавшегося раздуть тему конфликта.Носович обратил внимание, что гораздо более значимым событием, чем внутренние разногласия в Литве, стало поведение всех трех прибалтийских стран в отношении Киева. "Более феноменальное явление – это то, что все три страны в апреле в более грубых выражениях заткнули рот Зеленскому и многим другим украинцам, которые тогда пытались качать тему [якобы] скорого вторжения в Прибалтику", – заявил политолог.Эксперт подчеркнул, что такой шаг демонстрирует стремление Прибалтики дистанцироваться от конфликта. "Они не хотят допустить даже на уровне информационного шума втягивания их в этот конфликт", – отметил он.По словам Носовича, страны Балтии сохраняют прежнюю риторику, но их реальная политика меняется. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, прибалтика, литва, александр носович, украина.ру, минобороны, конфликт, война, сво, аналитика, аналитики, украина аналитика, владимир зеленский, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво
Новости, Россия, Прибалтика, Литва, Александр Носович, Украина.ру, Минобороны, конфликт, война, СВО, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, Владимир Зеленский, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО

Носович: Прибалты "заткнули рот" Зеленскому, чтобы не втягиваться в войну

17:54 11.08.2026 (обновлено: 18:04 11.08.2026)
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos - Land Forces Assuranceвоеннослужащий ВС Латвии
военнослужащий ВС Латвии - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© commons.wikimedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos - Land Forces Assurance
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Все три прибалтийские страны в апреле "заткнули рот" Зеленскому, когда тот пытался качать тему конфликта с Россией. Они не хотят даже на уровне информационного шума втягиваться в противостояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг слова министра обороны Робертаса Каунаса о якобы "нарастающей угрозе" со стороны России. Глава Минобороны ранее заявил о планах Москвы якобы "нанести удары" по инфраструктуре Прибалтики украинскими дронами, но не привел доказательств. Синкявичюс назвал это необоснованным и отметил, что правительство не располагает данными о подобных планах.
Отвечая на вопрос о том, откуда последовал окрик – из Вашингтона или Брюсселя, и с чем связано изменение политической ситуации, эксперт заявил, что публичный конфликт Каунаса и Синкявичюса – ерунда. По его словам, феноменально то, как страны Балтии осадили Зеленского, пытавшегося раздуть тему конфликта.
Носович обратил внимание, что гораздо более значимым событием, чем внутренние разногласия в Литве, стало поведение всех трех прибалтийских стран в отношении Киева.
"Более феноменальное явление – это то, что все три страны в апреле в более грубых выражениях заткнули рот Зеленскому и многим другим украинцам, которые тогда пытались качать тему [якобы] скорого вторжения в Прибалтику", – заявил политолог.
Эксперт подчеркнул, что такой шаг демонстрирует стремление Прибалтики дистанцироваться от конфликта. "Они не хотят допустить даже на уровне информационного шума втягивания их в этот конфликт", – отметил он.
По словам Носовича, страны Балтии сохраняют прежнюю риторику, но их реальная политика меняется. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.
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