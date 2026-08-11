https://ukraina.ru/20260811/kombinat-zaporozhstal-ostanovil-rabotu-posle-udara-vs-rf-1082402582.html
Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ - 11.08.2026 Украина.ру
Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
После удара российской армии остановлен металлургический комбинат "Запорожсталь" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом 11 августа сообщило руководство украинского предприятия
2026-08-11T18:10
2026-08-11T18:10
2026-08-11T18:10
новости
россия
запорожье
ринат ахметов
метинвест
вооруженные силы украины
украина.ру
металлургия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073561326_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e491d26afdb93073c61960604f61a37a.jpg
ПАО "Запорожсталь" (группа "Метинвест") производило продукцию для ВСУ и было атаковано подразделениями российской армии. Об этом сообщало утором 11 августа Минобороны РФ.Администрация предприятия оценила ущерб и выступила с заявлением об остановке работы из-за полученных при "баллистическом ударе" повреждений. "Повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производства. В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях", - заявила администрация ПАО "Запорожсталь".Она сообщила также о гибели семерых и ранении 21 сотрудников предприятия.Специалисты оценивают масштабы разрушений, а также сроки и возможности восстановления работы комбината.Ранее стало известно, что "Метинвест" Ахметова с начала года резко сократил производствоТакже стало известно, что Украинская металлургия начинает останавливаться из-за блокировки портовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запорожье
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073561326_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_5ab66cdb34cb1eb16ae5d4854ccf5660.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожье, ринат ахметов, метинвест, вооруженные силы украины, украина.ру, металлургия, украина
Новости, Россия, Запорожье, Ринат Ахметов, Метинвест, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, металлургия, Украина
Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
После удара российской армии остановлен металлургический комбинат "Запорожсталь" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом 11 августа сообщило руководство украинского предприятия
ПАО "Запорожсталь" (группа "Метинвест") производило продукцию для ВСУ и было атаковано подразделениями российской армии. Об этом сообщало утором 11 августа Минобороны РФ.
Администрация предприятия оценила ущерб и выступила с заявлением об остановке работы из-за полученных при "баллистическом ударе" повреждений.
"Повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производства. В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях", - заявила администрация ПАО "Запорожсталь".
Она сообщила также о гибели семерых и ранении 21 сотрудников предприятия.
Специалисты оценивают масштабы разрушений, а также сроки и возможности восстановления работы комбината.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.