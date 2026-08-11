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Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ

Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ - 11.08.2026 Украина.ру

Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ

После удара российской армии остановлен металлургический комбинат "Запорожсталь" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом 11 августа сообщило руководство украинского предприятия

2026-08-11T18:10

2026-08-11T18:10

2026-08-11T18:10

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ПАО "Запорожсталь" (группа "Метинвест") производило продукцию для ВСУ и было атаковано подразделениями российской армии. Об этом сообщало утором 11 августа Минобороны РФ.Администрация предприятия оценила ущерб и выступила с заявлением об остановке работы из-за полученных при "баллистическом ударе" повреждений. "Повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производства. В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях", - заявила администрация ПАО "Запорожсталь".Она сообщила также о гибели семерых и ранении 21 сотрудников предприятия.Специалисты оценивают масштабы разрушений, а также сроки и возможности восстановления работы комбината.Ранее стало известно, что "Метинвест" Ахметова с начала года резко сократил производствоТакже стало известно, что Украинская металлургия начинает останавливаться из-за блокировки портовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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