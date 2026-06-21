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Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ

Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ - 21.06.2026 Украина.ру

Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ

Запад ведет против России террористическую войну. Его цель – распад России на несколько государств. Раньше у них были планы организовать здесь цветные революции. Этот план сохранился. Просто к нему добавились провокации с биологическим оружием и атаки дронов, чтобы подорвать российскую систему и деморализовать российское общество

2026-06-21T07:00

2026-06-21T07:00

2026-06-21T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан БекманРанее парламент Финляндии отменил действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Официальный Хельсинки объясняет свое желание необходимостью обеспечить оборону в "непредсказуемой оперативной обстановке". При этом все эксперты сходятся во мнении, что оружие массового поражения могут разместить в 300 километрах от Санкт-Петербурга, и в случае начала военных действий даже с применением обычного оружия эти ядерные объекты станут целями первоочередного поражения.- Йохан, о каком именно ядерном оружии может идти речь? О том, чтобы размещать в Финляндии инфраструктуру Британии и Франции? Или о неких совместных разработках Финляндии и Швеции, которая, несмотря на свой мнимый нейтралитет, давно вынашивала планы обзавестись своей атомной бомбой?- Сразу скажу, что в Финляндии находятся как минимум 15 баз американской армии, которые с юридической точки зрения не являются территорией Финляндии. Формально это территория США, а США на своей территории могут размещать все, что угодно. А этот закон нужен лишь для того, чтобы легализовать этот процесс. В данный момент нахождение ядерного оружия на территории Финляндии является тяжким уголовным преступлением. Поэтому финским военным и чиновникам надо перестраховаться, чтобы не получить проблем с законом.А вообще считаю все эти разговоры вокруг ядерного оружия маскировкой. Финские власти и натовские руководители таким образом хотят отвлечь внимание от своих истинных намерений – продолжать работу биолабораторий на территории Финляндии, где будет создаваться биологическое оружие нового типа, чтобы использовать его против России.Повторюсь, это приоритет Евросоюза и НАТО в их агрессии против России. И эти планы они хотят скрыть за счет разговоров о размещении ядерного оружия в Финляндии.- У них не получилось разместить эти лаборатории на Украине, поэтому они решили их переместить в Финляндию?- Эти лаборатории есть везде. И на Украине, и в других странах СНГ, и в Финляндии. Причем в Финляндии проводятся учения, связанные с применением биологического оружия.- Выходит, Запад не отказался от своих планов, о которых мы с вами говорили много раз? Запустить на территорию России некий вирус, который бы привел к гибели людей, и агрессию Запада никак нельзя было доказать?- Конечно. Вообще гибель людей тут необязательна. Есть разные виды биологического оружия. Это не значит, что они придумают новую чуму, которая будет убивать всех подряд. Просто любая крупная эпидемия способны подорвать боеспособность вооруженных сил, сломать систему государственного управления и деморализовать общество. Сами понимаете, что когда люди просто болеют, то они не могут нормально жить, работать и воевать. Это и есть тихое оружие для тихой агрессии.- А сами финны как относятся к тому, что их страна неизвестно ради чего стала полигоном для размещения ядерного оружия и разработок биологического оружия?- Финнов никто об этом не спрашивал о том, нужно ли Финляндии быть плацдармом для агрессии Запада против России. Напомню, что у нас даже не проводилось никаких дебатов по поводу вступления в НАТО. Кстати, в конце года у нас собираются принять закон, который предусматривает полный запрет на общение с российскими СМИ для финских граждан. Правительство хочет посадить всех, кто ищет хоть какую-то площадку, чтобы можно было обсудить проблемы финской внешней политики и экономики.- Как нам в таком случае воспринимать заявления Александра Стубба, который время от времени предлагает договариваться с Россией? Это просто тактический ход?- Да. Александр Стубб – это представитель террористического режима Евросоюза и НАТО, который ведет войну с Россией. Если он говорит, что с Россией надо вести переговоры, он имеет в виду, что это должны быть переговоры о капитуляции.Повторюсь, Запад ведет против России террористическую войну. Его цель – распад России на несколько государств. Раньше у них были планы организовать здесь цветные революции. Этот план сохранился. Просто к нему добавились провокации с биологическим оружием и атаки дронов, чтобы подорвать российскую систему и деморализовать российское обществоВпрочем, они уже напали на российскую экономику. Все эти налеты беспилотников ставят целью подорвать российский топливный рынок.Кстати, я вам когда-то говорил, что мощности финской государственной телерадиокомпании Yleisradio уже позволяет ей вещать на глубину около ста километров от российско-финской границы.- Они достают до Выборга и Карелии?- Они до Питера достают. То есть они вполне могут устроить эту тихую агрессию с биологическим оружием, а потом начнут распространять по радио еще какие-нибудь фейки на русском языке, чтобы сеять панику среди населения. В этом плане у них все готово.- А финская армия сейчас проводит конкретные приготовления к современной войне, в которой преобладает фактор дронов?- Конечно. Финская армия – это армия НАТО. Все финские солдаты и офицеры – это военнослужащие НАТО. Все учения мы проводим в рамках НАТО. Финляндия – это же полигон. Она сама ничего не планирует. Вот к нам и приезжают зарубежные инструктора, которые готовят страну к многослойной агрессии против России.- И как вы оцениваете возможности России разгромить Украину, чтобы выбить у Запада основную площадку войны с Россией и сделать эти планы тихой агрессии совсем уж слабыми?- Россия победит. Это очевидно. На Западе это понимают, поэтому ведут террористическую войну. Что делает террорист, когда не может одержать победу на поле боя? Он начинает взрывать мирных жителей. То же самое сейчас делается в части налетов БПЛА, которые полностью поддерживает Запад.Более того, давайте признаем, что все эти провокации безуспешны, так как они не приносят результата. Уже несколько лет продолжается война Евросоюза против России, но Россия не рухнула. При этом европейцы не готовы вернуться к нормальным отношениям. Помните, что недавно ляпнула Урсула фон дер Ляйен? "Дроновые атаки на Москву доказывают, что Украина готова вступать в Евросоюз". Они на самом деле там все с ума сошли.А вот постепенное восстановление сотрудничества России и США — это позитивный сигнал. План создания тоннеля между Аляской и Россией добавляет оптимизма. Когда трезвые и опытные люди обсуждают реализацию конкретных планов – это всегда хорошо.

https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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интервью, россия, финляндия, запад, йохан бекман, александр стубб, нато, ес, урсула фон дер ляйен, украина, ядерное оружие, сша, биолаборатории, биологическое оружие