https://ukraina.ru/20260622/stena-dronov-ot-baltiki-do-chernogo-morya-sergey-grinyaev-o-tom-kak-nato-gotovit-novye-vyzovy-dlya-1080462866.html

"Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России

"Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России - 22.06.2026 Украина.ру

"Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России

Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов", доктор технических наук Сергей Гриняев.

2026-06-22T06:06

2026-06-22T06:06

2026-06-22T06:06

интервью

нато

сергей лавров

россия

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По итогам саммита в Брюсселе Евросовет принял заявление, в котором возложил на Россию всю полноту ответственности за любые происшествия с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС, 19 июня сообщили СМИ.Ранее европейское издание Politico в самый последний момент сняло с публикации эксклюзивную статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в которой он заявил, что Европа не заинтересована в честном диалоге, а стремится "заморозить" конфликт на Украине для введения туда войск британо-французской "коалиции желающих". По его оценке, европейские страны намерены тянуть время до 2030 года, чтобы достичь полной боеготовности для конфликта с Россией. Текст статьи был обнародован российской стороной.— Сергей Николаевич, ранее Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Давайте возьмем как пример Норвегию и принятую в декабре 2025 года не “Стратегию в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора”. Это актуально в том числе в рамках заявлений главы МИД, а также министра обороны РФ о том, что НАТО готовится к 2030 году к военному столкновению с Россией.— Да, эта Стратегия — не случайность, а инструмент операционализации арктической доктрины НАТО. Норвегия фактически встраивается в общеевропейскую "стену дронов" (Drone Wall), которая создается от Балтики до Черного моря. Это эшелонированная сеть разведки и РЭБ, интегрированная в ПВО НАТО. Осло стремится стать ключевым поставщиком данных для наблюдения и сдерживания в Баренцевом регионе.Стратегия имеет явный наступательный подтекст. Во-первых, это массовое развертывание ударных FPV-дронов. Во-вторых, приоритетный мониторинг подводной инфраструктуры и районов оперирования Северного флота РФ, включая маршруты выхода подлодок через Фареро-Исландский рубеж. В-третьих, это мобилизация гражданского сектора: механизм реквизиции частных дронов превращает всю отрасль в мобилизационный резерв.Норвегия внимательно изучает украинский опыт (Украина стала для НАТО испытательным полигоном. Опыт применения морских беспилотников в Черном море показал, как при минимальных затратах можно наносить ущерб крупным флотам. Норвегия переносит эти выводы на северные моря.Напомню, в прошлом году было подписано норвежско-украинское соглашение. Киев передает боевой опыт и интеллектуальную собственность, а Норвегия обеспечивает промышленную базу. Создается производственная линия беспилотных авиационных систем, заточенная под преодоление именно российских систем ПВО и РЭБ.— Насколько масштабно финансирование этих планов? Кажется, цифры звучат беспрецедентные для Норвегии.— Цифры действительно впечатляют. В 2024 году Стортинг утвердил план на 2025–2036 годы с бюджетом 600 миллиардов норвежских крон. Но уже в марте 2026-го правительство добавило еще 115 миллиардов крон, продлив планирование до 2040 года. Это устойчивый межпартийный консенсус.В Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны". Муниципалитетам даже приказано обновить кризисные планы на случай войны.— Есть ли у этой стратегии слабые места?— Арктика — суровый край. Это "ахиллесова пята" Стратегии. Сами авторы документа признают: доступность малых БАС зимой падает до 40–60% из-за обледенения. Большинство платформ не сертифицированы для работы при температуре ниже -20°С.Есть и другие проблемы: критическая зависимость от китайских микрочипов и острый дефицит кадров. Поэтому "сплошная система контроля", о которой они мечтают, пока остается скорее декларацией, чем реальностью.Кроме того, консенсус в Осло кажется монолитным, но на периферии всё иначе. Жители приграничного Финнмарка, того же Киркенеса, относятся к России гораздо прагматичнее. Там сильны торговые и гуманитарные связи, и усиление присутствия НАТО воспринимается неоднозначно. Это уязвимое место стратегии — разрыв между политической элитой столицы и настроениями северян.— Как эти шаги влияют на безопасность России?— Для России это серьезный вызов. Реализуется концепция "сдерживания через обнаружение". Постоянный мониторинг районов развертывания наших подлодок лишает их скрытности. Это вынуждает нас тратить огромные ресурсы на усиление мер маскировки и РЭБ.Кроме того, милитаризация Арктики разрушает старые институты сотрудничества. Например, в 2025 году санкции против российских рыбаков уже поставили под удар полувековую систему совместного управления ресурсами Баренцева моря.В целом беспилотное противостояние в Арктике перешло в институциональную фазу. Норвежская Стратегия — это часть большой игры, куда входят и британский "Северный морской союз", и операция НАТО Arctic Sentry. Для России сейчас открыто небольшое "окно возможностей", пока Норвегия борется с технологическими и бюджетными ограничениями. Но это окно сужается. Нам необходимы не просто ответные, а упреждающие меры — как в технологиях, так и в правовом регулировании применения автономных систем на границах.— И, наконец, когда мы обсудили на конкретном примере эскалацию со стороны НАТО, как вы прокомментируете тот факт, что по итогам саммита в Брюсселе Евросовет принял заявление, в котором возложил на Россию всю полноту ответственности за любые происшествия с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС?— Евросовет сформулировал свою позицию так, чтобы заранее связать любые инциденты с дронами на территории ЕС с российской кампанией на Украине, и это политическая рамка, а не вывод на основе доказательств. Для Брюсселя такая формулировка — способ укрепить единство и обозначить сторону, которая, по их мнению, несёт "исходную ответственность" за появление рисков. Поэтому это попытка закрепить удобную интерпретацию событий, что, конечно, выглядит предвзято.— Теперь о статье Сергея Лаврова, которая почему-то вдруг поставила в тупик Politico. Хотя министр в ней упомянул то, о чем открыто говорят страны НАТО, в том числе то, что 2030 станет годом полной боеготовности ЕС к конфликту с Россией. Но, как считаете, успеет ли Европа подготовиться к масштабному конфликту? Позволяет ли текущее состояние ВПК европейских стран достичь полной боеготовности за оставшиеся годы?— Если отбросить эмоциональный фон вокруг статьи Лаврова, то вопрос о том, "успеет ли Европа подготовиться", упирается в реальность: европейский ВПК сегодня объективно не соответствует тем масштабам производства, которые нужны для крупного конфликта, и сами лидеры ЕС это признают. За последние два года они начали ускоренную перестройку — увеличивают бюджеты, возвращают мобилизационные мощности, создают совместные программы вооружений, но разрыв между политическими заявлениями и реальными производственными возможностями остаётся огромным, особенно в артиллерии, ПВО и ракетных системах.Поэтому к 2030 году Европа, вероятно, станет более организованной, более интегрированной и более вооруженной, но достичь уровня "полной боеготовности" для масштабной войны — задача, которую нынешний темп ВПК ЕС пока не позволяет гарантированно выполнить, и это подтверждают как европейские аналитики, так и сами министры обороны стран НАТО.Запад ведет против России террористическую войну. Его цель – распад России на несколько государств. Раньше у них были планы организовать здесь цветные революции. Этот план сохранился. Просто к нему добавились провокации с биологическим оружием и атаки дронов, чтобы подорвать российскую систему и деморализовать российское общество. Об этом в интервью Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ.

https://ukraina.ru/20241004/1057889554.html

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Анна Черкасова

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