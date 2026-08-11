https://ukraina.ru/20260811/ukraina-vozvraschaet-ostanki-lidera-oun-iz-rotterdama-poka-vsu-terpyat-neudachi-na-fronte-itogi-11-1082400682.html

Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа

Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа - 11.08.2026 Украина.ру

Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа

Украина эксгумировала в Нидерландах останки основателя ОУН* Евгения Коновальца для перезахоронения в Киеве. Тем временем ВВС Украины перестали сообщать о количестве российских ракет после того, как не смогли сбить ни одной. А российская армия освободила Новое Поле и установила контроль над Щербаковкой. Главные события — в сводке "Украина.ру".

2026-08-11T18:00

2026-08-11T18:00

2026-08-11T18:47

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киев

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коновалец

адольф гитлер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

оун

ввс

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"Побираются по всей Европе, собирая нацистскую нечисть" На кладбище Кросвейк в Роттердаме прошла эксгумация останков основателя и первого руководителя ОУН* Евгения Коновальца. Прах перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.Евгений Коновалец — бывший офицер австро-венгерской армии, создатель Украинской войсковой организации, на базе которой в 1929 году появилась ОУН. В начале 1930-х ОУН сотрудничала с нацистской Германией, а Коновалец дважды встречался с Гитлером. В 1938 году его ликвидировал советский разведчик Павел Судоплатов в Роттердаме.Посольство России в Гааге жестко прокомментировало эксгумацию:В дипмиссии подчеркнули, что это "еще одно доказательство того, что украинские власти не могут предложить ничего для государственного строительства, кроме ненависти".Это уже вторая эксгумация нацистского главаря за последние месяцы. В мае Зеленский перезахоронил второго главу ОУН* Андрея Мельника. Теперь — Коновальца. Киев собирает по Европе останки гитлеровских пособников, чтобы создать так называемый "национальный пантеон". Отметим, что эксгумация останков Евгения Коновальца и планы по его торжественному перезахоронению в Киеве неизбежно обострят отношения с Варшавой. Польша, и без того возмущенная героизацией бандеровцев, воспринимает подобные акции как плевок в лицо. Украина перестала сообщать о количестве российских ракет после провала ПВОBloomberg сообщил: украинские ВВС изменили формат отчетности и больше не сообщают о перехватах баллистических ракет. Причина проста – во время атаки на прошлой неделе украинская ПВО не смогла сбить ни одну из 28 выпущенных ракет. После этого сводки о перехватах просто перестали публиковать "в целях безопасности".Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди* в интервью AP признал: Россия способна запустить по Украине одновременно 77 баллистических ракет и может увеличить этот показатель до 200. CNN предупредил, что Украину ждет дальнейшее ухудшение ситуации с ПВО.Ранее этот же Роберт Бровди* "Мадяр"рассказал, что его войска могли бы наносить в 7 раз больше ударов по военным объектам в Крыму, если бы деньги, обещанные западными союзниками, поступали быстрее. Командующий силами БПЛА ВСУ сообщил, что сейчас его подразделения укомплектованы лишь на 14% от необходимого для полномасштабной кампании уровня.Когда ПВО работает — о перехватах кричат на каждом углу. Когда перестает — сводки засекречивают. 28 ракет, ноль сбитых — это, пожалуй, приговор украинской противовоздушной обороне. ВС РФ освободили Новое Поле и установили контроль над ЩербаковкойПодразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Группировка "Север" установила контроль над Щербаковкой в Харьковской области.Минувшей ночью российские войска нанесли одну из самых мощных атак по военным объектам Украины за последний месяц. Удары наносились по целям в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Полтаве, Одессе и других городах. По Киеву применено 6 баллистических ракет. По Запорожью били "Искандерами-М" и ФАБами с УМПК. В Николаеве, Пятихатках и Одессе — массированные налеты "Гераней" с пожарами и детонацией.На запорожском направлении штурмовые отряды группировки "Днепр" прорывают оборону ВСУ, развивая наступление в сторону трассы Орехов — Запорожье. Прорыв здесь и выход к окраинам Орехова может изменить ситуацию на всем фронте. На дружковском участке идут уличные бои в Алексеево-Дружковке. На харьковском — бои в Казачьей Лопани, разгром формирований ВСУ в районах Щербаковки и Гоптовки. За сутки группировка "Север" ликвидировала почти 200 боевиков и 11 единиц техники. Группировка "Восток" уничтожила более 340 боевиков и 13 единиц боевой техники.* Признана в РФ террористической организацией.**Признан в России террористом и экстремистом

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Мария Илащук

эксклюзив, украина, киев, россия, коновалец, адольф гитлер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оун, ввс