https://ukraina.ru/20260811/ukraina-vozvraschaet-ostanki-lidera-oun-iz-rotterdama-poka-vsu-terpyat-neudachi-na-fronte-itogi-11-1082400682.html
Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа - 11.08.2026 Украина.ру
Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
Украина эксгумировала в Нидерландах останки основателя ОУН* Евгения Коновальца для перезахоронения в Киеве. Тем временем ВВС Украины перестали сообщать о количестве российских ракет после того, как не смогли сбить ни одной. А российская армия освободила Новое Поле и установила контроль над Щербаковкой. Главные события — в сводке "Украина.ру".
2026-08-11T18:00
2026-08-11T18:00
2026-08-11T18:47
эксклюзив
украина
киев
россия
коновалец
адольф гитлер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
оун
ввс
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"Побираются по всей Европе, собирая нацистскую нечисть" На кладбище Кросвейк в Роттердаме прошла эксгумация останков основателя и первого руководителя ОУН* Евгения Коновальца. Прах перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.Евгений Коновалец — бывший офицер австро-венгерской армии, создатель Украинской войсковой организации, на базе которой в 1929 году появилась ОУН. В начале 1930-х ОУН сотрудничала с нацистской Германией, а Коновалец дважды встречался с Гитлером. В 1938 году его ликвидировал советский разведчик Павел Судоплатов в Роттердаме.Посольство России в Гааге жестко прокомментировало эксгумацию:В дипмиссии подчеркнули, что это "еще одно доказательство того, что украинские власти не могут предложить ничего для государственного строительства, кроме ненависти".Это уже вторая эксгумация нацистского главаря за последние месяцы. В мае Зеленский перезахоронил второго главу ОУН* Андрея Мельника. Теперь — Коновальца. Киев собирает по Европе останки гитлеровских пособников, чтобы создать так называемый "национальный пантеон". Отметим, что эксгумация останков Евгения Коновальца и планы по его торжественному перезахоронению в Киеве неизбежно обострят отношения с Варшавой. Польша, и без того возмущенная героизацией бандеровцев, воспринимает подобные акции как плевок в лицо. Украина перестала сообщать о количестве российских ракет после провала ПВОBloomberg сообщил: украинские ВВС изменили формат отчетности и больше не сообщают о перехватах баллистических ракет. Причина проста – во время атаки на прошлой неделе украинская ПВО не смогла сбить ни одну из 28 выпущенных ракет. После этого сводки о перехватах просто перестали публиковать "в целях безопасности".Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди* в интервью AP признал: Россия способна запустить по Украине одновременно 77 баллистических ракет и может увеличить этот показатель до 200. CNN предупредил, что Украину ждет дальнейшее ухудшение ситуации с ПВО.Ранее этот же Роберт Бровди* "Мадяр"рассказал, что его войска могли бы наносить в 7 раз больше ударов по военным объектам в Крыму, если бы деньги, обещанные западными союзниками, поступали быстрее. Командующий силами БПЛА ВСУ сообщил, что сейчас его подразделения укомплектованы лишь на 14% от необходимого для полномасштабной кампании уровня.Когда ПВО работает — о перехватах кричат на каждом углу. Когда перестает — сводки засекречивают. 28 ракет, ноль сбитых — это, пожалуй, приговор украинской противовоздушной обороне. ВС РФ освободили Новое Поле и установили контроль над ЩербаковкойПодразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Группировка "Север" установила контроль над Щербаковкой в Харьковской области.Минувшей ночью российские войска нанесли одну из самых мощных атак по военным объектам Украины за последний месяц. Удары наносились по целям в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Полтаве, Одессе и других городах. По Киеву применено 6 баллистических ракет. По Запорожью били "Искандерами-М" и ФАБами с УМПК. В Николаеве, Пятихатках и Одессе — массированные налеты "Гераней" с пожарами и детонацией.На запорожском направлении штурмовые отряды группировки "Днепр" прорывают оборону ВСУ, развивая наступление в сторону трассы Орехов — Запорожье. Прорыв здесь и выход к окраинам Орехова может изменить ситуацию на всем фронте. На дружковском участке идут уличные бои в Алексеево-Дружковке. На харьковском — бои в Казачьей Лопани, разгром формирований ВСУ в районах Щербаковки и Гоптовки. За сутки группировка "Север" ликвидировала почти 200 боевиков и 11 единиц техники. Группировка "Восток" уничтожила более 340 боевиков и 13 единиц боевой техники.* Признана в РФ террористической организацией.**Признан в России террористом и экстремистом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, киев, россия, коновалец, адольф гитлер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оун, ввс
Эксклюзив, Украина, Киев, Россия, Коновалец, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ОУН, ВВС
Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
18:00 11.08.2026 (обновлено: 18:47 11.08.2026)
Украина эксгумировала в Нидерландах останки основателя ОУН* Евгения Коновальца для перезахоронения в Киеве. Тем временем ВВС Украины перестали сообщать о количестве российских ракет после того, как не смогли сбить ни одной. А российская армия освободила Новое Поле и установила контроль над Щербаковкой. Главные события — в сводке "Украина.ру".
"Побираются по всей Европе, собирая нацистскую нечисть"
На кладбище Кросвейк в Роттердаме прошла эксгумация останков основателя и первого руководителя ОУН* Евгения Коновальца.
Прах перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.
Евгений Коновалец — бывший офицер австро-венгерской армии, создатель Украинской войсковой организации, на базе которой в 1929 году появилась ОУН.
В начале 1930-х ОУН сотрудничала с нацистской Германией, а Коновалец дважды встречался с Гитлером. В 1938 году его ликвидировал советский разведчик Павел Судоплатов в Роттердаме.
Посольство России в Гааге жестко прокомментировало эксгумацию:
"Украина побирается по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть".
В дипмиссии подчеркнули, что это "еще одно доказательство того, что украинские власти не могут предложить ничего для государственного строительства, кроме ненависти".
Это уже вторая эксгумация нацистского главаря за последние месяцы.
В мае Зеленский перезахоронил второго главу ОУН* Андрея Мельника. Теперь — Коновальца. Киев собирает по Европе останки гитлеровских пособников, чтобы создать так называемый "национальный пантеон".
Отметим, что эксгумация останков Евгения Коновальца и планы по его торжественному перезахоронению в Киеве неизбежно обострят отношения с Варшавой. Польша, и без того возмущенная героизацией бандеровцев, воспринимает подобные акции как плевок в лицо.
Украина перестала сообщать о количестве российских ракет после провала ПВО
Bloomberg сообщил: украинские ВВС изменили формат отчетности и больше не сообщают о перехватах баллистических ракет.
Причина проста – во время атаки на прошлой неделе украинская ПВО не смогла сбить ни одну из 28 выпущенных ракет. После этого сводки о перехватах просто перестали публиковать "в целях безопасности".
Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди* в интервью AP признал: Россия способна запустить по Украине одновременно 77 баллистических ракет и может увеличить этот показатель до 200. CNN предупредил, что Украину ждет дальнейшее ухудшение ситуации с ПВО.
Ранее этот же Роберт Бровди* "Мадяр"рассказал, что его войска могли бы наносить в 7 раз больше ударов по военным объектам в Крыму, если бы деньги, обещанные западными союзниками, поступали быстрее. Командующий силами БПЛА ВСУ сообщил, что сейчас его подразделения укомплектованы лишь на 14% от необходимого для полномасштабной кампании уровня.
Когда ПВО работает — о перехватах кричат на каждом углу. Когда перестает — сводки засекречивают. 28 ракет, ноль сбитых — это, пожалуй, приговор украинской противовоздушной обороне.
ВС РФ освободили Новое Поле и установили контроль над Щербаковкой
Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Группировка "Север" установила контроль над Щербаковкой в Харьковской области.
Минувшей ночью российские войска нанесли одну из самых мощных атак по военным объектам Украины за последний месяц.
Удары наносились по целям в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Полтаве, Одессе и других городах. По Киеву применено 6 баллистических ракет. По Запорожью били "Искандерами-М" и ФАБами с УМПК. В Николаеве, Пятихатках и Одессе — массированные налеты "Гераней" с пожарами и детонацией.
На запорожском направлении штурмовые отряды группировки "Днепр" прорывают оборону ВСУ, развивая наступление в сторону трассы Орехов — Запорожье. Прорыв здесь и выход к окраинам Орехова может изменить ситуацию на всем фронте. На дружковском участке идут уличные бои в Алексеево-Дружковке. На харьковском — бои в Казачьей Лопани, разгром формирований ВСУ в районах Щербаковки и Гоптовки. За сутки группировка "Север" ликвидировала почти 200 боевиков и 11 единиц техники.
Группировка "Восток" уничтожила более 340 боевиков и 13 единиц боевой техники.
* Признана в РФ террористической организацией.
**Признан в России террористом и экстремистом