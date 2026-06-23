https://ukraina.ru/20260623/god-totalnoy-oborony-norvegiya-potratit-na-voennye-tseli-bolee-700-milliardov-kron--grinyaev-1080539953.html
"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев - 23.06.2026 Украина.ру
"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
Финансирование норвежских военных планов действительно беспрецедентно. В 2024 году Стортинг утвердил план с бюджетом 600 миллиардов крон на 2025-2036 годы, а в марте 2026 года добавил еще 115 миллиардов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
2026-06-23T14:33
2026-06-23T14:33
2026-06-23T14:33
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Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Примером этого является принятая в Норвегии в декабре 2025 года "Стратегия в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора".Отвечая на вопрос о масштабе финансирования, эксперт подчеркнул, что цифры впечатляют и подтверждают устойчивый межпартийный консенсус в Осло.Гриняев сообщил, что цифры действительно впечатляют. "В 2024 году Стортинг утвердил план на 2025–2036 годы с бюджетом 600 миллиардов норвежских крон. Но уже в марте 2026-го правительство добавило еще 115 миллиардов крон, продлив планирование до 2040 года. Это устойчивый межпартийный консенсус", — пояснил он.По словам эксперта, в Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны". "В Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны". Муниципалитетам даже приказано обновить кризисные планы на случай войны", — отметил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
Финансирование норвежских военных планов действительно беспрецедентно. В 2024 году Стортинг утвердил план с бюджетом 600 миллиардов крон на 2025-2036 годы, а в марте 2026 года добавил еще 115 миллиардов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Примером этого является принятая в Норвегии в декабре 2025 года "Стратегия в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора".
Отвечая на вопрос о масштабе финансирования, эксперт подчеркнул, что цифры впечатляют и подтверждают устойчивый межпартийный консенсус в Осло.
Гриняев сообщил, что цифры действительно впечатляют. "В 2024 году Стортинг утвердил план на 2025–2036 годы с бюджетом 600 миллиардов норвежских крон. Но уже в марте 2026-го правительство добавило еще 115 миллиардов крон, продлив планирование до 2040 года. Это устойчивый межпартийный консенсус", — пояснил он.
По словам эксперта, в Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны".
"В Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны". Муниципалитетам даже приказано обновить кризисные планы на случай войны", — отметил собеседник Украина.ру.