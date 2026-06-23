"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев - 23.06.2026 Украина.ру
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"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев - 23.06.2026 Украина.ру
"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
Финансирование норвежских военных планов действительно беспрецедентно. В 2024 году Стортинг утвердил план с бюджетом 600 миллиардов крон на 2025-2036 годы, а в марте 2026 года добавил еще 115 миллиардов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
2026-06-23T14:33
2026-06-23T14:33
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Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Примером этого является принятая в Норвегии в декабре 2025 года "Стратегия в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора".Отвечая на вопрос о масштабе финансирования, эксперт подчеркнул, что цифры впечатляют и подтверждают устойчивый межпартийный консенсус в Осло.Гриняев сообщил, что цифры действительно впечатляют. "В 2024 году Стортинг утвердил план на 2025–2036 годы с бюджетом 600 миллиардов норвежских крон. Но уже в марте 2026-го правительство добавило еще 115 миллиардов крон, продлив планирование до 2040 года. Это устойчивый межпартийный консенсус", — пояснил он.По словам эксперта, в Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны". "В Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны". Муниципалитетам даже приказано обновить кризисные планы на случай войны", — отметил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, норвегия, осло, владимир путин, йохан бекман, украина.ру, нато, война, будет ли война с нато, будет ли война, сво, новости сво россия, сводка сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, прогноз, главные новости, главное, милитаризация, военный эксперт
Новости, Россия, Норвегия, Осло, Владимир Путин, Йохан Бекман, Украина.ру, НАТО, война, будет ли война с НАТО, будет ли война, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, прогнозы СВО, прогноз, Главные новости, главное, милитаризация, военный эксперт

"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев

14:33 23.06.2026
 
© AP / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие
Норвежские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Финансирование норвежских военных планов действительно беспрецедентно. В 2024 году Стортинг утвердил план с бюджетом 600 миллиардов крон на 2025-2036 годы, а в марте 2026 года добавил еще 115 миллиардов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Примером этого является принятая в Норвегии в декабре 2025 года "Стратегия в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора".
Отвечая на вопрос о масштабе финансирования, эксперт подчеркнул, что цифры впечатляют и подтверждают устойчивый межпартийный консенсус в Осло.
Гриняев сообщил, что цифры действительно впечатляют. "В 2024 году Стортинг утвердил план на 2025–2036 годы с бюджетом 600 миллиардов норвежских крон. Но уже в марте 2026-го правительство добавило еще 115 миллиардов крон, продлив планирование до 2040 года. Это устойчивый межпартийный консенсус", — пояснил он.
По словам эксперта, в Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны".
"В Осло официально называют Россию "агрессивной и непредсказуемой", а 2026 год объявлен "Годом тотальной обороны". Муниципалитетам даже приказано обновить кризисные планы на случай войны", — отметил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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