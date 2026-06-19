https://ukraina.ru/20260619/udar-po-arsenalu-v-balaklee-alekhin-raskryl-podrobnosti-unichtozheniya-sklada-boepripasov-vsu-1080410372.html

Удар по арсеналу в Балаклее: Алехин раскрыл подробности уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Удар по арсеналу в Балаклее: Алехин раскрыл подробности уничтожения склада боеприпасов ВСУ - 19.06.2026 Украина.ру

Удар по арсеналу в Балаклее: Алехин раскрыл подробности уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Ударные БПЛА уничтожили один из крупнейших в Европе 65-й арсенал — базу хранения боеприпасов ВСУ на окраине Балаклеи, где хранилось до 150 тысяч тонн боеприпасов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-19T13:59

2026-06-19T13:59

2026-06-19T13:59

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Рассказывая про новые успехи российских сил в Харьковской области, Алехин сообщил об уничтожении крупнейшего склада боеприпасов ВСУ.Российские ударные БПЛА нанесли точечный удар по окраине Балаклеи, где располагался один из крупнейших в Европе арсеналов ВСУ — база хранения боеприпасов на 368 гектарах.По данным эксперта, ударные БПЛА уничтожили один из крупнейших в Европе и самый внушительный по объёму хранения на Украине 65-й арсенал — базу хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ, расположенную на окраине Балаклеи."Только по официальным данным, общая площадь арсенала составляла 368 гектаров, что позволяло хранить 150 тысяч тонн боеприпасов. По сообщению с мест, пожар охватил огромную территорию складских помещений", — пояснил Алехин.Как отмечают осведомленные источники, удары наносились во время перевозки снарядов к погрузочно-разгрузочной станции Балаклея, уточнил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов" на сайте Украина.ру.Про важные технические аспекты спецоперации — в материале "Владимир Орлов: Европа будет создавать дешевую систему ПВО на Украине для борьбы с "Геранями" на сайте Украина.ру.

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