https://ukraina.ru/20260618/vladimir-orlov-evropa-budet-sozdavat-deshevuyu-sistemu-pvo-na-ukraine-dlya-borby-s-geranyami-1080330604.html

Владимир Орлов: Европа будет создавать дешевую систему ПВО на Украине для борьбы с "Геранями"

Владимир Орлов: Европа будет создавать дешевую систему ПВО на Украине для борьбы с "Геранями" - 18.06.2026 Украина.ру

Владимир Орлов: Европа будет создавать дешевую систему ПВО на Украине для борьбы с "Геранями"

Германия и Швеция уже поставляют системы ПВО киевскому режиму. И пусть не первой свежести, но ракеты к Patriot тоже едут на Украину. Но там все прекрасно понимают, что перехватывать ракетами Patriot наши "Герани" так себе идея. Поэтому они сейчас делают ставку в том числе и на другие способы борьбы с беспилотниками.

2026-06-18T06:30

2026-06-18T06:30

2026-06-18T15:03

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украина

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крым

дональд трамп

укрпочта

"рубикон"

автобус

александр федоров

европа

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.- Владимир Петрович, на Украине жалуются на удары российской армии по сортировочным терминалам государственной "Укрпочты" и её частного конкурента — "Новой почты". То есть сейчас выбор сделан в пользу уничтожения складских терминалов на Украине, которые используются для военной логистики, а не коммуникаций?- "Новая Почта" и "Укрпочта" используются в военных целях, поэтому удары по ним наносятся вполне осмысленные. На терминалах накапливаются грузы определенного назначения. Это могут быть даже заказы с "Алиэкспресс" с моторами для беспилотников. То есть это так или иначе груз военного назначения. А что касается логистических маршрутов, это немного другая история. Она связана уже непосредственно с грузоперевозками. При этом нужно понимать, что логистические маршруты, они точно так же могут использоваться как в гражданских целях, так и в военных целях.Можно эту ситуацию сравнить с электростанциями, которые также уничтожались нашими вооруженными силами. До определенного момента на подконтрольной киевскому режиму территории сохранялось военное производство, ремонт вооружения и боевой техники. Все это требует большого количества электроэнергии.Но есть и гражданское потребление, и количество киловатт, необходимое для обеспечения, например, Киева, всем известно. Поэтому соответствующие станции, генерирующие избыточную мощность, которую можно было бы перераспределять на производство или ремонт вооружений, мы уничтожили. С логистикой абсолютно такая же история.Мы понимаем, что для обеспечения какого-то района необходимо определенная пропускная способность логистических маршрутов. А если этих маршрутов будет больше, то по ним будут завозиться из Европы грузы военных назначений. Соответственно, количество вот этих логистических маршрутов необходимо сокращать пропорционально тем потребностям, которые существуют у гражданского населения.Эти цифры, они вполне себе известны, они известны в нашем Министерстве обороны, и военные действуют, исходя из этих расчетов.- Украинская сторона также нарастила удары по нашей логистике в Крым. Министр обороны Украины Федоров даже обещает превратить Крым в "остров". На что рассчитывает противник?- Противник хочет всю нашу логистику загнать в бутылочное горлышко Крымского моста и устроить там очередной террористический акт. Мосты повредить можно, получив медийную картинку и добившись социального недовольства, но всю логистику в Крым перерезать одними мидлстрайками (беспилотниками среднего радиуса действия) невозможно.По статистике подразделения "Рубикон" мы видим, что хвалёные американские "Хорнеты" сбиваются вполне успешно. Нормальная эффективность ПВО – это 70% уничтоженных целей. Мы сбиваем порядка 90%.- Эксперты утверждают, что дроны, оснащенные искусственным интеллектом, поражают цели, что называется, без разбора, не отличая военный автомобиль от гражданского. Действительно ли это так?- На сегодняшний день алгоритмов искусственного интеллекта, которые могли бы отличит военный автобус от невоенного, человека с автоматом от человека с палкой, сгоревший танк от несгоревшего не существует.Есть определенные сигнатуры, на них тренируется нейросетка, после все это закачивается в вычислитель беспилотника. Когда оператор отпускает его в свободный маршрут, он атакует все, что ему попадется на пути. Не надо думать, что есть продвинутый условный Skynet. До этого еще очень далеко, вычислители еще очень несовершенны. И нейросеть, на которую можно поставить эти вычислители, тоже не блещет интеллектом.- Автобус с белорусскими детьми, который попал под удар украинского беспилотника в Брянской области- Скорее всего, это был беспилотник с теленаведением. То есть конкретный оператор видел, куда он направляет свой дрон. Все зависит от дальности. Есть возможности запуска беспилотников с ретрансляторами. Американская компания Sirius поставляет МЭШ-терминалы, которые используются для управления БПЛА.Для этого создаются так называемые воздушные МЭШ-сети. Беспилотники, на которых установлены такие терминалы, могут создавать эти сети. Оператор в таком случае будет отлично видеть картинку в качестве 4К. Так что в случае с белорусскими детьми имело место целенаправленный теракт.- По итогам заседания G7 обязались увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Как быстро европейские союзники могут нарастит группировку ПВО Украины?- Германия и Швеция уже поставляют системы ПВО киевскому режиму. И пусть не первой свежести, но ракеты к Patriot тоже едут на Украину. Но там все прекрасно понимают, что перехватывать ракетами Patriot наши "Герани" так себе идея.То есть "Герани" производятся значительно быстрее, чем ракеты к этой системе ПВО. И цена, мягко говоря, несопоставима. Поэтому они сейчас делают ставку в том числе и на другие способы борьбы с беспилотниками. То есть мы же видим, что они активно создают и кинетические средства перехвата. Это и малые радары для обеспечения подвижных групп и платформы для зенитных установок. Скорее всего, союзники Украины будут идти по этому пути вместо того, чтобы поставлять Киеву дорогие системы.Тем временем американские самолеты, порядка 7-9 бортов, каждый день садятся на польские аэродромы, выгружают оттуда военные грузы, которые потом доставляются к киевскому режиму. Так что не надо питать иллюзий по поводу заявлений Трампа или европейских политиков по поводу мирных соглашений с нашим государством.Подробнее об итогах саммита G7 - Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного

https://ukraina.ru/20260617/ekonomika-ukrainy-i-voyna-udary-po-sortirovochnym-khabam-zheleznoy-doroge-i-portam-1080278388.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, киев, крым, дональд трамп, укрпочта, "рубикон", автобус, александр федоров, европа, украина.ру, герань