https://ukraina.ru/20260818/massirovannaya-ataka-bpla-na-podmoskove-est-postradavshie-povrezhdn-sklad-wildberries-1082577831.html

Массированная атака БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшие, повреждён склад Wildberries

Массированная атака БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшие, повреждён склад Wildberries - 18.08.2026 Украина.ру

Массированная атака БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшие, повреждён склад Wildberries

Ночью и утром силы ПВО и средства РЭБ отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ на Московскую область, при этом пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку. Об этом губернатор Андрей Воробьев 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-18T07:26

2026-08-18T07:26

2026-08-18T07:29

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В Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали было сбито более 150 вражеских БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие."В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. Она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована. В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, пострадавшей из-за падения обломков БПЛА. В Коломне пострадал 27-летний мужчина", — написал Воробьёв, отметив, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.По информации губернатора, повреждения при отражении налёта получили дома и объекты в Павлово-Посадском округе, Коломне, Котельниках и Электростали.Кроме того, БПЛА попал в склад Wildberries в Богородском городском округе. Возникший пожар был оперативно локализован. По предварительным данным, раненых нет."Из-за атаки на Московскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе — обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация", — уточнила пресс-служба Wildberries в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что силы ПВО с вечера 17 августа сбили в Московском регионе 180 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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