https://ukraina.ru/20260818/vs-rf-dolozhili-ob-unichtozhenii-bpla-i-punktov-upravleniya-vsu-za-sutki-1082577634.html

ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки

ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки - 18.08.2026 Украина.ру

ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки

Российские группировки "Южная", "Север", "Восток" и "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 215 украинских пунктов управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на представителей пресс-центров этих группировок утром 18 августа сообщает РИА Новости

2026-08-18T06:55

2026-08-18T06:55

2026-08-18T06:55

украина.ру

россия

сво

спецоперация

донбасс

днр

константиновка

краматорск

славянско-краматорская агломерация

славянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082382413_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b5738a9b3143ea206b114aba001e3e8.jpg

Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев рассказал, что общевойсковые подразделения поразили 33 наземных робототехнических комплекса, 37 пунктов управления БПЛА и шесть квадроциклов."Средствами ПВО сбиты 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа... войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 72 антенны связи и БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов, поражены 20 пунктов управления БПЛА, сбиты 12 беспилотников противника", — добавил он."Вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 335 БПЛА самолетного типа, 82 тяжелых боевых дрона типа R18, две единицы инженерной техники, два багги и восемь наземных робототехнических комплексов противника", — дополнил коллегу офицер пресс-центра группировки "Север" Александр Тихомиров.По словам офицера пресс-центра "Востока" Дмитрия Миськова, в зоне ответственности этой группировки противник потерял шесть станций спутниковой связи Starlink, 45 БПЛА самолетного типа и 56 пунктов управления беспилотной авиацией.Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки "Запад" сбили за сутки 101 беспилотник самолетного типа, 113 тяжелых боевых гексакоптеров и четыре барражирующих боеприпаса, доложил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма."Вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, 33 робототехнических комплекса и три полевых склада боеприпасов противника", — добавил офицер.16 августа ВКС РФ ударили по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье и надолго вывели из строя железнодорожное полотно, по которому ВСУ доставляли на фронт боеприпасы и живую силу. Подробнее об этом - в материале Александра Чаленко Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

донбасс

днр

константиновка

краматорск

славянско-краматорская агломерация

славянск

харьковская область

запорожская область

сумская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, сво, спецоперация, донбасс, днр, константиновка, краматорск, славянско-краматорская агломерация, славянск, красноармейск днр, харьковская область, запорожская область, сумская область, наступление вс рф, вс рф, война на украине, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, новости сво, новости сво россия, сводка сво, всу, потери всу, вооруженные силы украины, украина