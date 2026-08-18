ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки - 18.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки
ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки - 18.08.2026 Украина.ру
ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки
Российские группировки "Южная", "Север", "Восток" и "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 215 украинских пунктов управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на представителей пресс-центров этих группировок утром 18 августа сообщает РИА Новости
2026-08-18T06:55
2026-08-18T06:55
украина.ру
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сво
спецоперация
донбасс
днр
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Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев рассказал, что общевойсковые подразделения поразили 33 наземных робототехнических комплекса, 37 пунктов управления БПЛА и шесть квадроциклов."Средствами ПВО сбиты 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа... войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 72 антенны связи и БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов, поражены 20 пунктов управления БПЛА, сбиты 12 беспилотников противника", — добавил он."Вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 335 БПЛА самолетного типа, 82 тяжелых боевых дрона типа R18, две единицы инженерной техники, два багги и восемь наземных робототехнических комплексов противника", — дополнил коллегу офицер пресс-центра группировки "Север" Александр Тихомиров.По словам офицера пресс-центра "Востока" Дмитрия Миськова, в зоне ответственности этой группировки противник потерял шесть станций спутниковой связи Starlink, 45 БПЛА самолетного типа и 56 пунктов управления беспилотной авиацией.Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки "Запад" сбили за сутки 101 беспилотник самолетного типа, 113 тяжелых боевых гексакоптеров и четыре барражирующих боеприпаса, доложил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма."Вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, 33 робототехнических комплекса и три полевых склада боеприпасов противника", — добавил офицер.16 августа ВКС РФ ударили по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье и надолго вывели из строя железнодорожное полотно, по которому ВСУ доставляли на фронт боеприпасы и живую силу. Подробнее об этом - в материале Александра Чаленко Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки

06:55 18.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 спецназа Ахмат на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские группировки "Южная", "Север", "Восток" и "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 215 украинских пунктов управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на представителей пресс-центров этих группировок утром 18 августа сообщает РИА Новости
Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев рассказал, что общевойсковые подразделения поразили 33 наземных робототехнических комплекса, 37 пунктов управления БПЛА и шесть квадроциклов.
"Средствами ПВО сбиты 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа... войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 72 антенны связи и БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов, поражены 20 пунктов управления БПЛА, сбиты 12 беспилотников противника", — добавил он.
"Вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 335 БПЛА самолетного типа, 82 тяжелых боевых дрона типа R18, две единицы инженерной техники, два багги и восемь наземных робототехнических комплексов противника", — дополнил коллегу офицер пресс-центра группировки "Север" Александр Тихомиров.
По словам офицера пресс-центра "Востока" Дмитрия Миськова, в зоне ответственности этой группировки противник потерял шесть станций спутниковой связи Starlink, 45 БПЛА самолетного типа и 56 пунктов управления беспилотной авиацией.
Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки "Запад" сбили за сутки 101 беспилотник самолетного типа, 113 тяжелых боевых гексакоптеров и четыре барражирующих боеприпаса, доложил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.
"Вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, 33 робототехнических комплекса и три полевых склада боеприпасов противника", — добавил офицер.
16 августа ВКС РФ ударили по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье и надолго вывели из строя железнодорожное полотно, по которому ВСУ доставляли на фронт боеприпасы и живую силу. Подробнее об этом - в материале Александра Чаленко Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр.
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