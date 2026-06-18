Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов - 18.06.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов - 18.06.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-18T11:22
2026-06-18T15:02
эксклюзив
спецоперация
балаклея
харьковская область
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
дроны
боеприпасы
харьков
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В Харьковской области российская армия кратно увеличила количество ударов по оборонительным позициям и логистике ВСУ в районе Липцев, Казачьей Лопани и Золочева. Также мы атакуем крупные транспортные узлы в Чугуеве, Лозовой и Барвенково. За минувшие сутки огневые средства группировки войск "Север" вновь нанесли серию точечных ударов по важной шоссейной трассе Сумы-Харьков. В районе Тростянца возникли пожары от прилетов ударных беспилотников самолетного типа. Серьезные повреждения получили цеха и ангары, где размещены электровозы и тепловозы. ВСУ активно использовали подвижной состав для переброски материальных средств и техники для нужд украинской армии. Кроме того, выгорели несколько АЗС вдоль трассы.Одновременно с ударами по инфраструктуре наши подразделения продолжают работать по системе управления украинскими беспилотниками. За последние сутки расчёты FPV‑дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.На линии боевого соприкосновения штурмовые группы продолжают последовательно вытеснять противника из приграничных районов. Основные боевые действия разворачиваются в лесных массивах восточнее Краснополья, где штурмовые группы продвигаются в направлении Михайловки. Одновременно идут атаки на позиции ВСУ в районе Великого Прикола севернее Миропольского.Напряжённые бои сохраняются в районах Иволжанского, Писаревки и Бачевска. Штурмовики методично расширяют зоны контроля, вынуждая украинские формирования отходить на менее выгодные позиции. Значительным успехом на этом участке стало уничтожение важного элемента украинской беспилотной инфраструктуры. Разведывательные подразделения и операторы БПЛА группировки "Север" выявили в лесном массиве возле Малой Рыбицы мощный ретранслятор сигнала беспилотников Avenge Angel. Данная система обеспечивала работу ударных дронов противника на значительном удалении от линии фронта. После уничтожения комплекса украинским операторам приходится приближаться непосредственно к зоне боевых действий, что существенно повышает риск их обнаружения и поражения.Накануне наши ударные БПЛА уничтожили один из крупнейших в Европе и самый внушительный по объёму хранения на Украине 65-й арсенал, — базу хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ, расположенный на окраине Балаклеи (Харьковская область). Только по официальным данным, общая площадь арсенала составляла 368 гектаров, что позволяло хранить 150 тысяч тонн боеприпасов. По сообщению с мест пожар охватил огромную территорию складских помещений. Отмечают осведомленные источники, что удары наносились во время перевозки снарядов к погрузочно-разгрузочной станции Балаклея.Продолжается продвижение российских штурмовых групп в Казачьей Лопани. По данным с мест, уже удалось существенно нарушить логистику украинского гарнизона. Пути подвоза боеприпасов и снабжения находятся под постоянным огневым воздействием. Часть вражеских подразделений уже отходит в сторону Дергачей. Именно там украинское командование пытается сформировать новый оборонительный рубеж на подступах к Харькову. Усилилось давление на Великобурлукском участке. Российские подразделения ведут наступательные действия южнее Волчанска и одновременно продвигаются к реке Верхняя Двуречная.Украина осуществила массированный налёт на Москву. Подробнее - в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260617/voennyy-ekspert-vladislav-ugolnyy-esli-vs-rf-rasshiryat-platsdarm-pod-sumami-vsu-poluchat-boleznennyy-1080307462.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, балаклея, харьковская область, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, боеприпасы, харьков, сумы, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Балаклея, Харьковская область, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, дроны, боеприпасы, Харьков, Сумы, Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов

11:22 18.06.2026 (обновлено: 15:02 18.06.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
В Харьковской области российская армия кратно увеличила количество ударов по оборонительным позициям и логистике ВСУ в районе Липцев, Казачьей Лопани и Золочева. Также мы атакуем крупные транспортные узлы в Чугуеве, Лозовой и Барвенково. За минувшие сутки огневые средства группировки войск "Север" вновь нанесли серию точечных ударов по важной шоссейной трассе Сумы-Харьков. В районе Тростянца возникли пожары от прилетов ударных беспилотников самолетного типа. Серьезные повреждения получили цеха и ангары, где размещены электровозы и тепловозы. ВСУ активно использовали подвижной состав для переброски материальных средств и техники для нужд украинской армии. Кроме того, выгорели несколько АЗС вдоль трассы.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Одновременно с ударами по инфраструктуре наши подразделения продолжают работать по системе управления украинскими беспилотниками. За последние сутки расчёты FPV‑дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.
На линии боевого соприкосновения штурмовые группы продолжают последовательно вытеснять противника из приграничных районов. Основные боевые действия разворачиваются в лесных массивах восточнее Краснополья, где штурмовые группы продвигаются в направлении Михайловки. Одновременно идут атаки на позиции ВСУ в районе Великого Прикола севернее Миропольского.
Напряжённые бои сохраняются в районах Иволжанского, Писаревки и Бачевска. Штурмовики методично расширяют зоны контроля, вынуждая украинские формирования отходить на менее выгодные позиции. Значительным успехом на этом участке стало уничтожение важного элемента украинской беспилотной инфраструктуры. Разведывательные подразделения и операторы БПЛА группировки "Север" выявили в лесном массиве возле Малой Рыбицы мощный ретранслятор сигнала беспилотников Avenge Angel. Данная система обеспечивала работу ударных дронов противника на значительном удалении от линии фронта. После уничтожения комплекса украинским операторам приходится приближаться непосредственно к зоне боевых действий, что существенно повышает риск их обнаружения и поражения.
Накануне наши ударные БПЛА уничтожили один из крупнейших в Европе и самый внушительный по объёму хранения на Украине 65-й арсенал, — базу хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ, расположенный на окраине Балаклеи (Харьковская область). Только по официальным данным, общая площадь арсенала составляла 368 гектаров, что позволяло хранить 150 тысяч тонн боеприпасов. По сообщению с мест пожар охватил огромную территорию складских помещений. Отмечают осведомленные источники, что удары наносились во время перевозки снарядов к погрузочно-разгрузочной станции Балаклея.
Продолжается продвижение российских штурмовых групп в Казачьей Лопани. По данным с мест, уже удалось существенно нарушить логистику украинского гарнизона. Пути подвоза боеприпасов и снабжения находятся под постоянным огневым воздействием. Часть вражеских подразделений уже отходит в сторону Дергачей. Именно там украинское командование пытается сформировать новый оборонительный рубеж на подступах к Харькову. Усилилось давление на Великобурлукском участке. Российские подразделения ведут наступательные действия южнее Волчанска и одновременно продвигаются к реке Верхняя Двуречная.
Владислав Угольный (СВО) - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
17 июня, 13:32
Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный ударЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру.
Украина осуществила массированный налёт на Москву. Подробнее - в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня
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ЭксклюзивСпецоперацияБалаклеяХарьковская областьРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныдроныбоеприпасыХарьковСумыУкраина.ру
 
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