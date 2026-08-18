https://ukraina.ru/20260818/oruzhie-dlya-vsu-ili-pryamoe-uchastie-aleksandr-kargin-nazval-krasnuyu-liniyu-rossii-v-otnosheniyakh-s-1082574743.html

Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией

Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией - 18.08.2026 Украина.ру

Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией

"Москва не испытывает иллюзий в отношениях с Анкарой". Востоковед, публицист Александр Каргин назвал красную линию в отношениях с Турцией и предположил, когда начнется новый этап войны США с Ираном. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-08-18T06:30

2026-08-18T06:30

2026-08-18T06:30

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МИД России запросил разъяснения в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину, заявила 15 августа Мария Захарова. Также в российском ведомстве официально подтверждают открытость к переговорам по Украине, но жестко отвергают вариант заморозки конфликта по текущей линии фронта или Черному морю, что предлагала Турция.— Александр, как долго, на ваш взгляд, Россия сможет сохранять Турцию в статусе легитимного и рукопожатного посредника, если экономические выгоды от партнерства с Анкарой все сильнее вступают в противоречие с ее фактическим участием в перевооружении ВСУ? Где для нас проходит критическая черта?— Думаю, что мы будем поддерживать отношения с Турцией до тех пор, пока это будет нам выгодно. В остальном — вряд ли Москва испытывает какие-то иллюзии на счет отношений с Анкарой. Мы помним позицию Турции в 2022 году, и в принципе она не изменилась. Это всегда была проблемная для нас позиция.При этом, от контактов с Турцией, как я сказал выше, есть определенные выгоды. Поэтому все и выглядит так, как сейчас. Критической чертой может стать прямое участие Турции в конфликте на Украине. А дальше все будет зависеть от обстоятельств.— А что значит "прямое участие Турции"? Как оно может выглядеть, если пофантазировать?— Это могут быть самые разные опции. Но не думаю, что речь идет о турецких солдатах на Украине, вряд ли Анкара готова направить свои войска на помощь ВСУ. Скорее, это может быть (чисто гипотетически) ситуация, когда Турция непосредственно как государство захочет напрямую поучаствовать в конфликте. Для нас это станет красной чертой. Но опять же: пока я не вижу предпосылок к этому.— Также российский МИД дал понять, что Москва против простой заморозки конфликта и требует устранения его первопричин. Однако полная демилитаризация Украины и признание ею новых границ в текущих реалиях выглядят недостижимыми без еще более масштабного истощения сторон. Если сценарий "корейского варианта" или фиксации по линии боестолкновения отвергается, не загоняем ли мы себя в ситуацию постоянной мобилизации экономики?— Любое стратегическое планирование должно исходить из оперативной ситуации. Если мы говорим о ситуации на данный момент, то оснований думать, что где-то что-то глобально изменится, нет. Экономика справляется, Россия продвигается на фронте, наша армия наступает. Поэтому сейчас наша задача — не останавливаться и продолжать специальную военную операцию — это то, что выгодно России. И, собственно говоря, полагаю, что именно поэтому наше руководство и идет таким путем.Важно понимать и другое: для любых мирных переговоров нужны две стороны. Напомню, что вторая сторона, по сути, ни к какому миру не готова. Да и в целом возникает вопрос, кто именно является ею? Есть киевский режим, есть Европа. Последняя активно хочет, чтобы боевые действия продолжались — это очевидно. Поэтому у нас фактически нет договороспособного собеседника…Что будет дальше, если сравнивать ситуацию с другими конфликтами? Посмотрим. На мой взгляд, упомянутые вами сравнения (и в целом какие-либо сопоставления) неуместны в отношении украинского кризиса. Исторические аналогии в данном контексте зачастую притянуты за уши: просто так нам легче воспринимать и анализировать действительность.Но каждый раз той или войне, конфликту соответствуют совершенно различные исторические условия, везде принципиально индивидуальная ситуация. А если вводные отличаются друг от друга, то соответствующим будет и исход. Повторюсь, сейчас оперативная ситуация складывается в пользу России. Уверен, так будет и в дальнейшем.— Но эксперты в наших интервью все чаще говорят, что Запад совсем уже не боится эскалации с нашей стороны, игнорирует российские красные линии и ядерный сценарий. Вы согласны с этим? Остались ли у России невоенные рычаги давления, чтобы остановить атаки ВСУ, особенно участившиеся в последнее время?— Думаю, не стоит говорить о единой линии Запада в этом контексте. Мы видим определенный водораздел между США и Европой, особенно при Трампе и с учетом его последних действий.Например, буквально на днях американский лидер заявил о возможном сокращении военного сотрудничества с Южной Кореей и делал комплименты Северной Корее. Понятно, что это во многом связано не столько с его отношением к Пхеньяну, сколько с тем, что Сеул, по его мнению, подвел его в период противостояния с Ираном.В любом случае единой западной повестки нет. Есть различные центры силы и игроки.Есть ли у нас не военные аргументы? Я думаю, главный такой аргумент — внутриполитическая и социальная дестабилизация внутри самой Европы. Но происходить это будет без нашего участия. Мы видим, что творится в Испании, Сеуте и в Германии. Рост миграции, экономическое неравенство и социальный кризис как следствие этих тенденций.Если внутреннее напряжение в Европе окончательно прорвется, это станет не военным, а социально-политическим аргументом: европейцам будет просто не до России.— Вернемся к Ближнему Востоку. США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, передает международный новостной телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник. Вашингтон и Тегеран данные не комментировали. Как вы оцениваете ситуацию?— Война там, на мой взгляд, несомненно возобновится, потому что конфликт не разрешен. Он должен закончиться в одну или другую сторону. Пока этого не произошло, мы будем находиться в ожидании возврата боевых действий.— Когда именно это произойдет, по вашему мнению?— Считаю, что Трамп хочет дотянуть до выборов в Конгресс, чтобы не допустить очередного роста цен на нефть, которые сейчас стабилизировались. После выборов он скорее всего вернется к военным шагам против Ирана.При этом ему не так важно, кто победит в Конгрессе. Если это будут республиканцы, все получится решить просто. Если большинство “возьмут” демократы, что более вероятно, у Трампа все равно будет 60 дней, чтобы возобновить операцию против Ирана без согласия Конгресса.Он уже один раз так делал, поэтому не видит в этом проблемы. При этом в Демократической партии сейчас раскол — между ультралевыми силами и более умеренными демократами.Иран, в свою очередь, может подложить Трампу свинью: например, начать активно атаковать перед выборами в Конгресс, чтобы стоимость на нефть резко выросла и республиканцы проиграли. Но это рискованная игра. Если Иран пойдет на эскалацию, это может дать Трампу дополнительный аргумент перед избирателями.Поэтому пока непонятно, чем все закончится. В любом случае мой прогноз таков: боевые действия на Ближнем Востоке возобновятся.— Тогда провокационный вопрос. Если администрация Трампа предложит России компромисс, включающий фиксацию территорий по Украине, но потребует взамен прекращения сближения с Китаем и Ираном, насколько это будет приемлемо для нас? Возможен ли для России такой геополитический размен?— Во-первых, думаю, все зависит от содержания предложения. Во-вторых, Трамп не может дать то, чего у него нет. Если он предложит полную капитуляцию Украины — это один вариант, это серьезно. В таком случае наше политическое руководство будет принимать решение.Если опять начнется разговор, чтобы остановиться на нынешней линии боестолкновения, понятно, что на это никто в России не согласится. То есть за наш отказ от дальнейшего сближения с Китаем или Ираном, у Трампа должны быть очень мощные и сопоставимые с этим условием карты. В ином случае — не о чем говорить.На Западе понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, и играют на этом. Имитируют переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Об этом — в интервью Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ.

https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

https://ukraina.ru/20260817/farkhad-ibragimov-turtsiya-zagovorila-o-peredache-oruzhiya-kievu-kogda-rossiya-stala-pobezhdat-na-chernom-1082568078.html

https://ukraina.ru/20260815/zakharova-ssha-i-turtsiya-esch-mogut-ostanovit-postavki-oruzhiya-kievu-1082520454.html

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