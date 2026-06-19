https://ukraina.ru/20260619/u-zelenskogo-nevozmozhno-naschupat-rassudok-politolog-o-tom-pochemu-s-ukrainoy-nelzya-dogovoritsya-1080381911.html

"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться

"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться - 19.06.2026 Украина.ру

"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться

Есть две основные версии, которые объясняют, почему Зеленский ведет себя развязно и бесстрашно, понимая, что ему ничего не грозит. Либо Зеленский в его нынешнем виде менее вреден, чем возможная замена, либо существуют негласные договорённости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин

2026-06-19T05:00

2026-06-19T05:00

2026-06-19T05:00

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По мнению Бавырина, есть две основные версии, почему Зеленский не просто жив и функционирует, а ведёт себя развязно и бесстрашно."Версия первая. Этот человек, доказавший всем свою неадекватность, менее вреден для России на посту фактического руководителя Украины, чем кто-то новенький, свежий, да еще и поумней", — заявил политолог."Зеленского и так полстраны ненавидит, а потом его популярность будет неуклонно снижаться", — добавил он."Версия вторая. Есть некоторые договоренности с опекунами Украины в духе "Мы не делаем это, вы не делаете это". И пока все стороны эти красные линии соблюдают", — пояснил эксперт.Однако главное, по словам Бавырина, — у Зеленского невозможно нащупать рассудок. "Мы не можем ни договориться с ним, ни запугать его. И тут уже не в нем дело, а в инерции, в которой он оказался", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в очередной раз оказалась замешанной в громком скандале. Подробнее об этом — в материале Татьяны Стоянович "Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить" на сайте Украина.ру.

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