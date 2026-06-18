Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить - 18.06.2026 Украина.ру
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Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить
Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить - 18.06.2026 Украина.ру
Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в очередной раз оказалась замешанной в громком скандале. Как сообщает 18 июня телеканал Al Jazeera, Израиль разорвал с ней дипломатические контакты из-за "навязчивого и вопиюще несправедливого отношения" к еврейскому государству
2026-06-18T18:10
2026-06-18T18:10
эксклюзив
ес
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
трухачев
рютте
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Соответствующее решение принял министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар после того, как Каллас сравнила его страну с Южной Африкой времён апартеида.Саар отметил, что некоторые европейские политики осудили это заявление Каллас, однако сама она "не выступила ни с опровержением, ни с разъяснением, ни с ответом по поводу этого серьёзного заявления"."Поэтому, как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета в адрес единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке. И именно это я и делаю", — заявил министр.То, что Каллас не лучшая визитная карточка европейской дипломатии, все уже понимают. Чего только стоят её слова в адрес России. Например, в марте 2025 года Каллас заявила о необходимости поражения России для избежания Третьей мировой войны. Из-за этих слов ирландский журналист Чей Боуз назвал её "самой глупой" брюссельской чиновницей."Самая глупая в ЕС считает следующее: нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле &lt;…&gt; Чтобы избежать Третьей мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе", — написал Боуз на своей странице в соцсетях.Судя по многочисленным заявлениям в адрес Москвы, Каллас воспринимает РФ не только как врага Евросоюза, но и своего личного. По логике вещей, к заявлениям, касающимся США, она должна относиться предельно внимательно. Тем не менее в начале июня Каллас заявила изданию Politico, что "Евросоюз должен сыграть ключевую роль в обеспечении прочного перемирия между Ираном и США".Инициатива Каллас звучит особо нелепо, если учесть, что европейцы отгородились от иранской кампании Дональда Трампа, заявив, что это "не их война"."Агрессивная глупость" — так поведение высокопоставленной чиновницы Евросоюза назвали европейские эксперты. В итоге оно привело к тому, что под вопросом оказалась не только её личная политическая карьера, но и судьба всего ведомства, которое в настоящее время Каллас возглавляет.По информации издания Financial Times (FT), Франция, Германия и другие страны Евросоюза начали обсуждение радикальной реорганизации Европейской службы внешних связей (ЕСВС), которое может предусматривать лишение Каллас её полномочий."Очевидно, что ведомство не работает так, как должно в современном мире. Оно дисфункциональное. Проблема носит структурный характер, и поэтому структуру необходимо перестроить", — рассказал изданию один из чиновников, ознакомленных с обсуждениями.В публикации FT также отмечаются варианты предлагаемой реформы Европейской службы внешних связей. По информации издания, Париж предлагает ограничить полномочия верховного дипломата и ослабить его контроль над сетью из более чем 140 представительств по всему миру. Сейчас глава европейской дипломатии отчитывается перед ЕК и государствами — членами ЕС.Источники издания подчёркивают, что ряд стран недоволен дублированием функций и слабой координацией между Европейской службой внешних связей, национальными внешнеполитическими ведомствами и профильными структурами ЕК и Европейского совета.Ситуацию обострило и то, что Каллас высказывала с трибуны верховного дипломата своё частное мнение по чувствительным темам, вроде отношений с Китаем, и продвигала инициативы, ещё не согласованные со столицами.Собеседники издания полагают, что импульс реформе может придать в том числе бюджетный торг, поскольку европейские столицы настаивают на сокращении расходов, в том числе на дипслужбу. Передача функций ЕСВС Европейскому совету или ЕК позволила бы урезать штаты сотрудников и сэкономить средства.Тем временем Euronews не исключает, что с реформой дипломатической службы ЕС и возможным лишением полномочий главы европейской дипломатии Каи Каллас может быть связана председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен."Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряжённость между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой", — говорится в материале Euronews, посвящённой этой проблеме.О соперничестве между Каллас и фон дер Ляйен в дипломатических кругах в Брюсселе говорят уже давно. Некоторые дипломаты сравнивают отношения двух первых женщин Евросоюза с "Игрой престолов", пишет испанская газета El Pais.По мнению журналистов издания, в Брюсселе идёт борьба за управление внешнеполитическим курсом объединения. При этом критики Каллас утверждают, что она слишком зациклена на украинском конфликте и недостаточно внимания уделяет ситуации на Ближнем Востоке. С другой стороны, фон дер Ляйен обвиняют в постоянном и непрекращающемся стремлении расширить влияние на внешнюю политику ЕС.По словам политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, в Евросоюзе многие недовольны действующей главой европейской дипломатии."Каллас с её мышлением на уровне эстонского хутора превратила ЕС в провинциальный регион, который, кроме России, ничего не видит. Евросоюз за время руководства двумя женщинами – фон дер Ляйен и Каллас, существенно утратил своё влияние в мире. Кроме того, обе они погрязли в коррупции, особенно фон дер Ляйен", — рассказал Трухачев в комментарии Украина.ру.Однако личность в современном Евросоюзе – это формальность, считает политолог. Поэтому дело здесь не в личности, а именно в реформе института, подчеркнул он. По его словам, в ЕС хотят большего подчинения этого института Европейскому совету — органу, где заседают главы государств и правительств. Это сугубо бюрократическая история, которая никак не отразится на России, отметил Трухачев.При этом политолог не исключил, что в результате реформы внутри Евросоюза могут произойти перемены "к худшему" с точки зрения интересов России."Может произойти сращивание НАТО и внешнеполитической службы ЕС под руководством одного человека – Марка Рютте. Это плохо. Рютте по партийному признаку подходит для этой функции. Фон дер Ляйен от консерваторов, председатель Европейского совета Антониу Кошта от социалистов, Каллас — от либералов", — отметил Трухачев.Этот пост по такому распределению должен доставаться либералам, а Рютте либерал, подытожил эксперт.О роли Евросоюза в украинском конфликте в материале Евгении Кондаковой Провокаторы под маской миротворцев: что Европа задумала насчёт Украины
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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эксклюзив, ес, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, трухачев, рютте
Эксклюзив, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Трухачев, Рютте

Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить

18:10 18.06.2026
 
© ФотоКая Каллас и Урсула обнимаются
Кая Каллас и Урсула обнимаются - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в очередной раз оказалась замешанной в громком скандале. Как сообщает 18 июня телеканал Al Jazeera, Израиль разорвал с ней дипломатические контакты из-за "навязчивого и вопиюще несправедливого отношения" к еврейскому государству
Соответствующее решение принял министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар после того, как Каллас сравнила его страну с Южной Африкой времён апартеида.
Саар отметил, что некоторые европейские политики осудили это заявление Каллас, однако сама она "не выступила ни с опровержением, ни с разъяснением, ни с ответом по поводу этого серьёзного заявления".
"Поэтому, как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета в адрес единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке. И именно это я и делаю", — заявил министр.
То, что Каллас не лучшая визитная карточка европейской дипломатии, все уже понимают. Чего только стоят её слова в адрес России. Например, в марте 2025 года Каллас заявила о необходимости поражения России для избежания Третьей мировой войны. Из-за этих слов ирландский журналист Чей Боуз назвал её "самой глупой" брюссельской чиновницей.
"Самая глупая в ЕС считает следующее: нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле <…> Чтобы избежать Третьей мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе", — написал Боуз на своей странице в соцсетях.
Судя по многочисленным заявлениям в адрес Москвы, Каллас воспринимает РФ не только как врага Евросоюза, но и своего личного. По логике вещей, к заявлениям, касающимся США, она должна относиться предельно внимательно. Тем не менее в начале июня Каллас заявила изданию Politico, что "Евросоюз должен сыграть ключевую роль в обеспечении прочного перемирия между Ираном и США".
Инициатива Каллас звучит особо нелепо, если учесть, что европейцы отгородились от иранской кампании Дональда Трампа, заявив, что это "не их война".
"Агрессивная глупость" — так поведение высокопоставленной чиновницы Евросоюза назвали европейские эксперты. В итоге оно привело к тому, что под вопросом оказалась не только её личная политическая карьера, но и судьба всего ведомства, которое в настоящее время Каллас возглавляет.
По информации издания Financial Times (FT), Франция, Германия и другие страны Евросоюза начали обсуждение радикальной реорганизации Европейской службы внешних связей (ЕСВС), которое может предусматривать лишение Каллас её полномочий.
"Очевидно, что ведомство не работает так, как должно в современном мире. Оно дисфункциональное. Проблема носит структурный характер, и поэтому структуру необходимо перестроить", — рассказал изданию один из чиновников, ознакомленных с обсуждениями.
В публикации FT также отмечаются варианты предлагаемой реформы Европейской службы внешних связей. По информации издания, Париж предлагает ограничить полномочия верховного дипломата и ослабить его контроль над сетью из более чем 140 представительств по всему миру. Сейчас глава европейской дипломатии отчитывается перед ЕК и государствами — членами ЕС.
Источники издания подчёркивают, что ряд стран недоволен дублированием функций и слабой координацией между Европейской службой внешних связей, национальными внешнеполитическими ведомствами и профильными структурами ЕК и Европейского совета.
Ситуацию обострило и то, что Каллас высказывала с трибуны верховного дипломата своё частное мнение по чувствительным темам, вроде отношений с Китаем, и продвигала инициативы, ещё не согласованные со столицами.
Собеседники издания полагают, что импульс реформе может придать в том числе бюджетный торг, поскольку европейские столицы настаивают на сокращении расходов, в том числе на дипслужбу. Передача функций ЕСВС Европейскому совету или ЕК позволила бы урезать штаты сотрудников и сэкономить средства.
Тем временем Euronews не исключает, что с реформой дипломатической службы ЕС и возможным лишением полномочий главы европейской дипломатии Каи Каллас может быть связана председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряжённость между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой", — говорится в материале Euronews, посвящённой этой проблеме.
О соперничестве между Каллас и фон дер Ляйен в дипломатических кругах в Брюсселе говорят уже давно. Некоторые дипломаты сравнивают отношения двух первых женщин Евросоюза с "Игрой престолов", пишет испанская газета El Pais.
По мнению журналистов издания, в Брюсселе идёт борьба за управление внешнеполитическим курсом объединения. При этом критики Каллас утверждают, что она слишком зациклена на украинском конфликте и недостаточно внимания уделяет ситуации на Ближнем Востоке. С другой стороны, фон дер Ляйен обвиняют в постоянном и непрекращающемся стремлении расширить влияние на внешнюю политику ЕС.
По словам политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, в Евросоюзе многие недовольны действующей главой европейской дипломатии.
"Каллас с её мышлением на уровне эстонского хутора превратила ЕС в провинциальный регион, который, кроме России, ничего не видит. Евросоюз за время руководства двумя женщинами – фон дер Ляйен и Каллас, существенно утратил своё влияние в мире. Кроме того, обе они погрязли в коррупции, особенно фон дер Ляйен", — рассказал Трухачев в комментарии Украина.ру.
Однако личность в современном Евросоюзе – это формальность, считает политолог. Поэтому дело здесь не в личности, а именно в реформе института, подчеркнул он. По его словам, в ЕС хотят большего подчинения этого института Европейскому совету — органу, где заседают главы государств и правительств. Это сугубо бюрократическая история, которая никак не отразится на России, отметил Трухачев.
При этом политолог не исключил, что в результате реформы внутри Евросоюза могут произойти перемены "к худшему" с точки зрения интересов России.
"Может произойти сращивание НАТО и внешнеполитической службы ЕС под руководством одного человека – Марка Рютте. Это плохо. Рютте по партийному признаку подходит для этой функции. Фон дер Ляйен от консерваторов, председатель Европейского совета Антониу Кошта от социалистов, Каллас — от либералов", — отметил Трухачев.
Этот пост по такому распределению должен доставаться либералам, а Рютте либерал, подытожил эксперт.
О роли Евросоюза в украинском конфликте в материале Евгении Кондаковой Провокаторы под маской миротворцев: что Европа задумала насчёт Украины
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