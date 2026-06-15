https://ukraina.ru/20260615/1080228816.html

Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского

Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского - 15.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского

Зеленский считает, что схватил Бога за бороду. Он уверен, что его тактика с роями дронов позволит завершить конфликт на приемлемых для него условиях. Поэтому нам сейчас надо играть и от обороны, и от атаки. От обороны - усиливать ПВО. От атаки - наносить удары по центрам принятия решений

2026-06-15T15:50

2026-06-15T15:50

2026-06-15T15:50

интервью

украина

сша

иран

дональд трамп

адольф гитлер

владимир зеленский

сво

красный лиман

константиновка

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин - Дмитрий, когда я предложил вам обсудить послендие события международной политики, вы сказали, что не видите хороших новостей. Вы имели в виду американо-иранское перемирие, которое выглядит как победа Ирана, но в любой момент может быть сорвано Израилем? Или украинский конфликт, когда мы все равно подсознательно ждем от каждого разговора Путина с Трампом каких-то прорывных событий, но все остается по-прежнему? - Все вместе. Есть ощущение, что инициатива сейчас принадлежит не нам. Мы больше реагируем на какие-то вызовы, пытаясь под них подстроиться. Да и подстраиваемся мы не всегда удачно. Приведу банальный пример. В случае с Ираном нам повезло в части роста цен на нефть, но поскольку это совпало с украинскими ударами по нашим терминалам, нам этим преимуществом в желаемых масштабах воспользоваться не удалось. Сейчас Европа оказывает на Россию серьезное давление. Вопрос ставится так. Дальнобойное оружие якобы украинского производства будет собираться украинцами на территории Европы. Германия, Франция и Британия под этим подписались. И на этом основании России предлагают остановить все. Проще говоря, от нас требуют признать, что целей СВО достичь не удалось, чтобы потом обсуждать, на каких условиях мы будем отползать. Что касается непосредственно ситуации на ЛБС, то Зеленский потерял к нему всякий интерес. Он просто поставил задачу украинским войскам стоять любой ценой. Да, не всегда это получается. Да, у нас есть успехи в Красном Лимане и в Константиновке. Но в любом случае фронт двигается небыстро. И Зеленский исходит из следующего: "Да, русские идут вперед. Но у нас в любом случае есть успехи, чтобы причинить ущерб России с помощью дальнобойных ударов роями дронов с опорой на Европу". США при этом занимают пассивную позицию в части фактического урегулирования украинского конфликта. Мне кажется, у Трампа просто прокрастинация: "Ну не получилось, так и возвращаться не за чем". Только что было два телефонных разговора с Трампом - и у Путина, и у Зеленского, но это были разговоры календарного характера. Они ни о чем не свидетельствуют. У Трампа юбилей. Ему 80 лет. Понятно, что его надо поздравить. Он президент США, от которых в этом мире еще многое зависит. И, повторюсь, его разговоры что с Путиным, что с Зеленским вряд ли что-то поменяют. Да, Трамп сказал, что продолжит давить на Украину и на Европу. Но на них надо сейчас давить архижестко, поскольку они закусили удила и идут по своей колее. И я не вижу, чтобы у Трампа сейчас было желание жестко на них давить. Он, скорее, отдаляется от этого. А если он от этого отдаляется, все возвращается в ту же самую колею за счет усилий американских бюрократов, Конгресса и ястребов, которые считают, что у них остались последние полгода, чтобы почудить-повоевать. Тот же Рубио всегда относился к России без всякой симпатии. Потому я и говорю, что не вижу хороших новостей в международной политике. - Почему вы думаете, что наши удары по Киеву и успехи в Константиновке не смогут перебить украинско-европейскую позицию о том, что их ракетно-дроновые атаки заставят Россию остановиться? - Как я уже сказал, им плевать на то, что происходит в Константиновке. Понятно, что фронт стоять не будет, потому что у России преимущество. Но поскольку фронт все равно продвигается медленно, противник считает, что удары по Крыму и российским нефтяным терминалам возымеют больший эффект. Что фактически имеет в виду Зеленский, когда говорит, что атаки беспилотников создадут у россиян такое же ощущение войны, как у украинцев? Что России надоест, и она уйдет. Надежда эта, конечно, безосновательная, потому что русские не сдаются. Но в том, что касается конкретных действий, одних лозунгов уже недостаточно. В случае с Зеленским, как говорят фанаты Гарри Поттера, одним "круциатусом" уже не обойдешься. Тут уже "авада кедавра" нужна. - Почему же наше руководство пока не меняет свой подход к боевым действиям? Оно опасается идти на эскалацию? Или оно по-прежнему считает, что мы и нынешними победим, поэтому нет смысла дергаться? - Есть две основные версии, которые объясняют, почему Зеленский не просто все еще жив и функционирует, а ведет себя развязно и бесстрашно, понимая, что ему ничего не грозит. Версия первая. Этот человек, доказавший всем свою неадекватность, менее вреден для России на посту фактического руководителя Украины, чем кто-то новенький, свежий, да еще и поумней. Зеленского и так полстраны ненавидит, а потом его популярность будет неуклонно снижаться. Версия вторая. Есть некоторые договоренности с опекунами Украины в духе "Мы не делаем это, вы не делаете это". И пока все стороны эти красные линии соблюдают. Мы можем накидать еще несколько версий. Но самое главное, что у Зеленского просто невозможно нащупать рассудок. Мы не можем ни договориться с ним, ни запугать его. И тут уже не в нем дело, а в иннерции, в которой он оказался. Сергей Лавров уже неоднократно сравнивал Зеленского с Гитлером. Я эти заявления главы российской дипломатии понимаю буквально. Какие могут быть переговоры с Гитлером? Гитлер был неадекватен психически и химически. Он жил в своем мире. Даже если ты разрушишь мир вокруг него, он будет сидеть в бункере вплоть до 30 апреля 1945 года. Лавров понимает, что дипломатических успехов с таким руководством Украины достичь невозможно. Более того, руководство Украины в условиях боевых действий объявило себя вечным и даже выборы проводить не собирается. И я не знаю, как еще решить это уравнение, если не изъять из него Зеленского. - Советское руководство не пыталось убить Гитлера именно потому, что он олицетворял немецкий фашизм, чтобы Третий Рейх не мог заключить сепаратный мир с англичанами и американцами. - Вот именно. С Гитлером никто не хотел договариваться: ни СССР, ни англичане, ни американцы. Они втроем на него насели, и получился толк. Сейчас все несколько иначе. Англичане за Гитлера. Американцы занимают пассивную позицию, чтобы потихоньку возобновить наши типичные для холодной войны взаимоотношения. Поэтому Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит. Для него пока все складывается менее драматично. - А в плане двусторонних российско-американских отношений можно чего-то добиться? Как бы там ни было, проект по строительству моста через Берингов пролив какие-то переговоры ведутся. - Тут вот какая проблема. Мы точно не построим туннель через Берингов пролив до начала 2027 года. А в начале следующего года в США будет совсем другой Конгресс. Этот Конгресс будет контролировать демократическая партия, которая идеи про туннель абсолютно не поддерживает. Она поддерживает идею дальнейшего вооружения Украины до зубов. Можно, конечно, пофантазировать, что республиканцам повезет с Сенатом. Но Палата представителей точно идет к демократам, а Палата представителей - это кошелек. Повторюсь, если кошелек в руках у демократов, я бы туннель точно не ждал. Я бы ждал нового оружия для Украины. - Может быть, действительно есть смысл дождаться осени, чтобы посмотреть по ситуации? Или нам надо уже сейчас идти на эскалацию? - Мне кажется, что какая-то эскалация будет еще до осени. Я ее еще в конце весны-начале лета ожидал, потому что считал, что потеря нами инициативы очевидна, и что противник попытается ее перехватить. Враг заново почувствовал в себе силы и одухотворился происходящим. И, исходя из их поведения, все ждут, что мы что-то такое сделаем. - А из конфликта на Ближнем Востоке мы еще сможем выжимать какие-то бонусы: и в части цен на нефть, и в части военно-технического сотрудничества с Ираном, и в части хороших отношений Путина с Трампом? - На Ближнем Востоке происходит откровенный дурдом, который все сложнее поддается анализу. Нынешнее правительство Израиля - это обезумевшие религиозные фанатики. Я сейчас не говорю про Нетаньяху. Это более хитрый и ушлый товарищ. Я имею в виду других персонажей, которые прямо заявили, что им плевать, о чем Иран с Трампом договорились, поэтому Израиль будет продолжать то, что начал. В Израиле осенью выборы: хоть так, хоть эдак. Хоть разваливается коалиция, хоть не разваливается. Нетаньяху понимает, что на этих выборах он должен уйти ради интересов самого Израиля. Но сменить руководство на что-то более человеческое у них вряд ли получится. Как бы там ни было, отношения Израиля со всем миром рушатся. Даже США с ним могут рассориться. Но Нетаньяху не из тех, кто сдается. Он попытается из этой ситуации выжать максимум. Уничтожение инфраструктуры соседей - это война, которую нельзя выиграть никогда. Арабов и персов банально больше. Ты можешь отбросить своего соседа в развитии на несколько десятилетий, но потом он все равно восстановится, и тебе придется все начинать заново. Это вечная гонка. Но Нетаньяху не считает эту гонку вечной. Он думает, что на своем отрезке времени сможет добежать до финиша. Поэтому и он, и его фанатики будут пробовать в Ливане, что обязательно отразиться на Иране. И когда сейчас Трамп сворачивает силовую операцию, в которой он ничего не добился, это не значит, что его за это критикуют. Это значит, что ему плевать на ущерб для репутации. Но даже его желание свернуть может не устоять перед новыми провокациями Израиля. Ближний Восток попал в новый период нестабильности. Он на какое-то время может притихать, а потом через какое-то время снова разгореться. Про войну в Иране и про войну в Ливане, которая официально не закончилась, мы еще услышим. Как мы можем это использовать в ситуации с Украиной? Практика последних месяцев показала, что если мы не усиливаем нашу ПВО на критических направлениях, это, опять же, надо понимать буквально. Надо усиливать ПВО - лучше ничего не придумали. Повторюсь, нефть может стоить сколько угодно. Но если Украина поставит на ремонт наши нефтеналивные мощности, никакой выгоды от ближневосточной заварушки мы не получим. Мы увидим только отвлечения на страну, которая протянула нам руку помощи, когда все остальные отказывались. Я имею в виду Иран. - А тот самый уход США с Ближнего Востока состоится? И может ли он как-то помочь нам на Украине? - Уход США с Ближнего Востока был ускорен в связи с нападением на Иран. Да, это не произойдет завтра, но в ближайшей исторической перспективе это произойдет. Когда в 20 веке монархии Залива приглашали к себе американские военные базы, это было гарантией, что на них никто не нападет. А теперь все получилось наоборот. Сейчас эти военные базы как магнит притягивают к себе ракеты и дроны стран, на которую США нападают. И, если не врут источники мировых СМИ, шейхи сейчас прямо намекают, что хотели бы эти договоренности с американцами пересмотреть: "Вы, конечно, нас охраняйте. Но давайте вы не будете использовать свои базы против Ирана". Если это произойдет, то это будет означать, что США серьезно выдавливают с Ближнего Востока. То есть Трамп ускорил разрушительные для американской политики процесса. Если это так, то это хорошо. Это значит, что арабские монархи дозрели до того, чтобы скинуть покровительство США, которое стало слишком обременительным и которое приносит больше проблем, чем пользы. А нам усиливать ПВО придется в любом случае. Зеленский считает, что схватил Бога за бороду. Он уверен, что его тактика с роями дронов позволит завершить конфликт на приемлемых для него условиях. Поэтому нам сейчас надо играть и от обороны, и от атаки. От обороны - усиливать ПВО. От атаки - наносить удары по центрам принятия решений.

https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

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https://ukraina.ru/20260611/andrey-grozin-ssha-i-iran-khoteli-by-ostanovit-voynu-no-natsionalnaya-gordost-mozhet-etomu-pomeshat-1080129693.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, иран, дональд трамп, адольф гитлер, владимир зеленский, сво, красный лиман, константиновка, израиль, пво, дроны, ракеты