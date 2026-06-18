Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу - 18.06.2026 Украина.ру
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Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу
Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу - 18.06.2026 Украина.ру
Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу
Россия будет проводить массированные удары по объектам ВСУ, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача выполняется — так прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров об атаку Москвы украинскими БПЛА. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 18 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T18:48
2026-06-18T18:48
новости
москва
россия
киев
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
мид
украина
мария захарова
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Только слов в ответ на действия Киева недостаточно, заявил глава МИД РФ.Другие новости к этому часу:🟦 МИД Турции подтвердил готовность принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков;🟦 Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank, просившему приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России, сообщает РИА Новости;🟦 Британский генерал Том Бейтман возглавит гипотетически возможный контингент "коалиции желающих" ввести войска на Украину."Великобритания берет на себя командование штаб-квартирой многонациональных сил на Украине. Генерал-майор Том Бейтман примет командование в следующем месяце в звании генерал-лейтенанта", - сообщило Минобороны королевства.🟦 Британия поставит Украине 150 тысяч дронов и более 350 ракет ПВО до конца года за счёт кредита ERA, обеспеченного доходами от украденных ("замороженных") российских активов. Об этом заявил министр обороны королевства Дэн Джарвис;🟦 Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение численности американских войск в Европе начнется "немедленно". Он выразил надежду, что в случае войны США "сделают максимум" для защиты европейских стран;🟦 Армия Ирана не обстреливает корабли в Ормузском проливе, представители иранской стороны "выполняют свои обязательства" по соглашению о нормализации ситуации в регионе. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс;🟦 Израиль не выведет войска из Южного Ливана "по соображениям безопасности", заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху;🟦 На фоне заморозки Арменией своего членства в ОДКБ достойны сожаления проводимые официальным Ереваном мероприятия с государствами-членами НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подобные совместные со странами НАТО маневры не вызывают ничего, кроме сожаления", - заявила Захарова на брифинге;🟦 В Минске 19 июня состоится экстренное заседание постпредов СНГ из-за теракта ВСУ против белорусских граждан Белоруссии;🟦 В Летичеве Хмельницкой области вчера вечером мужчина открыл стрельбу из автомата по зданию ТЦК (военкомата). Народного мстителя задержали;🟦 Руководитель украинской государственной "Укрпочты" Игорь Смилянский назвал "козлами" сограждан, осмелившихся возмущаться его огромной зарплатой (около миллиона гривен) и неудовлетворительной работой убыточного госпредприятия. По мнению Смилянского, от этих людей "пользы для ВСУ в десятки раз меньше", чем от него, потому что у него больше зарплата и больше уплаченных налогов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, москва, россия, киев, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, мид, украина, мария захарова, нато, коалиция, ближний восток, война, ливан, иран, сша, мид рф, одкб, армения, бывший ссср, переговоры по украине 2026, мобилизация на украине, тцк
Новости, Москва, Россия, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, МИД, Украина, Мария Захарова, НАТО, коалиция, Ближний Восток, война, Ливан, Иран, США, МИД РФ, ОДКБ, Армения, бывший СССР, Переговоры по Украине 2026, мобилизация на Украине, ТЦК

Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу

18:48 18.06.2026
 
© REUTERS / Amir CohenИзраильский удар по Ливану
Израильский удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Amir Cohen
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Россия будет проводить массированные удары по объектам ВСУ, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача выполняется — так прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров об атаку Москвы украинскими БПЛА. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 18 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Только слов в ответ на действия Киева недостаточно, заявил глава МИД РФ.
Другие новости к этому часу:
🟦 МИД Турции подтвердил готовность принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков;
🟦 Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank, просившему приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России, сообщает РИА Новости;
🟦 Британский генерал Том Бейтман возглавит гипотетически возможный контингент "коалиции желающих" ввести войска на Украину.
"Великобритания берет на себя командование штаб-квартирой многонациональных сил на Украине. Генерал-майор Том Бейтман примет командование в следующем месяце в звании генерал-лейтенанта", - сообщило Минобороны королевства.
🟦 Британия поставит Украине 150 тысяч дронов и более 350 ракет ПВО до конца года за счёт кредита ERA, обеспеченного доходами от украденных ("замороженных") российских активов. Об этом заявил министр обороны королевства Дэн Джарвис;
🟦 Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение численности американских войск в Европе начнется "немедленно". Он выразил надежду, что в случае войны США "сделают максимум" для защиты европейских стран;
🟦 Армия Ирана не обстреливает корабли в Ормузском проливе, представители иранской стороны "выполняют свои обязательства" по соглашению о нормализации ситуации в регионе. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс;

🟦 Израиль не выведет войска из Южного Ливана "по соображениям безопасности", заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху;
🟦 На фоне заморозки Арменией своего членства в ОДКБ достойны сожаления проводимые официальным Ереваном мероприятия с государствами-членами НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные совместные со странами НАТО маневры не вызывают ничего, кроме сожаления", - заявила Захарова на брифинге;
🟦 В Минске 19 июня состоится экстренное заседание постпредов СНГ из-за теракта ВСУ против белорусских граждан Белоруссии;
🟦 В Летичеве Хмельницкой области вчера вечером мужчина открыл стрельбу из автомата по зданию ТЦК (военкомата). Народного мстителя задержали;
🟦 Руководитель украинской государственной "Укрпочты" Игорь Смилянский назвал "козлами" сограждан, осмелившихся возмущаться его огромной зарплатой (около миллиона гривен) и неудовлетворительной работой убыточного госпредприятия. По мнению Смилянского, от этих людей "пользы для ВСУ в десятки раз меньше", чем от него, потому что у него больше зарплата и больше уплаченных налогов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня
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