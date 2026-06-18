https://ukraina.ru/20260618/rossiya-prodolzhit-massirovannye-udary-po-vsu-izrail-prodolzhit-okkupatsiyu-livana-novosti-k-etomu-chasu-1080375661.html

Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу

Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу - 18.06.2026 Украина.ру

Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу

Россия будет проводить массированные удары по объектам ВСУ, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача выполняется — так прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров об атаку Москвы украинскими БПЛА. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 18 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T18:48

2026-06-18T18:48

2026-06-18T18:48

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Только слов в ответ на действия Киева недостаточно, заявил глава МИД РФ.Другие новости к этому часу:🟦 МИД Турции подтвердил готовность принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков;🟦 Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank, просившему приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России, сообщает РИА Новости;🟦 Британский генерал Том Бейтман возглавит гипотетически возможный контингент "коалиции желающих" ввести войска на Украину."Великобритания берет на себя командование штаб-квартирой многонациональных сил на Украине. Генерал-майор Том Бейтман примет командование в следующем месяце в звании генерал-лейтенанта", - сообщило Минобороны королевства.🟦 Британия поставит Украине 150 тысяч дронов и более 350 ракет ПВО до конца года за счёт кредита ERA, обеспеченного доходами от украденных ("замороженных") российских активов. Об этом заявил министр обороны королевства Дэн Джарвис;🟦 Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение численности американских войск в Европе начнется "немедленно". Он выразил надежду, что в случае войны США "сделают максимум" для защиты европейских стран;🟦 Армия Ирана не обстреливает корабли в Ормузском проливе, представители иранской стороны "выполняют свои обязательства" по соглашению о нормализации ситуации в регионе. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс;🟦 Израиль не выведет войска из Южного Ливана "по соображениям безопасности", заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху;🟦 На фоне заморозки Арменией своего членства в ОДКБ достойны сожаления проводимые официальным Ереваном мероприятия с государствами-членами НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подобные совместные со странами НАТО маневры не вызывают ничего, кроме сожаления", - заявила Захарова на брифинге;🟦 В Минске 19 июня состоится экстренное заседание постпредов СНГ из-за теракта ВСУ против белорусских граждан Белоруссии;🟦 В Летичеве Хмельницкой области вчера вечером мужчина открыл стрельбу из автомата по зданию ТЦК (военкомата). Народного мстителя задержали;🟦 Руководитель украинской государственной "Укрпочты" Игорь Смилянский назвал "козлами" сограждан, осмелившихся возмущаться его огромной зарплатой (около миллиона гривен) и неудовлетворительной работой убыточного госпредприятия. По мнению Смилянского, от этих людей "пользы для ВСУ в десятки раз меньше", чем от него, потому что у него больше зарплата и больше уплаченных налогов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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