https://ukraina.ru/20260617/ataka-na-avtobus-s-detmi-fdorov-prigrozil-krymu-itogi-17-iyunya-1080327875.html

Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня

Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня - 17.06.2026 Украина.ру

Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня

В России и Белоруссии отреагировали на атаку Украины на автобус с детьми. Министр обороны Украины Михаил Фёдоров пригрозил Крыму

2026-06-17T18:10

2026-06-17T18:10

2026-06-17T18:10

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Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненным в результате террористического акта", — рассказал он.Ранее 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского дрона на автобус с детьи из Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую. Остальных ребят в ближайшее время отправят домой."Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебания, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Министерство призвало международные структуры, национальные правительства и мировую общественность "дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт"."Молчание будет означать его одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений", – подчеркнула Захарова.Министерство иностранных дел Белоруссии подчеркнуло, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал объяснений от Киева."Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов", – заявил пресс-секретарь МИД РБ Руслан Варанков.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту этого удара ВСУ."По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Председатель СК Белоруссии Константин Бычек сообщил журналистом, что его ведомство возбудило уголовное дело по факту произошедшего."В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Оно принято нами к производству. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации", – отметил Бычек.Он также добавил, что белорусские следователи выбыли в Россию для оказания содействия российским коллегам.Министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев в комментарии корреспонденту БЕЛТА рассказал, что для помощи пострадавшим в Брянской области из Минска направлены специалисты республиканского уровня."На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области. Установлен контакт между министром здравоохранения Российской Федерации и министром здравоохранения Республики Беларусь. Предпринимаются все необходимые шаги для оказания оперативной помощи", – заявил Ходжаев.По его словам, также установлен контакт между министерством здравоохранения Белоруссии и Департаментом здравоохранения Брянской области, чтобы информация о состоянии здоровья пострадавших поступала белорусской стороне максимально оперативно."Мы направили три реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в составе 11 человек, в Брянск, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Республику Беларусь, оказании необходимой помощи на месте. Также на данный момент из Минска в Брянск направлены специалисты республиканского уровня. Это анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы", – добавил Ходжаев.Руководит группой первый заместитель министра Елена Богдан. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада из Москвы."В случае принятия решения о транспортировке наших граждан готов вертолёт медицинской службы для выполнения задачи", – рассказал министр.Минздрав держит вопрос на контроле, отметил Ходжаев.Угроза КрымуМинистр обороны Украины Михаил Фёдоров в интервью журналисту Сергею Пейчеву заявил, что Крыму придётся тяжело."П***ец, будет", – с усмешкой ответил Фёдоров на вопрос журналиста, будет ли в Крыму "весело".В ответ журналист рассмеялся и сказал: "Прекрасно".Ранее в интервью Фёдоров также пригрозил, что Украина попытается превратить Крым в остров."По сути происходит изоляция Крыма дронами и в ближайшее время выглядит всё так, что Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу говорить", – отметил Фёдоров.В то же время, он признался, откуда у Украины деньги на эти атаки."Единственное, что: мы правильно как государство в целом спланировали закупки на этот год в феврале месяце. У нас не было денег делать закупки, президент поддержал идею снять деньги с конца года, мы пошли на определённый риск. Мы кредит <...> ещё не получили – июнь месяц, у нас больших траншей и помощи не было, мы финансируемся госбюджетом. Мы сняли эти деньги и мы сделали правильные закупки. Мы за 4 месяца закупили больше дронов, чем за весь прошлый год. И, внимание, на чём мы сделали акцент: на дронах с оптоволокном, на middle strike (дроны для ударов на среднюю глубину – Ред.), и законтрактовали их, не буду говорить, сколько, но это на 300% больше, чем за весь прошлый год. Но мы только начали, мы продолжаем работу по middle strike <...> То, что мы сделали тогда, оно сейчас начинает приносить результат", – подчеркнул Фёдоров.Он также напомнил, о том, что Минобороны Украина анонсировало "логистический локдаун", и указал, что наносящим удары на среднюю глубину подразделениям будут выделять дополнительные деньги."Мы, делая закупки на сотен тысяч middle strike, параллельно даём деньги на подразделения, которые умеют быстро покупать и использовать middle strike. Для россиян наступает ад, с которым очень тяжело справиться. Это окно возможностей, которое на сегодняшний момент есть. Логистика перерезается, Крым изолируется. Это происходит и на востоке (в Донбассе – Ред.)", – подчеркнул Фёдоров.Он указал на корреляцию атак дронов с количеством штурмовых действий.В последние недели Украина прицельно атакует гражданскую технику, следующую по сухопутному коридору в Крым. Так, 3 июня, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Енакиево, следовавший маршрутом "Москва-Симферополь". В результате погибли 8 пассажиров, 12 получили ранения.Кроме того, украинские военные атакуют и мосты на Крымских перешейках.Подробнее о борьбе с украинскими дронами — в статье ""Самый выгодный вариант — влепить в БПЛА снаряд": Полищук о борьбе с дроновым террором ВСУ".

https://ukraina.ru/20260617/sgovor-ssha-i-evropy-po-ukraine-ataka-na-detey-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-17-iyunya-1080309092.html

https://ukraina.ru/20260617/torg-umesten-skolko-stoit-loyalnost-trampa-dlya-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-17-iyunya-1080300523.html

https://ukraina.ru/20260616/poproshayka-zelenskiy-priekhal-na-sammit-g7-s-protyanutoy-rukoy-itogi-16-iyunya-1080283846.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет, минздрав, крым, россия, украина