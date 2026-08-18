Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова - 18.08.2026 Украина.ру
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Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова
Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова - 18.08.2026 Украина.ру
Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова
Возле здания Верховной рады Украины 18 августа проходит митинг против отставки бывшего министра обороны страны Михаила Федорова, сообщают украинские СМИ
2026-08-18T11:59
2026-08-18T11:59
новости
киев
украина
владимир зеленский
верховная рада
рада
мид
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"Верховная Рада вышла из отпуска под крики "ганьба" ("позор" — ред.): у стен парламента к началу пленарной недели собрались сторонники Федорова", — пишет телеграм-канал Страна.ua.На обнародованных кадрах несколько десятков молодых людей держат плакаты с требованиями вернуть экс-министра на должность, стучат в барабаны и скандируют лозунги против кадровых перестановок в военном ведомстве.Одновременно с этим телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники в украинском парламенте сообщил, что Раде может не хватить голосов депутатов для утверждения временно исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары на постоянную должность главы ведомства. Отмечается, что парламент не станет рассматривать кадровые назначения в министерство обороны и МИД после объявленного во вторник перерыва, поскольку Владимир Зеленский до сих пор официально не внес кандидатуры на эти позиции.Федоров покинул пост министра обороны Украины в июле после громкого скандала и разногласий с военным руководством страны. Назначение постоянного преемника затягивается из-за внутренних политических споров в Киеве и нежелания части депутатов поддерживать предложенную Офисом президента кандидатуру Евгения Хмары. Подробнее о политическом кризисе - в материале В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, владимир зеленский, верховная рада, рада, мид
Новости, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Рада, МИД

Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова

11:59 18.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Возле здания Верховной рады Украины 18 августа проходит митинг против отставки бывшего министра обороны страны Михаила Федорова, сообщают украинские СМИ
"Верховная Рада вышла из отпуска под крики "ганьба" ("позор" — ред.): у стен парламента к началу пленарной недели собрались сторонники Федорова", — пишет телеграм-канал Страна.ua.
На обнародованных кадрах несколько десятков молодых людей держат плакаты с требованиями вернуть экс-министра на должность, стучат в барабаны и скандируют лозунги против кадровых перестановок в военном ведомстве.
Одновременно с этим телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники в украинском парламенте сообщил, что Раде может не хватить голосов депутатов для утверждения временно исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары на постоянную должность главы ведомства.
Отмечается, что парламент не станет рассматривать кадровые назначения в министерство обороны и МИД после объявленного во вторник перерыва, поскольку Владимир Зеленский до сих пор официально не внес кандидатуры на эти позиции.
Федоров покинул пост министра обороны Украины в июле после громкого скандала и разногласий с военным руководством страны. Назначение постоянного преемника затягивается из-за внутренних политических споров в Киеве и нежелания части депутатов поддерживать предложенную Офисом президента кандидатуру Евгения Хмары.
Подробнее о политическом кризисе - в материале В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова на сайте Украина.ру.
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