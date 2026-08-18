https://ukraina.ru/20260818/pravitelstvo-ukrainy-obeschaet-minimalnye-pensii-i-trudoustroystvo-invalidov-1082583741.html
Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов - 18.08.2026 Украина.ру
Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
Выплата пенсий по-новому в следующие два года предусмотрена программой Кабмина Украины. Об этом 18 августа сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект плана деятельности правительства и комментарий Минсоцполитики
2026-08-18T11:57
2026-08-18T11:57
2026-08-18T11:57
новости
украина
киев
кабмин
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
пенсии
пенсионеры
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073298042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c30051ba695bb2cfceed2577781390a.jpg
"И хотя конкретной суммы нового минимума выплат в документе нет, чиновники уверяют, что это не менее 6 тысяч гривен", - сказано в публикации.В долларовом эквиваленте эта сума эквивалентна $133. Издание отметило, что к утру 18 августа курс доллара в банках и обменниках был вблизи отметки 45 гривен, а евро продолжает дорожать."В финальном проекте программы деятельности Кабмина на 2026-2027 годы убрали конкретную цифру минимальной пенсии в 6 тысяч гривен из-за ее привязки к прожиточному минимуму", - сказано в публикации.Минсоцполитики Украины уверяет, что размер выплат не опустится ниже уровня 6 тысяч гривен, а правительство сосредоточится на новой комплексной пенсионной модели (базовая защита, страховая пенсия, накопление и добровольные взносы). Правительство Украины в своей программе предусматривает выплаты по 19,4 тысячи гривен ($431) для 350 тысяч домохозяйств до конца года, расширение сети "центров жизнестойкости" до 735 и увеличение трудоустройства лиц с инвалидностью до 25%. Проектом правительственной программы предполагалось повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен, однако "в финальном документе, вчера переданном на рассмотрение парламента, этой суммы нет", отмечено в публикации."Вместо этого Кабмин сосредоточится на переходе в новую комплексную систему пенсионного обеспечения", - пояснило издание.Минсоцполитики в комментарии отметило, что конкретную сумму убрали из-за ее привязки к прожиточному минимуму. Чиновники уверяют, что размер выплат не будет ниже 6 тысяч гривен.Пенсионная реформа на Украине предполагает внедрение до конца следующего года системы, включающей базовую защиту по возрасту, страховую пенсию, профессиональные накопления и добровольные взносы.Тем временем: "В шаге от пропасти": Гетманцев предупредил о бюджетном коллапсе УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073298042_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aa5e4ef6abd8c2bd27e6bc0e868fbe4d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, кабмин, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, пенсии, пенсионеры, бывший ссср
Новости, Украина, Киев, Кабмин, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, пенсии, пенсионеры, бывший СССР
Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
Выплата пенсий по-новому в следующие два года предусмотрена программой Кабмина Украины. Об этом 18 августа сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект плана деятельности правительства и комментарий Минсоцполитики
"И хотя конкретной суммы нового минимума выплат в документе нет, чиновники уверяют, что это не менее 6 тысяч гривен", - сказано в публикации.
В долларовом эквиваленте эта сума эквивалентна $133. Издание отметило, что к утру 18 августа курс доллара в банках и обменниках был вблизи отметки 45 гривен, а евро продолжает дорожать.
"В финальном проекте программы деятельности Кабмина на 2026-2027 годы убрали конкретную цифру минимальной пенсии в 6 тысяч гривен из-за ее привязки к прожиточному минимуму", - сказано в публикации.
Минсоцполитики Украины уверяет, что размер выплат не опустится ниже уровня 6 тысяч гривен, а правительство сосредоточится на новой комплексной пенсионной модели (базовая защита, страховая пенсия, накопление и добровольные взносы).
Правительство Украины в своей программе предусматривает выплаты по 19,4 тысячи гривен ($431) для 350 тысяч домохозяйств до конца года, расширение сети "центров жизнестойкости" до 735 и увеличение трудоустройства лиц с инвалидностью до 25%.
Проектом правительственной программы предполагалось повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен, однако "в финальном документе, вчера переданном на рассмотрение парламента, этой суммы нет", отмечено в публикации.
"Вместо этого Кабмин сосредоточится на переходе в новую комплексную систему пенсионного обеспечения", - пояснило издание.
Минсоцполитики в комментарии отметило, что конкретную сумму убрали из-за ее привязки к прожиточному минимуму. Чиновники уверяют, что размер выплат не будет ниже 6 тысяч гривен.
Пенсионная реформа на Украине предполагает внедрение до конца следующего года системы, включающей базовую защиту по возрасту, страховую пенсию, профессиональные накопления и добровольные взносы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.