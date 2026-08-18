Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов - 18.08.2026 Украина.ру
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Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов - 18.08.2026 Украина.ру
Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
Выплата пенсий по-новому в следующие два года предусмотрена программой Кабмина Украины. Об этом 18 августа сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект плана деятельности правительства и комментарий Минсоцполитики
2026-08-18T11:57
2026-08-18T11:57
новости
украина
киев
кабмин
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
пенсии
пенсионеры
бывший ссср
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"И хотя конкретной суммы нового минимума выплат в документе нет, чиновники уверяют, что это не менее 6 тысяч гривен", - сказано в публикации.В долларовом эквиваленте эта сума эквивалентна $133. Издание отметило, что к утру 18 августа курс доллара в банках и обменниках был вблизи отметки 45 гривен, а евро продолжает дорожать."В финальном проекте программы деятельности Кабмина на 2026-2027 годы убрали конкретную цифру минимальной пенсии в 6 тысяч гривен из-за ее привязки к прожиточному минимуму", - сказано в публикации.Минсоцполитики Украины уверяет, что размер выплат не опустится ниже уровня 6 тысяч гривен, а правительство сосредоточится на новой комплексной пенсионной модели (базовая защита, страховая пенсия, накопление и добровольные взносы). Правительство Украины в своей программе предусматривает выплаты по 19,4 тысячи гривен ($431) для 350 тысяч домохозяйств до конца года, расширение сети "центров жизнестойкости" до 735 и увеличение трудоустройства лиц с инвалидностью до 25%. Проектом правительственной программы предполагалось повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен, однако "в финальном документе, вчера переданном на рассмотрение парламента, этой суммы нет", отмечено в публикации."Вместо этого Кабмин сосредоточится на переходе в новую комплексную систему пенсионного обеспечения", - пояснило издание.Минсоцполитики в комментарии отметило, что конкретную сумму убрали из-за ее привязки к прожиточному минимуму. Чиновники уверяют, что размер выплат не будет ниже 6 тысяч гривен.Пенсионная реформа на Украине предполагает внедрение до конца следующего года системы, включающей базовую защиту по возрасту, страховую пенсию, профессиональные накопления и добровольные взносы.Тем временем: "В шаге от пропасти": Гетманцев предупредил о бюджетном коллапсе УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, кабмин, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, пенсии, пенсионеры, бывший ссср
Новости, Украина, Киев, Кабмин, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, пенсии, пенсионеры, бывший СССР

Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов

11:57 18.08.2026
 
© Фото : Открытый источникМонета 1 шаг
Монета 1 шаг - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : Открытый источник
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Выплата пенсий по-новому в следующие два года предусмотрена программой Кабмина Украины. Об этом 18 августа сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект плана деятельности правительства и комментарий Минсоцполитики
"И хотя конкретной суммы нового минимума выплат в документе нет, чиновники уверяют, что это не менее 6 тысяч гривен", - сказано в публикации.
В долларовом эквиваленте эта сума эквивалентна $133. Издание отметило, что к утру 18 августа курс доллара в банках и обменниках был вблизи отметки 45 гривен, а евро продолжает дорожать.
"В финальном проекте программы деятельности Кабмина на 2026-2027 годы убрали конкретную цифру минимальной пенсии в 6 тысяч гривен из-за ее привязки к прожиточному минимуму", - сказано в публикации.
Минсоцполитики Украины уверяет, что размер выплат не опустится ниже уровня 6 тысяч гривен, а правительство сосредоточится на новой комплексной пенсионной модели (базовая защита, страховая пенсия, накопление и добровольные взносы).
Правительство Украины в своей программе предусматривает выплаты по 19,4 тысячи гривен ($431) для 350 тысяч домохозяйств до конца года, расширение сети "центров жизнестойкости" до 735 и увеличение трудоустройства лиц с инвалидностью до 25%.
Проектом правительственной программы предполагалось повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен, однако "в финальном документе, вчера переданном на рассмотрение парламента, этой суммы нет", отмечено в публикации.
"Вместо этого Кабмин сосредоточится на переходе в новую комплексную систему пенсионного обеспечения", - пояснило издание.
Минсоцполитики в комментарии отметило, что конкретную сумму убрали из-за ее привязки к прожиточному минимуму. Чиновники уверяют, что размер выплат не будет ниже 6 тысяч гривен.
Пенсионная реформа на Украине предполагает внедрение до конца следующего года системы, включающей базовую защиту по возрасту, страховую пенсию, профессиональные накопления и добровольные взносы.
Тем временем: "В шаге от пропасти": Гетманцев предупредил о бюджетном коллапсе Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
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