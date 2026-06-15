"Бегемот" с ИИ: новый дрон с двойной боевой частью — аналитик о возможностях украинского БПЛА - 15.06.2026 Украина.ру
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"Бегемот" с ИИ: новый дрон с двойной боевой частью — аналитик о возможностях украинского БПЛА
"Бегемот" с ИИ: новый дрон с двойной боевой частью — аналитик о возможностях украинского БПЛА - 15.06.2026 Украина.ру
"Бегемот" с ИИ: новый дрон с двойной боевой частью — аналитик о возможностях украинского БПЛА
Новый украинский дрон "Бегемот" немецкого производства имеет дальность полёта до 300 километров и двойную боевую часть. Он предназначен для точечного уничтожения крупных целей в глубоком тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
2026-06-15T05:00
2026-06-15T05:00
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Журналист спросил эксперта о новом украинском дроне "Бегемот", который считается аналогом "Герани" с дальностью до 300 км и двойной боевой частью 75 кг.Богачев рассказал, что корпорация Culver Aerospace с помощью западных компаний усовершенствовала эту разработку. За счет этого она добилась специфических характеристик "Бегемота". "Дальность полета до 300 километров. Высокая крейсерская скорость до 180 километров. Это достаточно эффективное средство для ударов по целям в глубоком тылу, где тактические БПЛА малой дальности работать не могут", — заявил эксперт.Он отметил, что общая масса боевой части в 75 килограммов значительно превышает большинство дронов-камикадзе. Богачев пояснил, что её уникальность связана с двухчастной конструкцией: передний заряд — осколочно-фугасный, задний — термобарический, который дополняет взрыв и наносит многоэтапное поражение одной цели, повышая возможность поразить защищённые или заглублённые объекты."В конструкции, в которой используется планер украинской разработки, применяется искусственный интеллект немецкого происхождения и британская регистрация компонентов. То есть в создании беспилотника участвовали две страны – Британия и Германия", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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"Бегемот" с ИИ: новый дрон с двойной боевой частью — аналитик о возможностях украинского БПЛА

05:00 15.06.2026
 
© Фото : thepage.ua
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : thepage.ua
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Новый украинский дрон "Бегемот" немецкого производства имеет дальность полёта до 300 километров и двойную боевую часть. Он предназначен для точечного уничтожения крупных целей в глубоком тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
Журналист спросил эксперта о новом украинском дроне "Бегемот", который считается аналогом "Герани" с дальностью до 300 км и двойной боевой частью 75 кг.
Богачев рассказал, что корпорация Culver Aerospace с помощью западных компаний усовершенствовала эту разработку. За счет этого она добилась специфических характеристик "Бегемота".
"Дальность полета до 300 километров. Высокая крейсерская скорость до 180 километров. Это достаточно эффективное средство для ударов по целям в глубоком тылу, где тактические БПЛА малой дальности работать не могут", — заявил эксперт.
Он отметил, что общая масса боевой части в 75 килограммов значительно превышает большинство дронов-камикадзе. Богачев пояснил, что её уникальность связана с двухчастной конструкцией: передний заряд — осколочно-фугасный, задний — термобарический, который дополняет взрыв и наносит многоэтапное поражение одной цели, повышая возможность поразить защищённые или заглублённые объекты.
"В конструкции, в которой используется планер украинской разработки, применяется искусственный интеллект немецкого происхождения и британская регистрация компонентов. То есть в создании беспилотника участвовали две страны – Британия и Германия", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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