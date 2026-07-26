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Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном
Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном - 26.07.2026 Украина.ру
Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта с Ираном на совещании в Белом доме. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники
2026-07-26T12:10
2026-07-26T12:10
2026-07-26T12:10
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На совещании в Белом доме 24 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн высказали опасения по поводу эскалации военного конфликта с Ираном.Кейн предупредил участников встречи, что расширение операции может ещё сильнее истощить американские боеприпасы. Вопрос о состоянии арсеналов стал одним из многих, которые обсуждались на совещании у президента Дональда Трампа.Источник в Пентагоне подтвердил, что операции были приостановлены. Причина паузы остаётся неизвестной. По данным CNN, страны Персидского залива в недавних контактах с администрацией США призывали Вашингтон проявить сдержанность, признавая при этом уникальные возможности Америки в случае эскалации.По словам одного из собеседников телеканала, Трамп в частном порядке поручил переговорщикам продолжать контакты с Тегераном. При этом источники утверждают, что ни в окружении президента, ни в Пентагоне не верят в то, что эскалация принесёт желаемые результаты.Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана. По данным источников The New York Times, это произошло из-за риска истощения ракет Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сша, новости, вашингтон, иран, дональд трамп, джей ди вэнс, украина.ру, пентагон, cnn
США, Новости, Вашингтон, Иран, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Украина.ру, Пентагон, CNN
Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта с Ираном на совещании в Белом доме. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники
На совещании в Белом доме 24 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн высказали опасения по поводу эскалации военного конфликта с Ираном.
Кейн предупредил участников встречи, что расширение операции может ещё сильнее истощить американские боеприпасы. Вопрос о состоянии арсеналов стал одним из многих, которые обсуждались на совещании у президента Дональда Трампа.
Источник в Пентагоне подтвердил, что операции были приостановлены. Причина паузы остаётся неизвестной. По данным CNN, страны Персидского залива в недавних контактах с администрацией США призывали Вашингтон проявить сдержанность, признавая при этом уникальные возможности Америки в случае эскалации.
По словам одного из собеседников телеканала, Трамп в частном порядке поручил переговорщикам продолжать контакты с Тегераном. При этом источники утверждают, что ни в окружении президента, ни в Пентагоне не верят в то, что эскалация принесёт желаемые результаты.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана. По данным источников The New York Times, это произошло из-за риска истощения ракет Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке.
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