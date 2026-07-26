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Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном

Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном - 26.07.2026 Украина.ру

Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта с Ираном на совещании в Белом доме. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники

2026-07-26T12:10

2026-07-26T12:10

2026-07-26T12:10

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На совещании в Белом доме 24 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн высказали опасения по поводу эскалации военного конфликта с Ираном.Кейн предупредил участников встречи, что расширение операции может ещё сильнее истощить американские боеприпасы. Вопрос о состоянии арсеналов стал одним из многих, которые обсуждались на совещании у президента Дональда Трампа.Источник в Пентагоне подтвердил, что операции были приостановлены. Причина паузы остаётся неизвестной. По данным CNN, страны Персидского залива в недавних контактах с администрацией США призывали Вашингтон проявить сдержанность, признавая при этом уникальные возможности Америки в случае эскалации.По словам одного из собеседников телеканала, Трамп в частном порядке поручил переговорщикам продолжать контакты с Тегераном. При этом источники утверждают, что ни в окружении президента, ни в Пентагоне не верят в то, что эскалация принесёт желаемые результаты.Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана. По данным источников The New York Times, это произошло из-за риска истощения ракет Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сша, новости, вашингтон, иран, дональд трамп, джей ди вэнс, украина.ру, пентагон, cnn