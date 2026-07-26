https://ukraina.ru/20260726/ya-podbadrivayu-ranennykh-na-operatsii-seychas-tebya-zashyu-i-potaschu-v-zags-1081860131.html

Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС

Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС - 26.07.2026 Украина.ру

Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС

Заместитель командира группы медицинского взвода ОРБ "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Яга" рассказала корреспонденту интернет-издания Украина.ру... Украина.ру, 26.07.2026

2026-07-26T11:49

2026-07-26T11:49

2026-07-26T11:49

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александр чаленко

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Заместитель командира группы медицинского взвода ОРБ "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Яга" рассказала корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, за что ее представили к Ордену Мужества, о том, где и когда ее старший брат, десантник, погиб на СВО, а также об интересных случаях из ее военно-медицинской биографии

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр чаленко, барс-сармат, украина.ру, видео, видео