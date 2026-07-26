Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС - 26.07.2026 Украина.ру
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Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС
Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС - 26.07.2026 Украина.ру
Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС
Заместитель командира группы медицинского взвода ОРБ "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Яга" рассказала корреспонденту интернет-издания Украина.ру... Украина.ру, 26.07.2026
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Заместитель командира группы медицинского взвода ОРБ "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Яга" рассказала корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, за что ее представили к Ордену Мужества, о том, где и когда ее старший брат, десантник, погиб на СВО, а также об интересных случаях из ее военно-медицинской биографии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, александр чаленко, барс-сармат, украина.ру, видео, видео
Новости, Александр Чаленко, Барс-Сармат, Украина.ру, Видео

Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС

11:49 26.07.2026
 
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Заместитель командира группы медицинского взвода ОРБ "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Яга" рассказала корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, за что ее представили к Ордену Мужества, о том, где и когда ее старший брат, десантник, погиб на СВО, а также об интересных случаях из ее военно-медицинской биографии
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