https://ukraina.ru/20260726/vokrug-bulgakova-kazn-i-pogrebenie-1081625671.html

"Вокруг Булгакова": казнь и погребение

"Вокруг Булгакова": казнь и погребение - 26.07.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": казнь и погребение

Сцена казни Иешуа описана в романе мастера в полном соответствии с фразой Воланда: "ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило". Исходя из неё сцену можно было вообще исключить и отправить Иешуа в Кесарию, пустив слух, что он умер. Но мастер её оставил, снабдив многочисленными аллюзиями на Новый завет и противоречиями с ним же

2026-07-26T12:00

2026-07-26T12:00

2026-07-26T12:00

"вокруг булгакова"

история

иерусалим

средиземное море

михаил булгаков

мастер и маргарита

роман

писатель

иисус христос

православие

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Для начала – сам по себе арест в романе мастера происходит не во время молитвы, а во время проповеди (скорее даже просто беседы с Иудой). При этом Иешуа понятия не имеет, за что его арестовывают и начинает догадываться, что происходит что-то неправильное, только во время допроса у Пилата. Соответственно выпадает из повествования моление о чаше – один из ярких евангельских эпизодов, описывающих противоречие божественного и человеческого начал в Иисусе.Во время моления о чаше апостолы уснули, и их Иисус за это ругал, но при аресте они присутствовали. Левий Матвей в романе мастера отсутствовал всё время от момента, когда Иешуа пошёл в Ершалаим, и до окончания суда – заболел, а потом моментально выздоровел. Последующие события показывают, что это не была дипломатическая болезнь.Отсутствует и сцена стычки апостолов с храмовой стражей – просто по причине отсутствия единственного на тот момент ученика во время ареста. Но есть аллюзия на неё – похищение Левием ножа и попытка убить Иешуа. Это, кстати, в принципе иной сюжет, существенно меняющий всю картину и отчасти связанный с трактовками образа Иуды как человека, который принёс своё доброе имя в жертву величию Иисуса.Тут, кстати, следует отметить, что булгаковская сцена вызывает намного меньше вопросов, чем библейская. Собственно, только один – что это за хлебная лавка, в которой перед пасхой хлеб продают, а не мацу? Т.е., лавка-то могла быть и греческой, например, но заходящий туда иудей вызвал бы вопросы если не у хозяина лавки, то у прохожих.А вот с библейской историей всё неоднозначно – откуда у апостолов мечи и, главное, откуда у них умение этими мечами пользоваться? В общем случае сын рыбака Пётр скорее себе бы ухо отрубил, чем рабу первосвященника… Да и трудно себе представить, как человек, размахивающий перед храмовой стражей боевым оружием избежал ареста.Впрочем, эти вопросы снимаются если мы вспомним момент, тщательно упущенный и в евангелиях, и у Булгакова – возможные связи апостолов (и самого Иисуса) с повстанцами-зелотами. В этом случае становится понятным многое – и наличие оружие, и умение им пользоваться, и осанна царю иудейскому, и требования распять Иисуса, твёрдо заявившего, что его царство не от мира сего.Сцена бичевания замещена одним единственным ударом бичом, причём он описан в деталях и многое говорит о Пилате, Иешуа и Марке Крысобое. Сцена бичевания в евангелиях проходящая – просто элемент казни.Отсутствует полностью и другой элемент – доставка креста на место казни самим казнимым. Иешуа к Лысой горе доставляют с доступным по месту и времени комфортом – в телеге. При этом опускается много важных евангельских подробностей (о человеке, который не дал Иисусу отдохнуть и о другом – которого заставили нести крест Иисуса), а заодно и возникающий вопрос – смог бы Иисус донести свой крест (из евангелий мы знаем – нет, не смог).Кстати, крестов в романе мастера нет – там столбы. Отсутствие крестов (вполне исторических, хотя в теории такая казнь может осуществляться и на столбе) легко объяснимо, если вспомнить нервную реакцию свиты Воланда на крестное знамение – заказчику романа было важно, чтобы крест животворящий в этой версии евангельской истории ни в коем случае не фигурировал.Во время казни практически отсутствуют зрители, в то время как в евангелиях их немало, в том числе – очень важная для евангельского сюжета группа женщин – они становятся свидетельницами казни Иисуса, и они же потом свидетельствуют о Его воскресении. В романе мастера свидетелем является только Матвей, информацию которого считает ненадёжной и сам Иешуа. Дополнительное указание на недостоверность евангелий.Помимо Матвея к числу "свидетелей" относятся "две неизвестно кому принадлежащие и зачем-то попавшие на холм собаки", а также "зеленоспинные ящерицы, единственные существа, не боящиеся солнца и шныряющие меж раскалёнными камнями и какими-то вьющимися по земле растениями с большими колючками". Этот момент важный, потому что закон о каршуте относит и собак, и ящериц к нечистым животным, а Галаха запрещает содержание собак дома. Иешуа, кстати, в беседе с Пилатом расписывается в непочтительном отношении к иудейским законам, уверяя, что не видит ничего плохого в сравнении себя с собакой (с другой стороны, Иешуа и не еврей – "мне говорили, что мой отец был сириец…")Ну и ещё один характерный момент – Левий видит в земле "полуразрушенный собачий череп". Между тем, по христианской традиции (не вошедшей в евангелия, но поддержанной такими авторитетными отцами церкви как святители Василий Великий и Иоанн Златоуст), Лысая гора – место погребения первочеловека Адама. Его череп и кости помещаются обычно у основания поминального креста. Намёк мастера понят и оценён…В романе мастера нет апостола Петра, потому отсутствует трагическая история трёхкратного его отречения от своего Учителя. Однако сама тема присутствует – измученный Левий проклинает бога, верить в доброту которого завещал Иешуа. Однако это отступничество (равно как и отступничество Петра) никакой роли в дальнейшем не играет – в сцене на крыше Пашкова дома Левий появляется как официальный представитель Иешуа.Знамения при смерти Иисуса достаточно подробно описаны в евангелиях:- тьма, покрывшая землю;- истечение из раны Христа крови и воды (свидетелем этого был Иоанн Богослов);- разрыв занавеси в Иерусалимском храме (евангелисты этого, разумеется, не видели, но многие из иудейских священников сочувствовали проповеди Иисуса и сведения эти до них донесли);- землетрясение;- явление в Иерусалим многих ранее умерших (комментаторы считают, что это явление относится к более поздним событиям и является чудом совоскресения – ответом иудеям, которые говорили, что Иисус "других спасал, а Себя Самого не может спасти").В романе мастера из всего этого остаётся только "тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город".Собственно, смерть Иисуса, по мнению современных комментаторов, наступила ещё до контрольного укола копьём – появление из раны не только крови, но и воды (лимфы) свидетельствует именно об этом (в христианстве это знамение символизирует также таинства крещения в воде и причащения кровью Христовой).В романе мастера смерть Иешуа наступает именно от удара копьём и это дар лёгкой смерти от Пилата. Фактически Пилат делает именно то, что собирался сделать Левий Матвей. Таким образом он становится не просто учеником, но деятельным сторонником Иешуа. Иронично, что его деяниями во имя проповеди всеобщей доброты является убийство самого проповедника, а потом и одного из трёх учеников Иешуа. Может не зря Каифа боялся этой проповеди? С такими-то апостолами…Относительно погребения евангелия содержат несколько важных указаний:- тело Иисуса для погребения тайно ("страха ради иудейска") выпросил его ученик, член Синедриона Иосиф Аримафейский;- кроме него в похоронах принимали участие другой тайный ученик Иисуса – Никодим, Мария Магдалина и "другая Мария" (тут несколько версий, в т.ч., что это была Богородица);- непосредственные ученики Иисуса в это время прятались, опасаясь репрессий (даже Иоанн Богослов, присутствовавший при казни до конца);- захоронение было традиционно иудейское – "во гробе", т.е. – в пещере, вход в которую был прикрыт камнем.У мастера всё, разумеется, наоборот.Во-первых, Левий требует тело у Толмая (сотрудника тайной стражи, отряженного для руководства похоронной командой) и получает разрешение принять участие в похоронах (позднее одобренное Пилатом).Это, в общем-то, несущественно, но просто дополнительный пинок в адрес авторов евангелий, с намёком на то, что Левий непосредственного участия в их написании не принимал, а сами авторы были мало знакомы с вопросом – Левий бы не упустил такую важную подробность, как своё личное участие в похоронах.Во-вторых, захоронение делается в обычной земляной яме.Это уже сигнал в сторону того, что воскресения не было, хотя скорее эстетический: одно дело – пустая пещера с отваленным камнем и плащаницей, другое – разрытая могила в земле.

https://ukraina.ru/20260628/vokrug-bulgakova-iisus-i-ieshua--cherty-skhodstva-i-razlichiya-1080175373.html

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история, иерусалим, средиземное море, михаил булгаков, мастер и маргарита, роман, писатель, иисус христос, православие, христианство, библия