Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах - 26.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260726/ukrainskiy-aktivist-kasyanov-obvinil-fedorova-v-korruptsii-na-dronakh-1081858399.html
Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах
Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах - 26.07.2026 Украина.ру
Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах
Украинский волонтер Юрий Касьянов заявил, что удары дронов по Москве стали способом заработка для производителей БПЛА. Об этом 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T10:01
2026-07-26T10:01
новости
москва
юрий касьянов
александр федоров
украина.ру
вооруженные силы украины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074284040_0:27:800:477_1920x0_80_0_0_fd3e332c35a2f85db5fa9c7273026cf7.jpg
Украинский волонтер и активист Юрий Касьянов обвинил бывшего вице-премьера и экс-министра обороны Михаила Федорова в том, что массовые удары беспилотников по Москве стали выгодным бизнесом для производителей дронов. Об этом он написал в своих соцсетях.По словам Касьянова, во время последней атаки на Москву было запущено около 250 БПЛА, однако практически все они были сбиты. Он утверждает, что такая стратегия не приносит военного результата, а лишь создаёт видимость активности. По его оценке, с весны прошлого года по российской столице выпущено более пяти тысяч беспилотников, на производство которых ушли миллиарды долларов.Касьянов также заявил, что украинские власти пытаются заставить его замолчать. Активист призвал сторонников выходить на акции "за правду, справедливость и победу", а также поддержать его и бывших сослуживцев. Ранее майор ВСУ и экс-командир беспилотных войск Юрий Касьянов заявил, что отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны могла быть связана с его попытками пересмотреть распределение средств между крупными оборонными предприятиями.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
москва
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074284040_64:0:736:504_1920x0_80_0_0_190c8345ec8d83ca212f9a75973cc4e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, юрий касьянов, александр федоров, украина.ру, вооруженные силы украины, россия, украина
Новости, Москва, Юрий Касьянов, Александр Федоров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина

Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах

10:01 26.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПеред вступлением в должность министра Фёдоров заявил о планах по наведению порядка в ведомстве:
Перед вступлением в должность министра Фёдоров заявил о планах по наведению порядка в ведомстве: - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинский волонтер Юрий Касьянов заявил, что удары дронов по Москве стали способом заработка для производителей БПЛА. Об этом 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Украинский волонтер и активист Юрий Касьянов обвинил бывшего вице-премьера и экс-министра обороны Михаила Федорова в том, что массовые удары беспилотников по Москве стали выгодным бизнесом для производителей дронов. Об этом он написал в своих соцсетях.
По словам Касьянова, во время последней атаки на Москву было запущено около 250 БПЛА, однако практически все они были сбиты. Он утверждает, что такая стратегия не приносит военного результата, а лишь создаёт видимость активности. По его оценке, с весны прошлого года по российской столице выпущено более пяти тысяч беспилотников, на производство которых ушли миллиарды долларов.
Касьянов также заявил, что украинские власти пытаются заставить его замолчать. Активист призвал сторонников выходить на акции "за правду, справедливость и победу", а также поддержать его и бывших сослуживцев.
Ранее майор ВСУ и экс-командир беспилотных войск Юрий Касьянов заявил, что отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны могла быть связана с его попытками пересмотреть распределение средств между крупными оборонными предприятиями.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваЮрий КасьяновАлександр ФедоровУкраина.руВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:01Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах
09:48Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
08:55Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу
08:32Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?
08:20"Падлы и сволочи в Верховной Раде". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг
08:13США и Украина обсуждают прекращение огня в воздухе — Reuters
08:02"Хладнокровный расчет": как наши РСЗО работают в условиях "грязного неба"
08:01Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
08:00Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил
07:23Западная Украина за неделю: Польша не хочет возвращать картины, Закарпатье готовят к партизанской войне
07:07Больше ракет хороших и разных
07:00Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
06:00"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине
05:45Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист
05:30Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага
05:15Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"
05:00"От мобильных групп до С-400": эксперт рассказал о создании единой системы ПВО
04:45Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев
04:30"Изменился характер угроз": Шкурлатов про новые вызовы и трансформацию российской ПВО
17:55Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля
Лента новостейМолния