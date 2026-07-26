https://ukraina.ru/20260726/ukrainskiy-aktivist-kasyanov-obvinil-fedorova-v-korruptsii-na-dronakh-1081858399.html

Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах

Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах - 26.07.2026 Украина.ру

Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах

Украинский волонтер Юрий Касьянов заявил, что удары дронов по Москве стали способом заработка для производителей БПЛА. Об этом 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T10:01

2026-07-26T10:01

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Украинский волонтер и активист Юрий Касьянов обвинил бывшего вице-премьера и экс-министра обороны Михаила Федорова в том, что массовые удары беспилотников по Москве стали выгодным бизнесом для производителей дронов. Об этом он написал в своих соцсетях.По словам Касьянова, во время последней атаки на Москву было запущено около 250 БПЛА, однако практически все они были сбиты. Он утверждает, что такая стратегия не приносит военного результата, а лишь создаёт видимость активности. По его оценке, с весны прошлого года по российской столице выпущено более пяти тысяч беспилотников, на производство которых ушли миллиарды долларов.Касьянов также заявил, что украинские власти пытаются заставить его замолчать. Активист призвал сторонников выходить на акции "за правду, справедливость и победу", а также поддержать его и бывших сослуживцев. Ранее майор ВСУ и экс-командир беспилотных войск Юрий Касьянов заявил, что отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны могла быть связана с его попытками пересмотреть распределение средств между крупными оборонными предприятиями.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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