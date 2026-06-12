https://ukraina.ru/20260612/1080107223.html

Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление

Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление - 12.06.2026 Украина.ру

Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление

Константиновка - это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая окопалась на подступах к Часов Яру. Когда мы Константиновку возьмем, то сможем ударить им во фланг, чтобы зачистить эту территорию, а потом более широким фронтом продвигаться на Славянск и Краматорск

2026-06-12T07:00

2026-06-12T07:00

2026-06-12T07:00

интервью

сво

красный лиман

вооруженные силы украины

константиновка

сумы

тцк

мобилизация

дроны

крым

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный, который разбирается в событиях Русской весны, знает места боевых действий и поддерживает контакт с военнослужащими на передовой- Владислав, у себя в телеграм-канале вы написали, что киевский режим продолжает перебрасывать силы для проведения контратак на стыке наших группировок "Центр" и "Восток". Насколько для нас будет критично, что мы этим летом не сможем развить наступление в Днепропетровской области и замедлим продвижение на Орехов? Позволит ли это решение противника продвинуться нам где-то еще? - Киевский режим собирает там приличную группировку десантуры. Недавно туда перебросили 79-ю и 80- бригады ВСУ из-под Сум и из Донбасса. Штурмовые полки там тоже концентрируются. Сможем ли мы за счет этого продвинуться на других направлениях? Не знаю. Все зависит от того, когда "Центр" перейдет в полноценное наступление. Под Ореховом и под Покровским все несколько замедлилось. "Востоку" сейчас придется справляться с большим количеством сил противника, которые в его зону ответственности перебросили. С другой стороны, очень хорошо, что "Востоку" вернули морскую пехоту, из которых две бригады уже развернуты до дивизии: Тихоокеанская и Балтийская. - Замысел "Востока" по Орехову остается прежним - выход на линию "Любицкое-Омельник"? Или ребята могут придумать что-то поинтереснее?- Честно говоря, я точную обстановку там описать не смогу. Официальные ресурсы "Востока" каждый день пишут об украинских потеряшках, которые проникают на наши позиции в 15 километров от линии соприкосновения. Тем не менее, "Восток" все равно должен выйти во фланг Ореховскому укрепрайону. Самостоятельно группировка "Днепр" это сделать не сможет. Тем более, ее по-прежнему теснят в Степногорске. - Откуда все-таки берутся эти украинские "суслики"? У "Востока" не хватает пехоты, чтобы линию фронта закрыть? Или это наш целенаправленный подход, чтобы вести наступление и оборону исключительно с упором на дроны? - Это общий кризис наступления. То, что Украина называет "инфильтрация в межпозиционное пространство", или, проще говоря, "слоеный пирог из разных подразделений". Сейчас серая зона слишком большая. - Как группировка "Центр" будет разбираться с Добропольем, где ВСУ сконцентрировали мощный дроновый кулак? Будет их долбить? Или будет ждать, пока эта вражеская группировка по другим направлением рассосется? - Она уже потихоньку рассасывается. Кто-то даже говорит, что украинские морпехи, которые там работали, уехали готовиться к десанту в Крым. Но я все же думаю, что это дезинформация. На мой взгляд, "Центр" до сих пор не перешел в полноценное наступление. Он еще восстанавливается и перегруппировывется после сражения за Красноармейск. Тем не менее, ему все равно нужно будет решать задач. Дожать Белицкое. Обойти Доброполье с юго-запада, взяв Сергеевку (крупный укрепрайон ВСУ на трассе на Павлоград). Вернуться в район Золотого Колодезя. Более того, группировка "Юг" в скором времени окончательно освободит Константиновку. Это основное из условий для долгожданного перехода "Центра" в наступление, чтобы у него полностью был прикрыт фланг. - Что конкретно мы будем считать освобождением Константиновки? - Центральная и южная города за нами. Правда, в северной части есть частный сектор в микрорайоне Новоселовка. Там еще какое-то время будет серая зона, как в случае с Красноармейском. Поэтому для нас главное - контролировать район многоэтажек и промзону вдоль железной дороги. - То есть Константиновка важна для нас как способ расширения килл-зоны, а не в плане стрелок на карте? - Почему же? Константиновка - это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая еще окопалась на подступах к Часов Яру. Мы с помощью Константиновки сможем ударить им во фланг, чтобы зачистить эту территорию, а потом более широким фронтом продвигаться на Славянск и Краматорск. - Какова сейчас обстановка в Рай-Александровке? Мы туда с двух сторон зашли? Или речь идет о полноценном окружении этого укрепрайона ВСУ? - Там как таковых городских боев нет. По размерам Рай-Александровка не такая большая. Полагаю, что наши штурмовые группы заходят туда с разных направлений. Вопрос только в том, кто обеспечит огневой контроль для дальнейшего продвижения от Рай-Александровки. Более того, официальные ресурсы нашей 3-й гвардейской общевойсковой армии сообщают, что на каком-то из направлений они подошли к Николаевке, которая находится за Рай-Александровкой. Поэтому я надеюсь, что уже в июне мы Рай-Александровку дожмем. - По поводу Красного Лимана. Некоторое время назад там была контратака ВСУ, но мы ее отбили и теперь вроде бы снова берем город в клещи. Возможно ли, что это наше наступление станет последним, и мы его освободим? - Насчет клещей не уверен. Линия фронта там неизвестна. Но, судя по всему, мы действительно заводим в город штурмовые подразделения. Они фиксируются на северо-западной окраине и в центральной части. Но я все же склонен считать, что начался полноценный штурм Красного Лимана. Конечно, противник может перебросить туда какие-то резервы, но в целом город обречен. По идее, он еще зимой должен был быть взят. К сожалению, тогда это не вышло. - Подтвердилась ли информация, что мы форсировали Северский Донец возле Татьяновки и Пришиба? - Полтора месяца назад были привязки. Отбросили нас или нет, и что вообще происходит в полосе 20-й армии - неизвестно. - Я это к тому, что непонятно, как ВСУ все еще держатся в Красном Лимане на тонкой нитке снабжения через Северский Донец? - Им удобно из Райгородка через Щурово забрасывать снабжение через Красный Лиман. Переправы у них есть. Не думаю, что у них там крупная группировка. Всего два-три батальона на весь этот выступ. Для них каких-то гигантских объемов снабжения не требуется. Плюс, как раз в районе Татьяна и Пришиба у противника есть контроль над высотами. - Сможет ли группировка "Запад", решив вопрос с Боровой и Купянском, высвободить силы для окончательного освобождения Красного Лимана? - Высвободить силы для Красного Лимана у нас не получится. Боровую комментировать не буду. В Купянске у нас неплохое продвижение на восточном берегу Оскола и усиление контроля на западном берегу. Также группировка "Север" активно работает по Великому Бурлуку. Но для окончательного решения вопроса с Купянском надо форсировать Оскол гораздо южнее - где-то в районе Синьково. - Севернее Харькова начались бои за Казачью Лопань. Причем в них участвует 11-я танковая бригада ВС РФ, которая ранее в этом районе не действовала. Означает ли это, что командование целенаправленно выделила силы для открытия нового участка? - Не думаю. Насколько я знаю, 11-я танковая бригада входит в состав 25-й армии, которую сформировали в 2023 году. Она работает в районе Красного Лимана. Я вообще считаю, что в район Казачьей Лопани отправили лишь отдельные подразделения из 11-й бригады. Возможно, сформированные полки мобрезерва на ее основе. Там у противника было довольно хлипко. Это был самый спокойный участок Харьковской области. При этом район Казачьей Лопани важен. Ранее у ВСУ было три точки, откуда они били по Белгороду из "Вампиров". Два из них мы вытеснили, а Казачью Лопань взяли под огневой контроль. Поэтому противник стал реже совершать теракты с помощью РСЗО. Сейчас мы там продвигаемся. Но вряд ли у нас есть значительные силы, чтобы быстро взять Казачью Лопань и пойти на Золочев. - А на Сумы силы есть? - Учитывая, что противник точно убрал оттуда 80-ю бригаду, возможности по Сумам у нас есть. Мы за последние полтора месяца уже неплохо там продвинулись и близки к овладению рубежом "Хотень-Писаревка". После него начнутся те самые большие сумские леса. С одной стороны, воевать там тяжело. С другой стороны, у нас накоплен опыт боев в лесах, и там можно прикрываться от дронов. И если командование примет решения зайти в леса, мы можем добиться успеха, расширить плацдарм напротив Сум и возьмем их под огневой контроль. Для противника это будет болезненный удар. Ему не понравится, когда областной центр сталкивается с такими проблемами. - Также нельзя не сказать по поводу атак на Крым. Украина там уже бьет не по нашей военной логистике, а просто пытается подорвать социально-экономическую стабильность региона. Смогут ли эти удары в информационном плане перекрыть поражения киевского режима на фронте? - Среди российской аудитории - да. Удары по Крыму перекрывают любые успехи нашей армии. У нас серьезный кризис что на сухопутном коридоре, что на железной дороге. Меня самого пугают обстрелы мостов возле Чонгара. Смогут ли эти удары отвлечь внимание украинского общества? Тут сложнее. С одной стороны, телемарафон может существовать в отрыве от реальности. С другой стороны, проблема насильственной мобилизации никуда не делась и с каждым месяцем становится все более серьезной. Мне недавно попалось видео, как представителям ТЦК стали брызгать в лицо газовыми баллонами. Такого раньше не было. То есть украинское общество к чему-то идет. Кроме того, там сейчас обсуждается вопрос о предельных сроках службы. Но недавно кто-то из украинских генералов сказал, что они не могут провести демобилизацию, потому что темпов мобилизации недостаточно. Разумеется, это не повышает боевой дух среди украинских бойцов. Нас эта проблема тоже касается. Слишком долго идет эта война. Ребята на фронте тоже устают. Но, мне кажется, что ни мы, ни они на сокращение сроков службы не пойдут. - Можем ли мы рассчитывать на то, что на Украине будет некому воевать, даже если мобилизованных будут отправлять в дроноводы, а не в пехоту? - Люди у них не закончатся. Но качество личного состава будет постоянно снижаться. Будут проблемы с формированием новых подразделений. Увеличится проблема самовольного оставления части. По некоторым данным, в ВСУ за шесть календарных месяцев этого года зафиксировано 90 тысяч дезертиров. Противник в плане личного состава давно вышел на плато и будет падать. Но из-за дронов на фронте требуется меньшее количество. - Возможен ли вариант, когда мы, на примере прикрытия грузовиков от БПЛА средней дальности, начнем прикрывать бронетехнику: и в плане антидроновой ПВО, и в плане бронестойкости? - Это все-таки разные вещи. Для борьбы с дронами средней дальности надо просто развивать ПВО. Ставить пункты воздушного наблюдения. Наладить взаимодействие мобильных групп с крупными огневыми позициями. Устанавливать станции аккустического обнаружения. То есть надо просто взять и сделать нормальную ПВО, про которую написано во всех советских уставах. Это не что-то концептуально новое. Что касается борьбы с тактическими дронами, но мне запомнилась одна китайская разработка. Они сейчас тестируют специальное аэрозольное прикрытие, которое распыляет плотное химическое облако, чтобы дрон не мог никуда прицелиться. Это может стать выходом из сегодняшнего тупика, чтобы мы могли чаще прибегать к механизированным штурмам.

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

https://ukraina.ru/20260610/1080025838.html

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красный лиман

константиновка

сумы

крым

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, красный лиман, вооруженные силы украины, константиновка, сумы, тцк, мобилизация, дроны, крым, орехов