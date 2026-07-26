Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист - 26.07.2026 Украина.ру
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Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист
Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист - 26.07.2026 Украина.ру
Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист
Помощь Запада Украине резко сократилась и носит символический характер, это толкает Киев на уступки под давлением кризиса. США хотят надавить на Украину, но удастся ли это с учётом европейского фактора — неясно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-07-26T05:45
2026-07-26T05:45
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марко рубио
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новости о переговорах россии и украины
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе прошлого года, провалились из-за позиции Украины. Теперь Вашингтону придётся искать новые подходы к урегулированию конфликта, сообщил он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В МИД России подтвердили готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.Продолжая тему "новых идей", Васильев заявил, что западная помощь Украине носит символический характер. Поэтому новые предложения, о которых говорил Рубио, это компромиссы, на которые может пойти украинское руководство, пояснил эксперт.В условиях внутриполитического кризиса украинская сторона, возможно, пойдет на уступки, которые от нее хотели даже США, но есть проблема в долгосрочности таких соглашений, отметил он.Эксперт подчеркнул, что госсекретарь США говорил о возможности надавить на Киев. "Рубио говорил о возможности надавить на Украину. Удастся это американцам или нет, учитывая европейский фактор, сказать сложно", — добавил Васильев.Эксперт указал, что возврат к переговорам возможен, но результат неясен. "Сейчас есть возможность вернуться к переговорному процессу. Удастся это или нет – вопрос открытый", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.
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Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист

05:45 26.07.2026
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : mlyn.by
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Помощь Запада Украине резко сократилась и носит символический характер, это толкает Киев на уступки под давлением кризиса. США хотят надавить на Украину, но удастся ли это с учётом европейского фактора — неясно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе прошлого года, провалились из-за позиции Украины. Теперь Вашингтону придётся искать новые подходы к урегулированию конфликта, сообщил он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В МИД России подтвердили готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.
Продолжая тему "новых идей", Васильев заявил, что западная помощь Украине носит символический характер. Поэтому новые предложения, о которых говорил Рубио, это компромиссы, на которые может пойти украинское руководство, пояснил эксперт.
В условиях внутриполитического кризиса украинская сторона, возможно, пойдет на уступки, которые от нее хотели даже США, но есть проблема в долгосрочности таких соглашений, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что госсекретарь США говорил о возможности надавить на Киев. "Рубио говорил о возможности надавить на Украину. Удастся это американцам или нет, учитывая европейский фактор, сказать сложно", — добавил Васильев.
Эксперт указал, что возврат к переговорам возможен, но результат неясен. "Сейчас есть возможность вернуться к переговорному процессу. Удастся это или нет – вопрос открытый", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.
В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.
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