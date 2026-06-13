https://ukraina.ru/20260613/strakh-zelenskogo-lukashenko-nazval-srok-khronika-sobytiy-na-utro-13-iyunya-1080165895.html

Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июня

Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июня - 13.06.2026 Украина.ру

Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июня

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Зеленского рассказала о страхе главы киевского режима. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда можно закончить конфликт на Украине

2026-06-13T10:24

2026-06-13T10:24

2026-06-13T10:29

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Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины, заявила пресс-секретарь Юлия Мендель."Независимо от того, насколько коррумпированными могут быть следующие президентские выборы, Владимир Зеленский не сможет победить ни при каком сценарии. Это ясный вывод из последних закрытых международных опросов. Независимо от того, сколько "процентов доверия" подготовит для него Офис президента, эти цифры не имеют никакого отношения к реальности. Если выборы действительно состоятся, люди проголосуют сами", – писала Мендель в соцсети Х.По её словам, разговоры о выборах в украинских политических кругах становятся всё громче."Зеленский теперь хаотично бросается заделывать — по крайней мере, с помощью PR — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами: принудительную мобилизацию, унизительно низкие зарплаты военнослужащим, отсутствие защиты для гражданских и массовую коррупцию. Это лишь самые заметные проблемы, и ни одна из них не вызвана Путиным. Украинцы их не забудут", – отметила Мендель.По её словам, "именно поэтому июнь наполнен лихорадочными, необоснованными заявлениями"."Их единственная цель — умолять и украинский народ, и Запад "подержаться ещё немного" до осени. Тогда, обещает команда Зеленского, Путин якобы сломается. Независимо от усилий по PR, все сигналы указывают на одно: Зеленский в отчаянии. Он пытается продать это отчаяние, завёрнутое в грандиозные обещания лучших дней впереди. Но война продолжается, люди продолжают умирать и покидать страну, экономика лежит в руинах, демократия стала далёким воспоминанием", – указала Мендель.При этом, отметила она, армия России продолжает усиливать удары.Так пресс-секретарь Зеленского развила свою мысль по поводу анонсированного Зеленским повышения зарплат для украинской армии."Зеленский объявляет о значительном повышении зарплат для украинской армии, заверяя общественность, что у страны достаточно средств для покрытия этого. В то же время Киев срочно взывает к Европейскому Союзу о предоставлении еще €20 млрд экстренной поддержки, поскольку национальный бюджет испытывает огромное напряжение. Вместо этого примерно $1 млрд был перенаправлен в "резервный фонд", из которого правительство теперь финансирует популистские денежные выплаты Зеленского", – отметила Мендель.Она указала на плачевную ситуацию для Вооружённых сил Украины в Донбассе."Тем временем украинские силы теряют позиции в Донбассе, Константиновка пала, а частичная эвакуация уже началась в Краматорске. Однако, согласно сообщениям, Зеленский по-прежнему убеждён, что усиленные удары Украины по российской энергетической инфраструктуре этой осенью — нацеленные на период, когда Соединённые Штаты отвлечены своими выборами, — заставят Москву принять условия Украины и вернуться за стол переговоров", – подытожила Мендель.Ранее вечером 12 июня Зеленский в ежедневном обращении к народу Украину анонсировал повышение зарплат для украинских военных."Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тыс. грн. (около 48,56 тыс. руб. – Ред.) в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тыс. грн. (около 485,6 тыс. руб. – Ред.) в среднем на первой линии. Всё держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце", – заявил Зеленский.По его словам, контракты будут чётко проработаны на сроки 10, 14 и 24 месяцев, также будут проработаны конкретные условия чётких отсрочек.Кроме того, Зеленский анонсировал увеличение выплат для украинских боевых командиров, по его словам, "это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии".Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне, пообещал Зеленский. Он также поручил открыть увеличение возможностей привлечения иностранцев в украинскую армию, и по этому поводу будет больше механизмов рекрутинга.Зеленский сообщил, что продолжается работа по дальнейшему упрощению переводов для военных, возможностям роста в армии и положительным стимулам, чтобы присоединиться к ВСУ."Я рассчитываю, что каждый элемент вводимых сейчас изменений за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений", – подытожил Зеленский.Тем временем на Украине продолжат насильственную мобилизацию. Общество на это реагирует разными путями: от открытого сопротивления и драк, до травли родственников военкомов. Как рассказал сотрудник Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российского военкомата – Ред.) Владимир Чабан, от травли страдают и дети военкомов. Так, детям сотрудников Измаильского ТЦК цепляли на спины таблички с ругательствами о людоловах."Ничего удивительного, ТЦКшников-полицаев по всей стране ненавидят и боятся даже дети", – прокомментировал это популярный на это популярный на Украине телеграм-канал Mediakiller.Другой популярный на Украине телеграм-канал – "Легитимный" – также пояснил причины ненависти."Вот это правда. ТЦКашники реально твари, которые из-за денег и страха самим идти на ноль, подставляют своих детей, которых будут ненавидеть за то, что их батя полицай, который угробил сотни жизней семей!" - эмоционально писали авторы канала.Они отметили, что подобная участь ждёт и помогающих военкомам полицейских, а точнее – детей последних. При этом свои семьи украинские полицейские и военкомы пытаются перевезти в Европу."Уже многие ТЦКашники и полицейские перевозят свои семья в Европу и "воруют" накапливают деньги, чтобы свалить из страны "чудес", в которой жить никто из них не хочет", – отмечалось в публикации.Авторы также указали, что украинская власть в конечном итоге сделает военкомов и полицейских "козлами отпущения".Лукашенко назвал срокПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что конфликт на Украине можно закончить в этом году."Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе (да и в вашем регионе, где вы работаете, - на Ближнем Востоке), - как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Всё зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить", – заявил он в интервью каналу "Аль Арабия".Он также указал, что на Украине "более сложный конфликт, нежели в Иране".В пятницу, 12 июня, президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна на переговоры с Украиной."Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов, причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу", — заявил Путин.Президент также отметил, что при решении задач вооружённой борьбы необходимо учитывать возможности противника и совершенствовать свои. Он указал на необходимость наращивать низкоорбитальную спутниковую группировку, а также подчеркнул, что у России есть технологии, которых нет у противника, и их будет больше и лучше.Подробнее о заявлениях Зеленского – в статье Кристины Черкасовой ""Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу".

https://ukraina.ru/20260612/putin-vruchil-nagrady-geroyam-ssha-i-iran-na-poroge-sdelki-itogi-12-iyunya-1080154041.html

https://ukraina.ru/20260612/o-chm-dogovorilis-ssha-i-iran-dve-versii-odnogo-soglasheniya-khronika-sobytiy-na-1500-12-iyunya-1080146001.html

https://ukraina.ru/20260612/rossiya-sdelala-pervyy-shag-kak-trampu-ne-upustit-svoy-shans-pomiritsya-khronika-sobytiy-na-utro-12-1080136501.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, юлия мендель, александр лукашенко, офис президента, кабмин, вооруженные силы украины, белоруссия, россия, украина