https://ukraina.ru/20260814/otkaz-ot-rasstrelnoy-dolzhnosti-provaly-vsu-ukrainskiy-sled-baydena-khronika-sobytiy-na-utro-14-1082476486.html

Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августа

Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августа - 14.08.2026 Украина.ру

Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августа

Зеленский не может найти нового посла в США. ВС РФ уничтожают противника и технику. Коррупционные схемы Байденов топят Украину

2026-08-14T09:00

2026-08-14T09:00

2026-08-14T09:00

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Владимир Зеленский после увольнения посла Украины в США Ольги Стефанишиной не может найти ей замену, сообщает газета Politico со ссылкой на двух бывших высокопоставленных украинских чиновников и четырех законодателей.Источники объяснили, что Зеленский не может найти человека с таким влиянием, чтобы тот мог представлять Киев в делах с администрацией президента США Дональда Трампа: потенциальные кандидаты не хотят брать на себя эту тяжелую задачу.По словам депутата Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе, те, у кого есть подходящие для должности навыки и авторитет, относятся к вакансии с сомнением, опасаясь, что у них не будет условий для нормальной работы, особенно если они не близки к Зеленскому. То есть, кандидата придется искать в узком ближнем кругу Зеленского, но подходящего человека там нет."Преподносить это так, будто никто не хочет эту должность, было бы в некотором роде преуменьшением", - заявил изданию бывший украинский дипломат.Он пояснил, что желающие, конечно, есть, но они не подходят для этой работы.Как пишет газета, учитывая признаки того, что Белый дом скоро может вернуться к переговорам по урегулированию украинского конфликта, позиция посла в Вашингтоне обретает еще большее значение."Таким образом, если оставить этот пост вакантным, то это принесет риски намного большие, чем те, что связаны с дипломатическим протоколом. Украина может оказаться без авторитетного деятеля в Вашингтоне, пока там принимаются решения об оружии, ПВО, логистике и обмене разведданными", - говорится в материале Politico.По мнению депутата Верховной рады Ярослава Юрчишина, Зеленский, вероятно, назначит посла только после окончания выборов в конгресс США.Зеленский 3 августа опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне.Кадровый кризис в украинской дипломатии зрел давно из-за жесткой централизации власти в Офисе президента, где узкий круг чиновников принимает все ключевые решения, лишая послов реальной самостоятельности. Ситуацию критически обостряет фактор президента США Дональда Трампа. Работа с его администрацией требует от Киева тончайшего маневрирования, к которому кандидаты не готовы: никто из дипломатов не хочет ехать в Вашингтон и лично расплачиваться за прошлые резкие и токсичные заявления Зеленского в адрес американского лидера.Провалы ВСУНочью и утром в пятницу взрывы гремели в Сумах, Кривом Роге, Житомире, а также в Измаиле и Татарбунарах Одесской области.В Кировоградской области под удар попала Знаменка, в Харьковской — Дергачи и прилегающий к областному центру населенный пункт Циркуны.Кроме того, прилеты фиксировали в районе Николаева, в Смеле Черкасской области, а во временно оккупированном Запорожье был поражен крупный промышленный объект.На этом фоне российские войска продолжают планомерно давить сразу на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения.Одним из наиболее заметных направлений последних дней остается Запорожское, где россияне продвигаются на юго-восточных подступах к Орехову. Украинская сторона оспаривает сообщения о масштабах продвижения, однако сама переброска резервов ВСУ на этот участок может свидетельствовать о серьезности положения.Такое перераспределение сил одновременно создает дополнительные возможности для ВС РФ на соседних участках — прежде всего в районе Степногорска и Приморского.Российские подразделения вытеснили противника из района Плавней южнее Приморского и Степногорска, закрепляются в Приморском и продолжают бои в северной части Степногорска. Параллельно усиливается давление со стороны Павловки в направлении Новояковлевки, Лукьяновского и далее Ерковки.Еще одним важным участком остается Краматорско-Славянское направление. После занятия Васютинского российские силы стремятся сократить расстояние между наступающими группами.Особое значение имеют бои в районе Николаевки. Давление на населенный пункт идет с нескольких направлений, включая юго-восточное, восточное и северо-восточное. Продолжаются бои за участки высотной застройки.В районе Новоподгородного российские подразделения в результате нескольких атак смогли продвинуться в направлении Межевой. Напряженная обстановка сохраняется и возле Доброполья. Идут бои на южных и восточных подступах к городу, российские подразделения пытаются развивать наступление на линии Рубежное — Золотой Колодезь — Грузское — Новониколаевка — Новогригоровка. Интенсивные бои продолжаются также в районе Райского и Новогригоровки.Ряд российских военных ресурсов также сообщил о продвижении ВС РФ в районе Рогозного северо-западнее Сум на Сумском направлении. Появившиеся сообщения утверждают, что российские подразделения вышли на очередной участок приграничья и расширили контролируемую территорию.Украинский след БайденаГлава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что его призыв к сыну экс-президента США Хантеру Байдену рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий стал еще более актуальным. Впервые призыв Дмитриева прозвучал два месяца назад. Сейчас он обратил внимание на выступление американского журналиста-расследователя Джона Соломона о том, что доказательства деятельности Хантера Байдена были отвергнуты как иностранная дезинформация. В связи со своим призывом от 12 июня глава РФПИ лаконично написал в социальной сети Х: "Хорошо настоялось".Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассекретила документы, касающиеся проверок честности президентских выборов в Соединенных Штатах. Эти документы указывают на то, что аналитики ФБР маркировали сообщения конфиденциальных источников о возможных связях бывшего президента США Джо Байдена и членов его семьи, включая его сына Хантера, с украинской компанией Burisma как "российскую дезинформацию".Как следует из документа, группа Round River работала в преддверии и в ходе президентских выборов 2020 года, а ее аналитики имели административный доступ ко всем материалам и составляли разведывательные документы, которые затем подшивались к делу каждого источника, чтобы зафиксировать, что сообщение признано "российской дезинформацией".Кроме того, сотрудники ФБР проводили брифинги для членов Конгресса, получивших материалы по любому аспекту так называемого "украинского нарратива". При этом, как указано в самом документе, ни одно из утверждений "украинского нарратива" группа Round River не подтвердила.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma.Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и представительницами секс-индустрии.Коррупционная токсичность и политические изменения в Вашингтоне напрямую ударили по возможностям Киева. Сейчас темпы поставок американского оружия для Украины по ранее заключенным Пентагоном контрактам сократились вдвое, что следует из отчетов для конгресса США.Речь идет о программе USAI, по которой Пентагон заказывает вооружение для Украины непосредственно у американских производителей. Всего с 2022 года конгресс выделил на нее 32,49 миллиарда долларов. К концу марта Пентагон заключил контракты почти на всю сумму, но оплатил лишь немногим больше половины - 19 миллиардов. Таким образом, остальные 13,5 миллиарда по подписанным контрактам остаются в работе.О замедлении темпов поставок говорят ежемесячные выплаты подрядчикам. Если в 2025 году они составляли в среднем 587 миллионов долларов, то в первом квартале 2026 года они сократились до 265 миллионов - почти на 55 процентов. Деньги перечисляются производителям по мере выполнения работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции. Поэтому сокращение выплат указывает именно на замедление исполнения уже размещенных заказов, а не на уменьшение их объема.Как указал бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм, европейские страны взяли на себя лидирующую роль в вопросе поставок оружия Украине, США больше не являются основным источником военной помощи для Киева.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине ведут к затягиванию конфликта и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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