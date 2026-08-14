Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек - 14.08.2026 Украина.ру
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Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек
Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек - 14.08.2026 Украина.ру
Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек
В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ погиб человек, 10 ранены. Об этом врио губернатора Александр Шуваев утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-14T09:18
2026-08-14T09:18
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По данным оперативного штаба региона, за сутки область атаковали не менее 257 беспилотников, 135 БПЛА различного типа были сбиты или подавлены.Кроме того, противник трижды обстреливал регион из артиллерии и семь раз производил сбросы с БПЛА взрывных устройств."При террористическом ударе со стороны ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. Четверо из них продолжают оставаться в больницах", — написал Шуваев.Он уточнил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгород и 11 округов Белгородской области 122 раза.Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, белгородская область, белгород, пво, атака бпла, атака, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, сво, спецоперация
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Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек

09:18 14.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ погиб человек, 10 ранены. Об этом врио губернатора Александр Шуваев утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
По данным оперативного штаба региона, за сутки область атаковали не менее 257 беспилотников, 135 БПЛА различного типа были сбиты или подавлены.
Кроме того, противник трижды обстреливал регион из артиллерии и семь раз производил сбросы с БПЛА взрывных устройств.
"При террористическом ударе со стороны ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. Четверо из них продолжают оставаться в больницах", — написал Шуваев.
Он уточнил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгород и 11 округов Белгородской области 122 раза.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА.
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