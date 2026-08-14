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Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек

Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек - 14.08.2026 Украина.ру

Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек

В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ погиб человек, 10 ранены. Об этом врио губернатора Александр Шуваев утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-14T09:18

2026-08-14T09:18

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По данным оперативного штаба региона, за сутки область атаковали не менее 257 беспилотников, 135 БПЛА различного типа были сбиты или подавлены.Кроме того, противник трижды обстреливал регион из артиллерии и семь раз производил сбросы с БПЛА взрывных устройств."При террористическом ударе со стороны ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. Четверо из них продолжают оставаться в больницах", — написал Шуваев.Он уточнил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгород и 11 округов Белгородской области 122 раза.Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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