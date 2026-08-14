"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя" - 14.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260814/problema-ne-v-promyvanii-mozgov-malysham-ekspert-o-zhelanii-zapretit-mashu-i-medvedya-v-britanii--1082476315.html
"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя"
"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя" - 14.08.2026 Украина.ру
"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя"
Ряд британских политиков пытается запретить российский мультфильм "Маша и Медведь", поскольку он "очеловечивает" граждан России, заявил британский историк, эксперт по культуре РФ Джеймс Пирс. Об этом утром 14 августа пишут российские СМИ
2026-08-14T08:21
2026-08-14T08:25
украина.ру
новости
британия
россия
русофобия
netflix
мультипликация
мультфильм
дезинформация
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068371441_0:10:1440:820_1920x0_80_0_0_beca122bd9d711e61ae06386291df968.png
Бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей заявил РИА Новости, что призывы некоторых британских депутатов запретить "Машу и Медведя" являются проявлением антироссийской пропаганды."Проблема [для британских политиков] не в том, что малышам якобы промывают мозги. Проблема для них в том, что мультфильм очеловечивает россиян", — сказал Пирс в беседе с "Лентой.ру".Как сообщила газета Guardian, 50 депутатов британского парламента обратились к министру культуры с требованием запретить продвижение мультфильма "Маша и медведь", заявляя, что он является инструментом "мягкой силы" Кремля. Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона этого мультфильма.Ранее сообщалось, что украинский центр дезинформации обвинил мультсериалы "Маша и Медведь" и "Фиксики" в пропаганде нормализации войны и ненависти к Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
британия
россия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068371441_167:0:1274:830_1920x0_80_0_0_8bd56e13df4553104e400c732e7d93da.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, британия, россия, русофобия, netflix, мультипликация, мультфильм, дезинформация, культура, антироссийские санкции, мир без границ
Украина.ру, Новости, Британия, Россия, Русофобия, Netflix, мультипликация, мультфильм, дезинформация, культура, антироссийские санкции, Мир без границ

"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя"

08:21 14.08.2026 (обновлено: 08:25 14.08.2026)
 
© ФотоМаша и медведь
Маша и медведь - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Ряд британских политиков пытается запретить российский мультфильм "Маша и Медведь", поскольку он "очеловечивает" граждан России, заявил британский историк, эксперт по культуре РФ Джеймс Пирс. Об этом утром 14 августа пишут российские СМИ
Бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей заявил РИА Новости, что призывы некоторых британских депутатов запретить "Машу и Медведя" являются проявлением антироссийской пропаганды.
"Проблема [для британских политиков] не в том, что малышам якобы промывают мозги. Проблема для них в том, что мультфильм очеловечивает россиян", — сказал Пирс в беседе с "Лентой.ру".
Как сообщила газета Guardian, 50 депутатов британского парламента обратились к министру культуры с требованием запретить продвижение мультфильма "Маша и медведь", заявляя, что он является инструментом "мягкой силы" Кремля. Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона этого мультфильма.
Ранее сообщалось, что украинский центр дезинформации обвинил мультсериалы "Маша и Медведь" и "Фиксики" в пропаганде нормализации войны и ненависти к Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиБританияРоссияРусофобияNetflixмультипликациямультфильмдезинформациякультураантироссийские санкцииМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:46В Донецке без света остались почти 30 тысяч абонентов
08:43Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters
08:21"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя"
08:13Для чего NASA включило Крым в состав России: Хавич объяснил, какие сигналы Трамп посылает Путину
08:00В борьбе за ленд-лиз. 85 лет "Атлантической хартии"
07:52Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
07:27Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА
07:05Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник
07:00Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
06:46Число сбитых в Ленобласти БПЛА выросло до 51. В порту Усть-Луга возгорание
06:30Бандеровцы снесут памятник советскому генералу Маргелову в Днепропетровске
06:11Волынь забудем, Петлюру – вперёд: Украина втирается в доверие Польше
06:00"Гибкая оборона" ВСУ рухнула под Харьковом: Драпатый загнал украинскую армию в ловушку
05:59"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА
05:52Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом
05:45Политолог о крахе Америки: США превращаются в неуправляемого монстра с ядерным оружием
05:36Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины
05:30"На чьих условиях будет мир?" — эксперт о том, почему призывы к перемирию остаются пустыми
05:23Голодные игры по-украински: полки пустеют, а Зеленскому не до этого — только мобилизация
05:15Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире"
Лента новостейМолния