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"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя"

"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя" - 14.08.2026 Украина.ру

"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя"

Ряд британских политиков пытается запретить российский мультфильм "Маша и Медведь", поскольку он "очеловечивает" граждан России, заявил британский историк, эксперт по культуре РФ Джеймс Пирс. Об этом утром 14 августа пишут российские СМИ

2026-08-14T08:21

2026-08-14T08:21

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Бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей заявил РИА Новости, что призывы некоторых британских депутатов запретить "Машу и Медведя" являются проявлением антироссийской пропаганды."Проблема [для британских политиков] не в том, что малышам якобы промывают мозги. Проблема для них в том, что мультфильм очеловечивает россиян", — сказал Пирс в беседе с "Лентой.ру".Как сообщила газета Guardian, 50 депутатов британского парламента обратились к министру культуры с требованием запретить продвижение мультфильма "Маша и медведь", заявляя, что он является инструментом "мягкой силы" Кремля. Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона этого мультфильма.Ранее сообщалось, что украинский центр дезинформации обвинил мультсериалы "Маша и Медведь" и "Фиксики" в пропаганде нормализации войны и ненависти к Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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