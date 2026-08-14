В Донецке без света остались почти 30 тысяч абонентов - 14.08.2026 Украина.ру
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В Донецке без света остались почти 30 тысяч абонентов
В Донецке без света остались почти 30 тысяч абонентов - 14.08.2026 Украина.ру
В Донецке без света остались почти 30 тысяч абонентов
Почти 30 тысяч абонентов в трех районах Донецка остались без электричества в результате аварийного отключения трансформаторных подстанций, восстановительные работы ведутся. Об этом мэр города Алексей Кулемзин утром 14 августа написал в своём телеграм-канале
2026-08-14T08:46
2026-08-14T08:46
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донецк
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электроснабжение
авария
энергетика
электроподстанции
происшествия
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Накануне вечером градоначальник сообщил, что по информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Куйбышевском районе запитаны все трансформаторные подстанции."По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах произошло аварийное отключение 188 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 29634 абонента", — написал Кулемзин в 7:24 мск.По его словам, уже идут работы по восстановлению подачи электроэнергии.Ранее сообщалось, что в Киевском районе Донецка при атаке на автозаправочный комплекс тяжело ранен мужчина, а вблизи поселка Корсунь в городском округе Енакиево при атаке на грузовой автомобиль пострадали двое мужчин.Всего за сутки в ДНР в результате атак украинских БПЛА и подрыва на взрывоопасных предметах пострадали 17 мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, донецк, днр, электроснабжение, авария, энергетика, электроподстанции, происшествия, коммунальное хозяйство, алексей кулемзин
Украина.ру, Новости, Россия, Донецк, ДНР, электроснабжение, авария, энергетика, электроподстанции, происшествия, коммунальное хозяйство, Алексей Кулемзин

В Донецке без света остались почти 30 тысяч абонентов

08:46 14.08.2026
 
© Фото : Александр ЧаленкоВечерний Донецк
Вечерний Донецк - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : Александр Чаленко
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Почти 30 тысяч абонентов в трех районах Донецка остались без электричества в результате аварийного отключения трансформаторных подстанций, восстановительные работы ведутся. Об этом мэр города Алексей Кулемзин утром 14 августа написал в своём телеграм-канале
Накануне вечером градоначальник сообщил, что по информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Куйбышевском районе запитаны все трансформаторные подстанции.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах произошло аварийное отключение 188 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 29634 абонента", — написал Кулемзин в 7:24 мск.
По его словам, уже идут работы по восстановлению подачи электроэнергии.
Ранее сообщалось, что в Киевском районе Донецка при атаке на автозаправочный комплекс тяжело ранен мужчина, а вблизи поселка Корсунь в городском округе Енакиево при атаке на грузовой автомобиль пострадали двое мужчин.
Всего за сутки в ДНР в результате атак украинских БПЛА и подрыва на взрывоопасных предметах пострадали 17 мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних.
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Украина.руНовостиРоссияДонецкДНРэлектроснабжениеаварияэнергетикаэлектроподстанциипроисшествиякоммунальное хозяйствоАлексей Кулемзин
 
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