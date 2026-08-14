Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова - 14.08.2026 Украина.ру
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Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова - 14.08.2026 Украина.ру
Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
В больницах Чернигова ежедневно умирают от хронических заболеваний десятки украинских мобилизованных. Об этом утром 14 августа пишет РИА Новости
2026-08-14T07:52
2026-08-14T07:52
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тцк
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О критической информации в больницах города агентству рассказали в силовых структурах."В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки украинских военнослужащих, мобилизованных с хроническими заболеваниями", — цитирует агентство своего собеседника.По его словам, большинство госпитализированных в больницах солдат вероятнее всего являются мобилизованными из основного учебного центра ВСУ "Десна".На кадрах силовой мобилизации на Украине, которые широко распространены в интернете, сотрудники ТЦК задерживают, нередко избивая, и увозят мужчин в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от отправки на фронт.Ранее сообщалось, что председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая годным к воинской службе инвалида с весом 200 кг, приобрела автомобиль и квартиру.О запоздалом "прозрении" части украинского общества - в публикации На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, украина, чернигов, вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, тцк, больница, больные, смертность, смерть, геноцид, украинский неонацизм
Украина.ру, Новости, Украина, Чернигов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, ТЦК, больница, больные, смертность, смерть, геноцид, украинский неонацизм

Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова

07:52 14.08.2026
 
© AP / Evgeniy MaloletkaВрач в отделении интенсивной терапии в больнице на Украине
Врач в отделении интенсивной терапии в больнице на Украине - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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В больницах Чернигова ежедневно умирают от хронических заболеваний десятки украинских мобилизованных. Об этом утром 14 августа пишет РИА Новости
О критической информации в больницах города агентству рассказали в силовых структурах.
"В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки украинских военнослужащих, мобилизованных с хроническими заболеваниями", — цитирует агентство своего собеседника.
По его словам, большинство госпитализированных в больницах солдат вероятнее всего являются мобилизованными из основного учебного центра ВСУ "Десна".
На кадрах силовой мобилизации на Украине, которые широко распространены в интернете, сотрудники ТЦК задерживают, нередко избивая, и увозят мужчин в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от отправки на фронт.
Ранее сообщалось, что председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая годным к воинской службе инвалида с весом 200 кг, приобрела автомобиль и квартиру.
О запоздалом "прозрении" части украинского общества - в публикации На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем.
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