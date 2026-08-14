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Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова - 14.08.2026 Украина.ру
Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
В больницах Чернигова ежедневно умирают от хронических заболеваний десятки украинских мобилизованных. Об этом утром 14 августа пишет РИА Новости
2026-08-14T07:52
2026-08-14T07:52
2026-08-14T07:52
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О критической информации в больницах города агентству рассказали в силовых структурах."В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки украинских военнослужащих, мобилизованных с хроническими заболеваниями", — цитирует агентство своего собеседника.По его словам, большинство госпитализированных в больницах солдат вероятнее всего являются мобилизованными из основного учебного центра ВСУ "Десна".На кадрах силовой мобилизации на Украине, которые широко распространены в интернете, сотрудники ТЦК задерживают, нередко избивая, и увозят мужчин в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от отправки на фронт.Ранее сообщалось, что председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая годным к воинской службе инвалида с весом 200 кг, приобрела автомобиль и квартиру.О запоздалом "прозрении" части украинского общества - в публикации На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Украина, Чернигов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, ТЦК, больница, больные, смертность, смерть, геноцид, украинский неонацизм
Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
В больницах Чернигова ежедневно умирают от хронических заболеваний десятки украинских мобилизованных. Об этом утром 14 августа пишет РИА Новости
О критической информации в больницах города агентству рассказали в силовых структурах.
"В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки украинских военнослужащих, мобилизованных с хроническими заболеваниями", — цитирует агентство своего собеседника.
По его словам, большинство госпитализированных в больницах солдат вероятнее всего являются мобилизованными из основного учебного центра ВСУ "Десна".
На кадрах силовой мобилизации на Украине, которые широко распространены в интернете, сотрудники ТЦК задерживают, нередко избивая, и увозят мужчин в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от отправки на фронт.
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