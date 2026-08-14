https://ukraina.ru/20260814/v-borbe-za-lend-liz-85-let-atlanticheskoy-khartii-1082344119.html

В борьбе за ленд-лиз. 85 лет "Атлантической хартии"

В борьбе за ленд-лиз. 85 лет "Атлантической хартии" - 14.08.2026 Украина.ру

В борьбе за ленд-лиз. 85 лет "Атлантической хартии"

14 августа 1941 года лидеры США и Великобритании Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали "Атлантическую хартию" о послевоенном мироустройстве. Переговоры были непростыми, поскольку Черчилль хотел перетянуть на себя американскую военную помощь

2026-08-14T08:00

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С сентября 1939 года в состоянии войны с нацистской Германией находились лишь Польша, Франция, Великобритания и её доминионы. США с самого начала объявили нейтралитет. При этом Лондон и Париж долгое время рассматривали СССР как более приоритетного противника, чем Третий Рейх.Так, в начале 1940 года Великобритания и Франция собирались атаковать СССР из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Решение об этом принял Высший военный совет – официальный главный орган военного руководства Великобритании и Франции, руководили которым премьеры Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье. Никаких наступательных операций против Германии Лондон и Париж не планировали.Начало ударов по Советскому Союзу лидеры Великобритании и Франции планировали на 15 мая 1940 года, затем сроки сдвинули на июнь 1940-го. Однако 12 марта 1940 года закончилась война между СССР и Финляндией, а затем Лондону и Парижу стало не ударов по Советскому Союзу.После этого фактически начал формироваться американо-британский военный союз. 2 сентября 1940 года Вашингтон и Лондон подписали договор "эсминцы в обмен на базы". Договором предусматривалась передача 50 эсминцев США в обмен на долгосрочную (на 99 лет) аренду земли в ряде британских колониальных владений в Атлантическом океане с правом создания там военных баз США.11 марта 1941 года в США был принят закон о ленд-лизе. В тот же день Рузвельт подписал директивы, которыми защита Великобритании и Греции объявлялись жизненно важными для обороны США.До начала Великой Отечественной войны США и Великобритания не рассматривали СССР в качестве потенциального союзника и даже как страну, способную дать полноценный отпор нацистской агрессии. Однако, вечером 22 июня 1941 года Уинстон Черчилль в обращении к нации заявил: "Мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. (…) Опасность, угрожающая России, – это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам".Через два дня Рузвельт выразил готовность оказать СССР всю возможную помощь, но отметил, что помощь Британии останется главным приоритетом для США. Опрос Gallup, проведённый 24 июня 1941 года, показал что только 35% американцев поддерживало оказание помощи СССР на тех же принципах что и Британии, а 54% было против, при 11% воздержавшихся.Уже 12 июля 1941 года в Москве было подписано "Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии". Позже Черчилль писал:"Не колеблясь, они стали в настоятельных и резких выражениях требовать от измученной и сражающейся Англии отправки им военных материалов, которых так не хватало её собственной армии. Они настаивали, чтобы Соединенные Штаты переадресовали им максимальное количество различных материалов, на которые рассчитывали мы".Именно распределение военной помощи со стороны США стало главным камнем преткновения в процессе подготовки первого программного документа формирующейся широкой антигитлеровской коалиции."В середине июля в Англию вторично прибыл Гарри Гопкинс с новой миссией от президента. Первое, о чем он со мной заговорил, было новое положение, создавшееся в результате вторжения Гитлера в Россию, и вопрос о том, как оно повлияет на все поставки по ленд-лизу", – писал позже Черчилль.25 июля 1941 года было согласовано, что встреча Рузвельта и Черчилля состоится на создаваемой по договору "эсминцы в обмен на базы" военно-морской базе США Аржентия на полуострове Ньюфаундленд (тогда – британский доминион Канада). Черчилль официально получил отпуск, и 4 августа отплыл из Шотландии на линкоре "Принц Уэльский". Компанию Черчиллю составил Гопкинс, который перед этим успел слетать в Москву и получил от Иосифа Сталина подробные сведения о положении и нуждах Советского Союза.Подготовка к встрече проходила в обстановке строгой секретности. Президент США отправился на своей яхте "Потомак" вроде как на рыбалку, пересел в море на крейсер "Огаста", а его яхта для отвода глаз продолжала свое путешествие. Сын президента Эллиот Рузвельт, когда его вызвали в Арджентию, не подозревал о намечающейся там встрече.По слова Эллиота Рузвельта, президент США собирался убедить британского премьера, что Америка не будет помогать Англии в этой войне только для того, чтобы дать ей возможность подавлять колониальные народы. "Оставим на минуту в стороне, что нацизм нам ненавистен и что наши естественные интересы, наши сердца на стороне англичан. (…) Мы должны с самого начала ясно сказать англичанам, что мы не намерены быть просто добрым дядюшкой, которого Британская империя может использовать, чтобы выбраться из трудного положения, и потом навсегда забыть", – цитировал Эллиот своего отца.Ещё один момент, который волновал Рузвельта – полное неверие британского премьера в способность советских войск противостоять нацистам, и постоянные требования, чтобы США открыто вступили в войну против Германии. Вот как Эллиот Рузвельт описал поведение Черчилля на переговорах в узком кругу, которые начались 9 августа 1941 года:"– Русские! – в тоне Черчилля послышался пренебрежительный оттенок, но затем он, казалось, спохватился. – Конечно, они оказались гораздо сильнее, чем мы когда-либо смели надеяться. Но кто знает, сколько ещё…– Значит, вы считаете, что они не смогут устоять?– Когда Москва падёт… Как только немцы выйдут в Закавказье… Когда сопротивление русских в конце концов прекратится…На все вопросы Черчилль отвечал чётко, без оговорок, без всяких "если"; в сопротивление русских он не верил или верил очень мало. Он вёл крупную игру в этот вечер. Он старался внушить нам, что львиная доля ленд-лиза должна принадлежать британскому льву; что всякая помощь Советам приведет лишь к затяжке войны, а в конечном счете, и притом несомненно, – к поражению; и с тем большей убежденностью он приходил к своему единственному выводу: "Американцы должны вступить в войну на нашей стороне! Вы должны вступить в войну, чтобы не погибнуть!"Рузвельт предложил по итогам переговоров подписать совместную декларацию, определяющую "основные принципы будущей мировой справедливости". Британский премьер позже утверждал, что именно он написал черновик этого документа, получившего название "Атлантическая хартия". Но на самом деле проект хартии подготовил заместитель госсекретаря США Самнер Уэллес.Документ согласовывали несколько дней в самом узком кругу, куда входили Рузвельт и Черчилль, заместитель министра иностранных дел Британии Александр Кадоган, Самнер Уэллес, Гарри Гопкинс и Аверелл Гарриман. Последний был специальным представителем президента США в Великобритании и СССР и отвечал за межсоюзническое взаимодействие по ленд-лизу.Переговоры о военной помощи проходили в более широком составе, и были очень непростыми. Британцы упорно твердили, что всё, переданное СССР, неизбежно будет захвачено нацистами, и что в интересах США направлять большую часть помощи в Англию. Американцы же продолжали настаивать на том, что вполне разумно оказывать СССР всяческую возможную помощь."Ведь как бы то ни было, доказывали они, германские армии находятся в России; танки, самолеты, пушки в руках Советов будут нести гибель нацистам, тогда как для Англии ленд-лиз в данное время будет означать лишь наращивание запасов. (...) Я же задавался вопросом, не стремится ли Британская империя к тому, чтобы нацисты и русские уничтожали друг друга, пока Англия будет накапливать силы", – вспоминал Эллиот Рузвельт.Фактически шантажируя Черчилля в вопросе ленд-лиза, Рузвельт добился от своего визави подписания "Атлантической хартии" на американских условиях. Хартия, которая была опубликована 14 августа 1941 года, не была договором между двумя державами. Она только подтверждала "некоторые общие принципы национальной политики США и Великобритании, на которых они строили свои надежды на лучшее будущее мира"."Атлантическая хартия", состоявшая из восьми пунктов, подчёркивала необходимость уничтожения нацистской тирании, разоружения агрессора и избавления народов от бремени вооружения. В ней выражалась надежда на установление мира и безопасности для всех стран и указывалось, что будут приняты меры против попыток возобновления агрессии. Достичь этого предполагалось путём всеобщего отказа от применения силы и разоружением агрессоров. "Атлантическая хартия" провозглашала также равный для всех доступ "к торговле и к мировым сырьевым источникам".США и Великобритания заявили о своём отказе от территориальных и прочих приобретений и о недопустимости территориальных изменений без согласия на то заинтересованных народов. Обе страны также обязались уважать право народов избирать себе форму правления и добиваться восстановления суверенитета и самоуправления тех народов, которые были этого лишены насильственным путём. Хотя Черчилль позже заявлял, что этот пункт "не имеет отношения к прогрессивной эволюции органов самоуправления в районах и среди народов, являющихся подданными английской короны", однако именно он послужил идеологической основой краха Британской империи."Атлантическая хартия" получила поддержку 43 государств, в том числе СССР (подписал её 24 сентября 1941 года). При этом Москва подчеркнула, что применение принципов документа "должно будет сообразоваться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны". А в январе 1942 года 26 государств, поддержавших принципы хартии, подписали в Вашингтоне Декларацию Объединенных Наций. С другой стороны, хартия считается основой "особых отношений" США и Великобритании в области разведки и безопасности.

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