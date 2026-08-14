Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters - 14.08.2026 Украина.ру
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Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters
Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters - 14.08.2026 Украина.ру
Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters
Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море, утверждает Reuters, ссылаясь на неназванные собственные источники
2026-08-14T08:43
2026-08-14T09:52
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"Украина через третью сторону передала России предложение о прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море", - говорится в материале агентства.По утверждению западных журналистов, предложение якобы было передано в Москву, но Киев пока не получил ответ.Регулярные удары российских военных по портовой инфраструктуре Одессы, Измаила и Николаева планомерно уничтожают логистические терминалы, где Украина принимает и прячет западное вооружение. Оставшись без надежного прикрытия ПВО и теряя инициативу на фронте, Офис президента пытается через третьи страны спасти остатки приморской логистики и выбить для себя передышку в Черном море.Подробнее - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, офис президента, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Киев, Офис президента, Украина.ру

Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters

08:43 14.08.2026 (обновлено: 09:52 14.08.2026)
 
© REUTERS / Nina Liashonok
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
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Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море, утверждает Reuters, ссылаясь на неназванные собственные источники
"Украина через третью сторону передала России предложение о прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море", - говорится в материале агентства.
По утверждению западных журналистов, предложение якобы было передано в Москву, но Киев пока не получил ответ.
Регулярные удары российских военных по портовой инфраструктуре Одессы, Измаила и Николаева планомерно уничтожают логистические терминалы, где Украина принимает и прячет западное вооружение.
Оставшись без надежного прикрытия ПВО и теряя инициативу на фронте, Офис президента пытается через третьи страны спасти остатки приморской логистики и выбить для себя передышку в Черном море.
Подробнее - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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