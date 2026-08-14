https://ukraina.ru/20260814/kiev-cherez-posrednikov-prosit-rossiyu-prekratit-ataki-v-more---reuters-1082477124.html

Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters

Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters - 14.08.2026 Украина.ру

Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters

Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море, утверждает Reuters, ссылаясь на неназванные собственные источники

2026-08-14T08:43

2026-08-14T08:43

2026-08-14T09:52

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"Украина через третью сторону передала России предложение о прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море", - говорится в материале агентства.По утверждению западных журналистов, предложение якобы было передано в Москву, но Киев пока не получил ответ.Регулярные удары российских военных по портовой инфраструктуре Одессы, Измаила и Николаева планомерно уничтожают логистические терминалы, где Украина принимает и прячет западное вооружение. Оставшись без надежного прикрытия ПВО и теряя инициативу на фронте, Офис президента пытается через третьи страны спасти остатки приморской логистики и выбить для себя передышку в Черном море.Подробнее - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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