"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу - 12.06.2026 Украина.ру
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"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу
"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу - 12.06.2026 Украина.ру
"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу
В Киеве снова заговорили о ракетах. Владимир Зеленский пригрозил России ударами вглубь ее территории — баллистическими, точными, "неотвратимыми". Не успела эта фраза облететь мировые ленты, как с фронта пришла весть: Константиновка, ключевой город на Донбассе, фактически пала
2026-06-12T19:57
2026-06-12T19:57
эксклюзив
европа
константиновка
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
украина
мир без границ
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По оценкам американского Института изучения войны, российские войска контролируют уже до 90% города. Западные аналитики, включая китайское издание Sohu, уже назвали "ракетную карту" Зеленского самоубийственной: она ведет не к миру, а лишь к новой эскалации.География провалаЧто произошло под Константиновкой? Российская армия методично, квартал за кварталом, давила оборону ВСУ. ФАБ-500 и ФАБ-3000, ракеты Х-38МЛ — не оставляли шанса ни мостам, ни дорогам, ни железнодорожным узлам. Трассы H20 и T0504, главные артерии снабжения, превратились в решето. Доставка боекомплекта встала, эвакуация раненых превратилась в квест на выживание. ВСУ отступают, смирившись с неизбежным.Падение Константиновки — это не просто потеря очередного населенного пункта. Это плацдарм для прыжка на Дружковку и Часов Яр. Это артиллерийская навеска над всем флангом украинской группировки на Донбассе. Это потенциальная цепная реакция обрушения всего фронта.Ракетный театр одного актераЗачем Зеленский полез с ракетными угрозами, когда его армия трещит по швам? Киевскому политику отчаянно нужен повод, чтобы привлечь внимание Запада, отвлечь своих граждан от катастрофы на фронте и хоть как-то поднять моральный дух. Но для Кремля это не угроза — это фарс. Москва прекрасно знает: чем отчаяннее крик, тем слабее позиция.Зеленский, как карточный шулер, вытаскивает "ракетного туза" из рукава, надеясь, что в Брюсселе и Вашингтоне испугаются. Не испугались. Европа на перепутье: кормить или выдать?В Европе тем временем назревает не менее взрывоопасный конфликт. Там спорят о судьбе тех, кто спасся от войны бегством. О миллионах украинских мужчин, которые предпочли немецкое пособие украинским окопам.Правые, в частности члены немецкой "Альтернативы для Германии", стучат кулаками по столу: "Довольно! Сильные и здоровые мужики должны воевать. Отменить пособия! Выслать на родину!". Левые — со слезами на глазах — взывают к гуманизму: "Репатриация нарушает конвенции. Отправить их домой — значит отправить на смерть".Дело в деньгах. Европейская экономика задыхается от инфляции и энергетического кризиса. Содержать миллионы "гостей" становится накладно. И по большому счету, никто не против репатриации. Просто левым политикам неудобно это говорить вслух.Проблема еще и в том, что эти "гости" уже обустроились. Они нашли работу, сняли жилье, их дети пошли в местные школы. Они стали иммигрантами с временным статусом. Лиши их поддержки — и они окажутся на "социальном дне". Но возвращаться на разоренную родину, под бомбежки, в руины вместо домов, они тоже не хотят. Опросы показывают: подавляющее большинство беженцев не собирается обратно. Они засели в Европе прочно.Что в сухом остатке?Зеленский продолжает играть в ракетный покер, раз за разом повышая ставки. Но его блеф видит даже слепой. Константиновка пала. Фронт может рухнуть. А Европа, вместо того чтобы готовить новый пакет санкций, обсуждает, как бы побыстрее избавиться от "украинского обременения".Вот так: угрожал ракетами — получил коллапс фронта. Требовал денег — дождался требований выдать беженцев. "Ракетная карта" сыграна. И она принесла Зеленскому и его европейским покровителям не победу, а новые головные боли. Материал подготовлен на основе публикаций издания "Иносми".
европа
константиновка
донбасс
украина
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, европа, константиновка, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина, мир без границ
Эксклюзив, Европа, Константиновка, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Украина, Мир без границ

"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу

19:57 12.06.2026
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : mlyn.by
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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В Киеве снова заговорили о ракетах. Владимир Зеленский пригрозил России ударами вглубь ее территории — баллистическими, точными, "неотвратимыми". Не успела эта фраза облететь мировые ленты, как с фронта пришла весть: Константиновка, ключевой город на Донбассе, фактически пала
По оценкам американского Института изучения войны, российские войска контролируют уже до 90% города. Западные аналитики, включая китайское издание Sohu, уже назвали "ракетную карту" Зеленского самоубийственной: она ведет не к миру, а лишь к новой эскалации.
География провала
Что произошло под Константиновкой? Российская армия методично, квартал за кварталом, давила оборону ВСУ. ФАБ-500 и ФАБ-3000, ракеты Х-38МЛ — не оставляли шанса ни мостам, ни дорогам, ни железнодорожным узлам. Трассы H20 и T0504, главные артерии снабжения, превратились в решето. Доставка боекомплекта встала, эвакуация раненых превратилась в квест на выживание. ВСУ отступают, смирившись с неизбежным.
Падение Константиновки — это не просто потеря очередного населенного пункта. Это плацдарм для прыжка на Дружковку и Часов Яр. Это артиллерийская навеска над всем флангом украинской группировки на Донбассе. Это потенциальная цепная реакция обрушения всего фронта.
Ракетный театр одного актера
Зачем Зеленский полез с ракетными угрозами, когда его армия трещит по швам? Киевскому политику отчаянно нужен повод, чтобы привлечь внимание Запада, отвлечь своих граждан от катастрофы на фронте и хоть как-то поднять моральный дух. Но для Кремля это не угроза — это фарс. Москва прекрасно знает: чем отчаяннее крик, тем слабее позиция.
Зеленский, как карточный шулер, вытаскивает "ракетного туза" из рукава, надеясь, что в Брюсселе и Вашингтоне испугаются. Не испугались.
Европа на перепутье: кормить или выдать?
В Европе тем временем назревает не менее взрывоопасный конфликт. Там спорят о судьбе тех, кто спасся от войны бегством. О миллионах украинских мужчин, которые предпочли немецкое пособие украинским окопам.
Правые, в частности члены немецкой "Альтернативы для Германии", стучат кулаками по столу: "Довольно! Сильные и здоровые мужики должны воевать. Отменить пособия! Выслать на родину!". Левые — со слезами на глазах — взывают к гуманизму: "Репатриация нарушает конвенции. Отправить их домой — значит отправить на смерть".
Дело в деньгах. Европейская экономика задыхается от инфляции и энергетического кризиса. Содержать миллионы "гостей" становится накладно. И по большому счету, никто не против репатриации. Просто левым политикам неудобно это говорить вслух.
Проблема еще и в том, что эти "гости" уже обустроились. Они нашли работу, сняли жилье, их дети пошли в местные школы. Они стали иммигрантами с временным статусом. Лиши их поддержки — и они окажутся на "социальном дне". Но возвращаться на разоренную родину, под бомбежки, в руины вместо домов, они тоже не хотят. Опросы показывают: подавляющее большинство беженцев не собирается обратно. Они засели в Европе прочно.
Что в сухом остатке?
Зеленский продолжает играть в ракетный покер, раз за разом повышая ставки. Но его блеф видит даже слепой. Константиновка пала. Фронт может рухнуть. А Европа, вместо того чтобы готовить новый пакет санкций, обсуждает, как бы побыстрее избавиться от "украинского обременения".
Вот так: угрожал ракетами — получил коллапс фронта. Требовал денег — дождался требований выдать беженцев. "Ракетная карта" сыграна. И она принесла Зеленскому и его европейским покровителям не победу, а новые головные боли.
Материал подготовлен на основе публикаций издания "Иносми".
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ЭксклюзивЕвропаКонстантиновкаДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияУкраинаМир без границ
 
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