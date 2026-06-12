https://ukraina.ru/20260612/raketnaya-karta-zelenskogo-blef-kotoryy-stoil-konstantinovki-i-razozlil-evropu--1080151997.html

"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу

"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу - 12.06.2026 Украина.ру

"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу

В Киеве снова заговорили о ракетах. Владимир Зеленский пригрозил России ударами вглубь ее территории — баллистическими, точными, "неотвратимыми". Не успела эта фраза облететь мировые ленты, как с фронта пришла весть: Константиновка, ключевой город на Донбассе, фактически пала

2026-06-12T19:57

2026-06-12T19:57

2026-06-12T19:57

эксклюзив

европа

константиновка

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

украина

мир без границ

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По оценкам американского Института изучения войны, российские войска контролируют уже до 90% города. Западные аналитики, включая китайское издание Sohu, уже назвали "ракетную карту" Зеленского самоубийственной: она ведет не к миру, а лишь к новой эскалации.География провалаЧто произошло под Константиновкой? Российская армия методично, квартал за кварталом, давила оборону ВСУ. ФАБ-500 и ФАБ-3000, ракеты Х-38МЛ — не оставляли шанса ни мостам, ни дорогам, ни железнодорожным узлам. Трассы H20 и T0504, главные артерии снабжения, превратились в решето. Доставка боекомплекта встала, эвакуация раненых превратилась в квест на выживание. ВСУ отступают, смирившись с неизбежным.Падение Константиновки — это не просто потеря очередного населенного пункта. Это плацдарм для прыжка на Дружковку и Часов Яр. Это артиллерийская навеска над всем флангом украинской группировки на Донбассе. Это потенциальная цепная реакция обрушения всего фронта.Ракетный театр одного актераЗачем Зеленский полез с ракетными угрозами, когда его армия трещит по швам? Киевскому политику отчаянно нужен повод, чтобы привлечь внимание Запада, отвлечь своих граждан от катастрофы на фронте и хоть как-то поднять моральный дух. Но для Кремля это не угроза — это фарс. Москва прекрасно знает: чем отчаяннее крик, тем слабее позиция.Зеленский, как карточный шулер, вытаскивает "ракетного туза" из рукава, надеясь, что в Брюсселе и Вашингтоне испугаются. Не испугались. Европа на перепутье: кормить или выдать?В Европе тем временем назревает не менее взрывоопасный конфликт. Там спорят о судьбе тех, кто спасся от войны бегством. О миллионах украинских мужчин, которые предпочли немецкое пособие украинским окопам.Правые, в частности члены немецкой "Альтернативы для Германии", стучат кулаками по столу: "Довольно! Сильные и здоровые мужики должны воевать. Отменить пособия! Выслать на родину!". Левые — со слезами на глазах — взывают к гуманизму: "Репатриация нарушает конвенции. Отправить их домой — значит отправить на смерть".Дело в деньгах. Европейская экономика задыхается от инфляции и энергетического кризиса. Содержать миллионы "гостей" становится накладно. И по большому счету, никто не против репатриации. Просто левым политикам неудобно это говорить вслух.Проблема еще и в том, что эти "гости" уже обустроились. Они нашли работу, сняли жилье, их дети пошли в местные школы. Они стали иммигрантами с временным статусом. Лиши их поддержки — и они окажутся на "социальном дне". Но возвращаться на разоренную родину, под бомбежки, в руины вместо домов, они тоже не хотят. Опросы показывают: подавляющее большинство беженцев не собирается обратно. Они засели в Европе прочно.Что в сухом остатке?Зеленский продолжает играть в ракетный покер, раз за разом повышая ставки. Но его блеф видит даже слепой. Константиновка пала. Фронт может рухнуть. А Европа, вместо того чтобы готовить новый пакет санкций, обсуждает, как бы побыстрее избавиться от "украинского обременения".Вот так: угрожал ракетами — получил коллапс фронта. Требовал денег — дождался требований выдать беженцев. "Ракетная карта" сыграна. И она принесла Зеленскому и его европейским покровителям не победу, а новые головные боли. Материал подготовлен на основе публикаций издания "Иносми".

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Кристина Черкасова

эксклюзив, европа, константиновка, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина, мир без границ