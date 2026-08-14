https://ukraina.ru/20260814/sily-pvo-nochyu-unichtozhili-v-rostovskoy-oblasti-okolo-20-bpla-1082475350.html
Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА
Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА
При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе около 20 украинских БПЛА, данные о последствиях будут уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-14T07:27
2026-08-14T07:27
2026-08-14T07:27
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Практически в течение всей ночи в разных районах региона объявлялась тревога по БПЛА."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, будет уточняться", — написал Слюсарь в 6:48 мск.Глава региона подчеркнул, что в настоящее время угроза беспилотной опасности по Ростовской области сохраняется.Ранее сообщалось, что за ночь на 13 августа силы ПВО уничтожили в Ростовской области около 90 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, сво, спецоперация, ростовская область, каменск-шахтинский, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА
При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе около 20 украинских БПЛА, данные о последствиях будут уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Практически в течение всей ночи в разных районах региона объявлялась тревога по БПЛА.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, будет уточняться", — написал Слюсарь в 6:48 мск.
Глава региона подчеркнул, что в настоящее время угроза беспилотной опасности по Ростовской области сохраняется.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.