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Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА

Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА

При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе около 20 украинских БПЛА, данные о последствиях будут уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-14T07:27

2026-08-14T07:27

2026-08-14T07:27

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Практически в течение всей ночи в разных районах региона объявлялась тревога по БПЛА."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, будет уточняться", — написал Слюсарь в 6:48 мск.Глава региона подчеркнул, что в настоящее время угроза беспилотной опасности по Ростовской области сохраняется.Ранее сообщалось, что за ночь на 13 августа силы ПВО уничтожили в Ростовской области около 90 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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