Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА
Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА
При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе около 20 украинских БПЛА, данные о последствиях будут уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-14T07:27
2026-08-14T07:27
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сво
спецоперация
ростовская область
каменск-шахтинский
пво
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Практически в течение всей ночи в разных районах региона объявлялась тревога по БПЛА."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, будет уточняться", — написал Слюсарь в 6:48 мск.Глава региона подчеркнул, что в настоящее время угроза беспилотной опасности по Ростовской области сохраняется.Ранее сообщалось, что за ночь на 13 августа силы ПВО уничтожили в Ростовской области около 90 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, сво, спецоперация, ростовская область, каменск-шахтинский, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА

07:27 14.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе около 20 украинских БПЛА, данные о последствиях будут уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Практически в течение всей ночи в разных районах региона объявлялась тревога по БПЛА.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, будет уточняться", — написал Слюсарь в 6:48 мск.
Глава региона подчеркнул, что в настоящее время угроза беспилотной опасности по Ростовской области сохраняется.
Ранее сообщалось, что за ночь на 13 августа силы ПВО уничтожили в Ростовской области около 90 украинских БПЛА.
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