https://ukraina.ru/20260613/publikatsiya-natsrazvedki-ssha-o-biolaboratoriyakh-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-13-iyunya-1080169709.html

Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня

Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня - 13.06.2026 Украина.ру

Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня

В России прокомментировали публикацию Нацразведкой США данных о биолабораториях. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-13T13:13

2026-06-13T13:13

2026-06-13T13:15

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Публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Правда России о подвергнувших мир опасности биолабораториях Обамы/Байдена на Украине, [существование] которых ранее отрицалось глубинным государством и традиционными СМИ, была подтверждена в День России", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале напомнила, что о биолабораториях ранее сообщала российская сторона."Это всё то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине", – указала она.Ранее, 12 июня, офис главы Нацразведки США обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах."После нескольких месяцев поиска в архивах и материалах разведывательного сообщества директор Национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий", — говорилось в заявлении ведомства.При этом многие из этих лабораторий проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению ими новых функций в результате мутации.Также в документах указывалось, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же на Украины построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. В дальнейшем США оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.При этом американские власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению."Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, который могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые специалисты в области здравоохранения вроде доктора Фаучи и структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду", — заявили в Офисе главы Нацразведки.Сейчас же там утверждают, что нынешний президент США Дональд Трамп понимает угрозу, которую представляют такие исследования, поэтому в мае прошлого года подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование.Обстрелы и налётыУтром 13 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале утром написал о последствиях атаки дронов Украины на регион."Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь", – заявил Кондратьев в 06:32.Тогда же он отметил, что пожар тушат 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. На месте работают оперативные и специальные службы.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины 7 раз атаковали этот регион России: на горловском направлении ВСУ выпустили 7 различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры. Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 3; Алёшки — 5; Голая Пристань — 4; Горностаевка — 3; Заводовка — 4; Новая Каховка — 5", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка и Днепряны.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жертвах украинских атак."За минувшие сутки в результате атак противника погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек получили ранения. В Нововладимировке Голопристанского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб мужчина 1978 года рождения", – писал Сальдо в своём телеграм-канале.Кроме того, в Раздольном Каховского округа при атаке беспилотника на грузовой автомобиль ранен мужчина 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован. В Великих Копанях Алёшкинского округа ранения получил мужчина 1967 года рождения. От госпитализации он отказался."В Голой Пристани пострадал мужчина 1962 года рождения. Доставлен в больницу. В Чаплинке в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю пострадали мужчины 1963 и 1982 годов рождения. Оба госпитализированы", – сообщал Сальдо.Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в нескольких муниципалитетах. Так, в Марьяновке повреждены две цистерны с топливом; в Новофёдоровке повреждён легковой автомобиль; в Скадовске загорелся бензовоз; в Чаплинке повреждён грузовой автомобиль и произошло возгорание легкового автомобиля."На автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Чонгаре повреждён железнодорожный мост", – писал Сальдо.В Таврийске произошло возгорание кровли жилого дома после атаки БПЛА. В Нижних Серогозах повреждены два ангара."Под ударами противника также находились другие населённые пункты Генического, Голопристанского, Каховского, Алёшкинского, Нижнесерогозского, Новокаховского, Скадовского и Чаплинского округов", – также рассказал Сальдо.Утром 13 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе посёлки Октябрьский, Разумное, сёла Бессоновка, Бочковка, Варваровка, Киселево, Наумовка, Нечаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Чайки, Черемошное и хутор Церковный атакованы 18 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Варваровка в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Мужчина продолжает стационарное лечение в областной клинической больнице. Машина повреждена", – указывалось в сводке.В посёлке Октябрьский повреждены 2 автомобиля и здание предприятия, в селе Черемошное — частный дом, в селе Новая Нелидовка — 2 частных дома, в селе Нечаевка — частный дом.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Грузское 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 12 беспилотников, 5 из которых сбиты. В селе Грузское повреждены газовая труба на территории предприятия, автомобиль и социальный объект, в посёлке Борисовка — административное здание и 4 автомобиля, в селе Берёзовка огнём уничтожены две хозпостройки и ангар."В Валуйском округе по посёлку Дальний, сёлам Борки, Долгое, Казинка, Карабаново, хуторам Леоновка и Михайловка совершены удары 26 беспилотников, 20 из которых сбиты и подавлены. В селе Долгое повреждён социальный объект, в селе Казинка — административное здание и соцобъект", – отмечалось в сводке.В Вейделевском округе в посёлке Вейделевка в результате атаки беспилотника повреждена ёмкость на территории коммерческого объекта. Также над округом сбиты 4 БПЛА самолётного типа.Над Волоконовским округом сбит беспилотник. Обошлось без последствий.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Доброе, Дунайка, Козинка, Косилово, Луговка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Почаево, Рождественка, Санково и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущено 13 боеприпасов, 3 раза сброшены 5 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 46 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. "В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома ранена женщина. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, – сообщил Оперштаб.В селе Санково повреждён частный дом, в селе Почаево — 12 частных домов и 7 надворных построек, газовая труба и 3 автомобиля, в селе Доброе — хозпостройка, в селе Дунайка — автомобиль и надворная постройка, в селе Луговка — частный дом и 2 автомобиля, один из которых уничтожен огнём. Сегодня ночью и утром от атак дронов в селе Косилово повреждён объект инфраструктуры на территории предприятия, в селе Новостроевка-Первая загорелось складское помещение, в селе Доброе повреждены частный дом и машина, в Грайвороне — коммерческий объект, а также сгорел автомобиль."В Ивнянском округе в селе Федчевка от детонации беспилотника на территории фермерского хозяйства пострадал мужчина. Он продолжает амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены помещение и грузовой автомобиль", – сообщил Оперштаб.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, Степное, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, Теребрено, урочищу Новая Деревня, хуторам Высокий и Савченко выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов, 3 раза сброшены 8 взрывных устройств с БПЛА и произведены атаки 31 беспилотника, 20 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Савченко повреждён автомобиль, в посёлке Красная Яруга — частный дом и машина, в урочище Новая Деревня — газовая труба на территории предприятия, в селе Илек-Пеньковка — объект инфраструктуры."В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Новоясеновка, Русская Березовка, Святославка, Солдатское, Чистополье, хуторам Добрино и Семейный совершены атаки 13 беспилотников, 9 из которых сбиты. Вчера в Ракитянскую ЦРБ обратился мужчина, получивший осколочное ранение ягодичной области в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в селе Бобрава 11 июня. Лечение продолжает амбулаторно. В хуторе Семейный повреждены частный дом, линия электропередачи и автомобиль, в посёлке Пролетарский — многоквартирный дом и 10 автомобилей", – сообщал Оперштаб.Над Ровеньским округом сбиты 3 беспилотника. Последствий нет.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Безлюдовка, Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Графовка, Доброе, Зимовенька, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Репное, Ржевка и хутору Ржавец нанесены удары 50 беспилотников, 28 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены ГАЗель, 7 автомобилей, грузовая машина и частный дом, в селе Ржевка — грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — социальный объект и 4 частных дома, 2 из которых сгорели, в районе хутора Ржавец повреждён коммерческий объект, в селе Графовка — остекление 2 МКД, автомобиль и инфраструктурный объект, в селе Белянка — здание предприятия. Сегодня ночью от удара дрона в селе Большетроицкое повреждены автомобиль СМП и социальный объект.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.О том, как на Украине оценивают обстановку на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

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хроники, эксклюзив, кирилл дмитриев, джо байден, владимир сальдо, вооруженные силы украины, пентагон, мчс, украина, сша, россия