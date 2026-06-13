https://ukraina.ru/20260613/obrushenie-oborony-v-konstantinovke-i-plany-nastupat-na-krym-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1080163645.html

Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 13.06.2026 Украина.ру

Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты часто обсуждали ситуацию в Константиновке, а также планы относительно Крыма, который ВСУ активно терроризируют ударами по логистике

2026-06-13T08:47

2026-06-13T08:47

2026-06-13T08:47

эксклюзив

константиновка

крым

россия

владимир зеленский

украина

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В Константиновке ситуация для остатков украинского гарнизона продолжает стремительно ухудшаться, и это сообщают украинские военные аналитики. Некоторые даже говорят об окружении в городе украинских сил.По оценке Константина Машовца, российские подразделения продвигаются сразу на нескольких участках и постепенно расширяют своё присутствие внутри городской застройки. В городе и окрестностях находятся подразделения 100-й ОМБр, 36-й ОБрМП, 44-й ОМБр, 28-й ОМБр и 107-й бригады ТрО. Тем не менее, сообщается, что российские штурмовики малыми группами просачиваются через разрывы в обороне, обходят отдельные опорные пункты и появляются в тылу украинских подразделений.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" сообщает, что бои за Константиновку напоминают битву за Покровск. "ВСУ потеряли инициативу, потеряли уже 35% территории города, а также есть уже мини-котлы для ВСУ внутри города. Генштаб ВСУ бросает пехоту в мясные штурмы, чтобы остановить потерю города уже в этом месяце", - пишет "Легитимный".Однако Владимир Зеленский, по данным паблика, больше сконцентрирован на подготовке громкого медийного наступления ВСУ, которое будет происходить на юге – в Херсонской и частично Запорожской области с вероятными попытками высадить десант в Крыму.Украинское издание "Страна" связывает такой вариант нового "контрнаступа" ВСУ с участившимися ударами по полуострову и трассам, которые ведут туда. Украинская армия, дескать, планирует выйти к Перекопу и перерезать сухопутный коридор в Крым. "О таком сценарии время от времени пишут в Украине, в РФ и на Западе. Наиболее активные контрнаступательные действия ВСУ также проводили в последние месяцы на этом участке – около Степногорска и на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, что также трактовалось некоторыми наблюдателями как подготовка к более масштабному продвижению", - пишет издание. Также, по мнению авторов "Страны", теоретически, ВСУ могут попытаться высадить десант на левый берег Днепра и развить наступление в Херсонской области.Бывшая украинская телеведущая Диана Панченко утверждает, что к наступлению Зеленского подталкивает Великобритания. "Зеленский привез план украинского летнего наступления. В Лондоне от него требуют ужесточения мобилизации", - пишет Панченко.Однако политолог Кость Бондаренко допускает, что масштабное наступление из Крыма готовит как раз российская армия. Ссылаясь на своих знакомых в разведке, политолог утверждает, что они встревожены ситуацией в Крыму, полагая, что ВС РФ "тихой сапой" может готовить наступление на Херсон или Николаев.Тем временем украинский военнослужащий с позывным "Мучной" сообщает, что россияне подошли к Краматорску и уже добивают до него из ствольной артиллерии. Уже зафиксированы попадания по застройкам на территории машиностроительного завода. Раньше это место считалось безопасным тылом.Отдельно "Мучной" отмечает, что сражение за Константиновку постепенно переходит в формат войны на истощение, где борьба за отдельные районы продолжается практически без остановки, но оборона ВСУ там может посыпаться."Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. И дело здесь далеко не всегда в командирах или командовании в целом. Наступает момент, когда противник накапливает настолько большие ресурсы, а фронт настолько растягивается, что физически удерживать каждую лесополосу, каждый дом почти невозможно", - резюмирует он.Украинский политолог Андрей Золотарев утверждает, что в определенный момент может произойти обрушение фронта. "Для России принципиально важна Славянско-Краматорская агломерация и Ореховский укрепрайон. В одном случае она получает остатки Донбасса, те 15% территории. В другом случае - открываются ворота на Запорожье и Днепр. Для ВСУ, понятно, это чревато каскадным обрушением обороны - потерять Славянск, Краматорск плюс Орехов", - рассуждает эксперт. По его оценкам, ситуация в целом развивается не лучшим образом для ВСУ.Военный эксперт и полковник Константин Машовец вообще называет ситуацию там плачевной. "На Краматорско-Константиновском направлении ситуация достаточно плачевная для ВСУ. Противник, по сути, уже приступил к решающему этапу плана по сжатию Константиновского узла обороны", - говорит Машовец. По его мнению, в течение месяца россияне возьмут Константиновку. Однако Генштаб ВСУ потери города заведомо не будет признавать, как и не отдаст приказ на вывод подразделений, даже при угрозе полного окружения.Машовец также отдельно отмечает, что россияне продолжают "вклиниваться" в Сумскую область, на купянском направлении, а российская 3-я армия "уже фактически висит на ушах в районе Славянска".По его оценке, после вытеснения ВСУ из Константиновки российские войска попытаются развить наступление в сторону Дружковки, а также ликвидировать украинский выступ в районе Часова Яра. Это должно создать условия для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.Подробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.

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эксклюзив, константиновка, крым, россия, владимир зеленский, украина