Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 13.06.2026 Украина.ру
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Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 13.06.2026 Украина.ру
Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
На текущей неделе украинские военные и эксперты часто обсуждали ситуацию в Константиновке, а также планы относительно Крыма, который ВСУ активно терроризируют ударами по логистике
2026-06-13T08:47
2026-06-13T08:47
эксклюзив
константиновка
крым
россия
владимир зеленский
украина
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В Константиновке ситуация для остатков украинского гарнизона продолжает стремительно ухудшаться, и это сообщают украинские военные аналитики. Некоторые даже говорят об окружении в городе украинских сил.По оценке Константина Машовца, российские подразделения продвигаются сразу на нескольких участках и постепенно расширяют своё присутствие внутри городской застройки. В городе и окрестностях находятся подразделения 100-й ОМБр, 36-й ОБрМП, 44-й ОМБр, 28-й ОМБр и 107-й бригады ТрО. Тем не менее, сообщается, что российские штурмовики малыми группами просачиваются через разрывы в обороне, обходят отдельные опорные пункты и появляются в тылу украинских подразделений.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" сообщает, что бои за Константиновку напоминают битву за Покровск. "ВСУ потеряли инициативу, потеряли уже 35% территории города, а также есть уже мини-котлы для ВСУ внутри города. Генштаб ВСУ бросает пехоту в мясные штурмы, чтобы остановить потерю города уже в этом месяце", - пишет "Легитимный".Однако Владимир Зеленский, по данным паблика, больше сконцентрирован на подготовке громкого медийного наступления ВСУ, которое будет происходить на юге – в Херсонской и частично Запорожской области с вероятными попытками высадить десант в Крыму.Украинское издание "Страна" связывает такой вариант нового "контрнаступа" ВСУ с участившимися ударами по полуострову и трассам, которые ведут туда. Украинская армия, дескать, планирует выйти к Перекопу и перерезать сухопутный коридор в Крым. "О таком сценарии время от времени пишут в Украине, в РФ и на Западе. Наиболее активные контрнаступательные действия ВСУ также проводили в последние месяцы на этом участке – около Степногорска и на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, что также трактовалось некоторыми наблюдателями как подготовка к более масштабному продвижению", - пишет издание. Также, по мнению авторов "Страны", теоретически, ВСУ могут попытаться высадить десант на левый берег Днепра и развить наступление в Херсонской области.Бывшая украинская телеведущая Диана Панченко утверждает, что к наступлению Зеленского подталкивает Великобритания. "Зеленский привез план украинского летнего наступления. В Лондоне от него требуют ужесточения мобилизации", - пишет Панченко.Однако политолог Кость Бондаренко допускает, что масштабное наступление из Крыма готовит как раз российская армия. Ссылаясь на своих знакомых в разведке, политолог утверждает, что они встревожены ситуацией в Крыму, полагая, что ВС РФ "тихой сапой" может готовить наступление на Херсон или Николаев.Тем временем украинский военнослужащий с позывным "Мучной" сообщает, что россияне подошли к Краматорску и уже добивают до него из ствольной артиллерии. Уже зафиксированы попадания по застройкам на территории машиностроительного завода. Раньше это место считалось безопасным тылом.Отдельно "Мучной" отмечает, что сражение за Константиновку постепенно переходит в формат войны на истощение, где борьба за отдельные районы продолжается практически без остановки, но оборона ВСУ там может посыпаться."Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. И дело здесь далеко не всегда в командирах или командовании в целом. Наступает момент, когда противник накапливает настолько большие ресурсы, а фронт настолько растягивается, что физически удерживать каждую лесополосу, каждый дом почти невозможно", - резюмирует он.Украинский политолог Андрей Золотарев утверждает, что в определенный момент может произойти обрушение фронта. "Для России принципиально важна Славянско-Краматорская агломерация и Ореховский укрепрайон. В одном случае она получает остатки Донбасса, те 15% территории. В другом случае - открываются ворота на Запорожье и Днепр. Для ВСУ, понятно, это чревато каскадным обрушением обороны - потерять Славянск, Краматорск плюс Орехов", - рассуждает эксперт. По его оценкам, ситуация в целом развивается не лучшим образом для ВСУ.Военный эксперт и полковник Константин Машовец вообще называет ситуацию там плачевной. "На Краматорско-Константиновском направлении ситуация достаточно плачевная для ВСУ. Противник, по сути, уже приступил к решающему этапу плана по сжатию Константиновского узла обороны", - говорит Машовец. По его мнению, в течение месяца россияне возьмут Константиновку. Однако Генштаб ВСУ потери города заведомо не будет признавать, как и не отдаст приказ на вывод подразделений, даже при угрозе полного окружения.Машовец также отдельно отмечает, что россияне продолжают "вклиниваться" в Сумскую область, на купянском направлении, а российская 3-я армия "уже фактически висит на ушах в районе Славянска".По его оценке, после вытеснения ВСУ из Константиновки российские войска попытаются развить наступление в сторону Дружковки, а также ликвидировать украинский выступ в районе Часова Яра. Это должно создать условия для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.Подробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.
константиновка
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, константиновка, крым, россия, владимир зеленский, украина
Эксклюзив, Константиновка, Крым, Россия, Владимир Зеленский, Украина

Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

08:47 13.06.2026
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На текущей неделе украинские военные и эксперты часто обсуждали ситуацию в Константиновке, а также планы относительно Крыма, который ВСУ активно терроризируют ударами по логистике
В Константиновке ситуация для остатков украинского гарнизона продолжает стремительно ухудшаться, и это сообщают украинские военные аналитики. Некоторые даже говорят об окружении в городе украинских сил.
По оценке Константина Машовца, российские подразделения продвигаются сразу на нескольких участках и постепенно расширяют своё присутствие внутри городской застройки. В городе и окрестностях находятся подразделения 100-й ОМБр, 36-й ОБрМП, 44-й ОМБр, 28-й ОМБр и 107-й бригады ТрО. Тем не менее, сообщается, что российские штурмовики малыми группами просачиваются через разрывы в обороне, обходят отдельные опорные пункты и появляются в тылу украинских подразделений.
Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" сообщает, что бои за Константиновку напоминают битву за Покровск.
"ВСУ потеряли инициативу, потеряли уже 35% территории города, а также есть уже мини-котлы для ВСУ внутри города. Генштаб ВСУ бросает пехоту в мясные штурмы, чтобы остановить потерю города уже в этом месяце", - пишет "Легитимный".
Однако Владимир Зеленский, по данным паблика, больше сконцентрирован на подготовке громкого медийного наступления ВСУ, которое будет происходить на юге – в Херсонской и частично Запорожской области с вероятными попытками высадить десант в Крыму.
Украинское издание "Страна" связывает такой вариант нового "контрнаступа" ВСУ с участившимися ударами по полуострову и трассам, которые ведут туда. Украинская армия, дескать, планирует выйти к Перекопу и перерезать сухопутный коридор в Крым.
"О таком сценарии время от времени пишут в Украине, в РФ и на Западе. Наиболее активные контрнаступательные действия ВСУ также проводили в последние месяцы на этом участке – около Степногорска и на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, что также трактовалось некоторыми наблюдателями как подготовка к более масштабному продвижению", - пишет издание.
Также, по мнению авторов "Страны", теоретически, ВСУ могут попытаться высадить десант на левый берег Днепра и развить наступление в Херсонской области.
Бывшая украинская телеведущая Диана Панченко утверждает, что к наступлению Зеленского подталкивает Великобритания.
"Зеленский привез план украинского летнего наступления. В Лондоне от него требуют ужесточения мобилизации", - пишет Панченко.
Однако политолог Кость Бондаренко допускает, что масштабное наступление из Крыма готовит как раз российская армия. Ссылаясь на своих знакомых в разведке, политолог утверждает, что они встревожены ситуацией в Крыму, полагая, что ВС РФ "тихой сапой" может готовить наступление на Херсон или Николаев.
Тем временем украинский военнослужащий с позывным "Мучной" сообщает, что россияне подошли к Краматорску и уже добивают до него из ствольной артиллерии. Уже зафиксированы попадания по застройкам на территории машиностроительного завода. Раньше это место считалось безопасным тылом.
Отдельно "Мучной" отмечает, что сражение за Константиновку постепенно переходит в формат войны на истощение, где борьба за отдельные районы продолжается практически без остановки, но оборона ВСУ там может посыпаться.
"Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. И дело здесь далеко не всегда в командирах или командовании в целом. Наступает момент, когда противник накапливает настолько большие ресурсы, а фронт настолько растягивается, что физически удерживать каждую лесополосу, каждый дом почти невозможно", - резюмирует он.
Украинский политолог Андрей Золотарев утверждает, что в определенный момент может произойти обрушение фронта.
"Для России принципиально важна Славянско-Краматорская агломерация и Ореховский укрепрайон. В одном случае она получает остатки Донбасса, те 15% территории. В другом случае - открываются ворота на Запорожье и Днепр. Для ВСУ, понятно, это чревато каскадным обрушением обороны - потерять Славянск, Краматорск плюс Орехов", - рассуждает эксперт.
По его оценкам, ситуация в целом развивается не лучшим образом для ВСУ.
Военный эксперт и полковник Константин Машовец вообще называет ситуацию там плачевной.
"На Краматорско-Константиновском направлении ситуация достаточно плачевная для ВСУ. Противник, по сути, уже приступил к решающему этапу плана по сжатию Константиновского узла обороны", - говорит Машовец.
По его мнению, в течение месяца россияне возьмут Константиновку. Однако Генштаб ВСУ потери города заведомо не будет признавать, как и не отдаст приказ на вывод подразделений, даже при угрозе полного окружения.
Машовец также отдельно отмечает, что россияне продолжают "вклиниваться" в Сумскую область, на купянском направлении, а российская 3-я армия "уже фактически висит на ушах в районе Славянска".
По его оценке, после вытеснения ВСУ из Константиновки российские войска попытаются развить наступление в сторону Дружковки, а также ликвидировать украинский выступ в районе Часова Яра. Это должно создать условия для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.
Подробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.
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