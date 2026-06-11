https://ukraina.ru/20260611/zverev-o-zaschite-kaliningrada-dlya-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-dostatochno-neskolko-minut-1080075654.html

Зверев о защите Калининграда: "Для применения ядерного оружия достаточно несколько минут"

Зверев о защите Калининграда: "Для применения ядерного оружия достаточно несколько минут" - 11.06.2026 Украина.ру

Зверев о защите Калининграда: "Для применения ядерного оружия достаточно несколько минут"

Калининградскую область невозможно захватить "за несколько минут" — именно столько времени нужно для применения ядерного оружия. У региона одна из лучших систем ПВО в стране, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-11T05:30

2026-06-11T05:30

2026-06-11T05:30

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Журналист спросил, возможен ли гипотетический сценарий, при котором НАТО настолько быстро "вырубает" инфраструктуру Калининграда и захватывает регион, что у России уже не остаётся смысла нажимать на "красную кнопку"."Я такого вообще не представляю", — заявил Зверев.По словам эксперта, для применения ядерного оружия достаточно нескольких минут. "За несколько минут Калининградскую область ты никак не захватишь. И инфраструктуру ты не вырубишь, потому что у нас одна из лучших ПВО в стране, наряду с Санкт-Петербургом и Москвой", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Кроме того, по "самым оптимистичным" натовским сценариям, альянс отводит на захват Калининградской области две недели. "Думаете, Россия две недели будет смотреть на то, как Калининград захватывают?" — добавил эксперт.Зверев также обратил внимание на вывод войск США из Прибалтики. "Они недавно вывели войска из Литвы. Неизвестно, когда их вернут и вернут ли. Они вывели одну ротационную бригаду из Польши. Трамп сказал, что 5 тысяч военнослужащих им на замену пришлют, но непонятно, пришлют или не пришлют", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.

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