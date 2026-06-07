https://ukraina.ru/20260607/1079907346.html

Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей

Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей - 07.06.2026 Украина.ру

Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей

По самым оптимистичным натовским сценариям, они отводят на захват Калининградской области две недели. Думаете, Россия две недели будет смотреть на то, как Калининград захватывают? Она однозначно будет его защищать всеми имеющимися средствами

2026-06-07T07:00

2026-06-07T07:00

2026-06-07T07:00

интервью

россия

украина

калининградская область

дональд трамп

нато

генштаб

сво

"орешник"

пво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий ЗверевРанее НАТО провел очередные учения на Балтике, в рамках которых был смоделирован сценарий отражения превентивной атаки России на Литву с территории Белорусии и Калининградской области. По оценке военных США, около 12 тыс. дронов Helsing HX-2 с элементами искусственного интеллекта и возможностью работы в роях, которые есть в распоряжении у стран, граничащим с Союзным государством, якобы способны нанести российской армии потери свыше трети личного состава и техники уже в первые 10 дней вторжения, что даст НАТО время для переброски дополнительных сил в рамках 5–й статьи. - Юрий Михайлович, правильно ли я понимаю, что на этих учениях НАТО фактически отрабатывает сценарий, когда они попытаются напасть на Калининград с трех сторон, а мы его пойдем его деблокировать? - А какую конкретно задачу они могут решить, заполучив или заблокировав Калининградскую область? Если они хотят получить ядерную войну с Россией, то они могут попытаться это сделать. Я, конечно, во вменяемости западных "товарищей" в последнее время очень сильно сомневаюсь. Но я все же не думаю, что они настолько невменяемы. И в последних заявлениях Путина и Рябкова, и в нашей ядерной доктрине четко сказано, что подобный сценарий приведет к применению ядерного оружия. Тут победителей не будет. Ни они не выиграют, ни мы. У американской журналистки Энни Джейкобсен есть замечательная книга "Ядерная война. Сценарии". Там, конечно, сами сценарии за уши притянуты. Но там практически поминутно расписывается хронология событий с момента пуска первой ракеты, которая привела к гибели человечества за 72 минуты. Причем автор при написании этой книги консультировалась с серьезными ребятами - бывшими министрами обороны США и американскими ядерными планировщиками. Думаете, на Западе это не знают? Конечно, знают. Все эти игры в блокаду или во вторжение в Калининградскую область закончатся для них очень печально. Более того, я уже говорил, что такая война не будет вестись как в ящике с песком ("У НАТО вокруг Калининградской области столько-то войск, у России - столько -то"). Если надо будет, подводная лодка из Тихого океана ядерную ракету запустит. Дальности хватит. Я проверял. - В таком случае, куда же мы будем наносить эти ядерные удары: по самим войскам, по тыловым базам или по центрам принятия решений в западных столицах? - Я не военный планировщик. Даже если бы я это знал, я бы это не сказал. Но я вас уверяю, что у нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай. Знаете, про начальника немецкого Генштаба генерала Альфреда фон Шлиффена (он в 1905 году разработал план быстрой победы Кайзеровской Германии в Первой мировой войне - ред.) ходит такой исторический анекдот. Дескать, когда началась очередная заварушка с французами, его разбудили, а он сквозь сон сказал: "Так, ребята. Идите в мой кабинет. Возьмите с полки вон ту папку и не будите меня больше. У меня в папках планов на все случаи жизни". У хорошего Генштаба должно быть именно так. Думаю, у нашего в этом плане тоже все в порядке. Люди там не зря свой хлеб едят. - А существуют ли опасность, что НАТО в рамках вот этой "ползучей эскалации" сотрет грань между войной и мелкой пакостью, когда мы не будем знать, как на что реагировать? - Такая проблема есть. Недавно мы с моим коллегой Владимиром Стрюковатым опубликовали доклад "Балтийский регион как "серая зона": балансирование на грани вооруженного конфликта". Балтийский регион действительно превращается в зону гибридной войны. Она уже неявно ведется. При этом вот это балансирование, скорее всего, останется. Тут есть несколько сценариев. На наш взгляд, наиболее вероятный - вербальная эскалация. Это управляемая эскалация на фоне перманентного кризиса. Есть и более сложные варианты вроде повторения Глейвицкого инцидента, когда в результате какой-то провокации начнется какой-то локальный конфликт. Например, кто-то случайно самолет собьет или будет попытка захвата судна под российским флагом. Хотя на суда под российским флагом западники пока боятся кидаться. Они захватывают суда теневого флота. Есть еще сценарий "Балтийский разворот" по демилитаризации региона и восстановления диалога, но пока никаких оснований для этого сценария не видно. - И что нам с этим делать? - Укреплять оборону и экономику. Искать союзников, создавать коалиции. Устраивать нашим "друзьям" ассиметричные ответы. Надо отвечать. Пока, как мне кажется, мы им отвечаем недостаточно. Но когда мы возмущаемся "Почему сюда ударили, а туда не ударили", надо понимать, что мы, сидя на диване, не видим всей картины. Решения принимаются, исходя из обстановки, которая нам до конца неизвестна. Тем не менее, ассиметричные ответы возможны. Условно говоря, если НАТО поставляет оружие Украине, то мы должны поставлять оружие Ирану или хуситам. Допустим, взорвали они нам газопровод. Так и у них газопроводов много. И в Северном море, и в Мексиканском заливе. Кстати, в свое время многие товарищи удивлялись, почему Советский Союз не дестабилизировал Мексику, чтобы создать США проблемы на южной границе. Вот вам и вариант. Что Штаты делать будут, если в Мексике с ее населением более 130 миллионов человек и кучей мексиканцев на территории США буча начнется? Тогда Вашингтону вообще не до чего будет. Почему этого нет? Либо мы сильно добрые, либо мы этот вариант попросту не рассматриваем. - Тогда я конкретизирую вопрос. Возможен ли сценарий, когда НАТО резко вырубит ключевую инфраструктуру Калининграда и относительно быстро захватит регион, когда России уже не будет смысла нажимать на красную кнопку, потому что уже все случилось? - Я такого вообще не представляю. Во-первых, для применения ядерного оружия достаточно несколько минут. За несколько минут Калининградскую область ты никак не захватишь. И инфраструктуру ты не вырубишь, потому что у нас одна из лучших ПВО в стране, наряду с Санкт-Петербургом и Москвой. Во-вторых, по самым оптимистичным натовским сценариям, они отводят на захват Калининградской области две недели. Думаете, Россия две недели будет смотреть на то, как Калининград захватывают? Давайте не забывать еще один маленький нюанс. США из этой ситуации потихонечку сливаются. Они недавно вывели войска из Литвы. Неизвестно, когда их вернут и вернут ли. Они вывели одну ротационную бригаду из Польши. Трамп сказал, что 5 тысяч военнослужащих им на замену пришлют, но непонятно, пришлют или не пришлют. Кстати, сейчас на Балтике идут военно-морские учения BALTOPS 26. Я посмотрел на состав. Там мелькают немецкие, датские и польские корабли. Из серьезных американских кораблей только флагманский корабль из 6-го флота и один эсминец упоминается. В общем, если кто-то и будет нападать, то нападать будет Европа. А Европа для США — это не только рынок сбыта, но и конкурент. Если Великобритания вдруг исчезнет с лица Земли, американцы не только грустить не будут, но и в душе порадуются. Некоторые историки вообще считают, что Вторая мировая война фактически была борьбой между США и Великобританией за мировое господство, несмотря на то, что формально они союзниками были. В каком состоянии Великобритания из той войны вышла? Так что в геополитике порой весьма интересные сюжеты разыгрываются. - В том, что ПВО Калининградской области справиться со сложным ракетным вооружением и авиацией НАТО я не сомневаюсь. А насколько она приспособлена для борьбы с беспилотниками всех типов? - По беспилотникам эффективно "Панцирь" работает. Здесь они есть, на парадах показывают. "Торы" у нас тоже есть, об этом писали. Готовимся, конечно. Другие детали нам не раскрывают. Как бы там ни было, в воюющей стране военная тайна должна быть. - Вы говорите, что по поводу Балтики нельзя рассуждать категорией одной песочницы. Но меня все же смущает, что когда мы говорим о потенциале Калининградской области, то в первую очередь рекламируем свои ударные системы, а про сухопутную группировку у нас молчат. - Сухопутная группировка у нас усиливается. 336-я гвардейская бригада морской пехоты развертывается до 120-й гвардейской дивизии, как и все российские бригады морской пехоты. И у нас воссоздали 18-ю Гвардейскую дивизию. Хотя был такой период, когда у нас на все сухопутные войска в области оставалась одна мотострелковая бригада и один мотострелковый полк, а сейчас у нас две дивизии. Понятно, что часть из них заняты на СВО, но тем не менее. Конечно, у поляков сил побольше. Но две новые дивизии, которые у них формируются, пока существуют только на бумаге. Один польский генерал прямо признал, что у одной только управление дивизией сформировано, а другая по численности в лучшем случае равняется бригаде. И формировать они их будут еще лет десять. Это же небыстрая история. Давайте еще не забывать, что в Белоруссии наше тактическое ядерное оружие появилось, чего раньше не было. И "Орешники" появились, которые всю Европу покрывают. Да, мы их на СВО без боевой части применяем, но вообще-то они тоже носители ядерного оружия. Их нельзя сбить в принципе. - Кстати, учитывая, как мы применяем на СВО различные ракетные вооружения, не возникнет ли у Запада соблазна подумать, что оно какое-то не такое, потому что вся территория Украины не лежит в руинах? - Что значит "какое-то не такое"? Просто информационные службы Минобороны не очень результаты своей работы рекламировать умеют. Они просто говорят: "Нанесен удар по местам сборки и хранения БПЛА. Все объекты поражены. Цели удара достигнуты". Ни тебе объективного контроля, ни тебе результата удара. Хотя эффект, несомненно,, есть. Но про него чаще блогеры в своих каналах пишут. У Украины в этом плане все наоборот. Эффекта гораздо меньше, но они умеют его красиво преподнести. В том числе за счет показа картинок, которые наши отдельные непуганные идиоты умудряются в Сеть выкладывать. А вот на Украине с этим жестко. Вы же понимаете, что реальная эффективность ударов не по газетным публикациям определяется. Этим занимаются специально обученные люди, которые смотрят, что, куда и как попало. Недавно какой-то украинский эксперт прямо сказал: "Ребята, у нас тут проблемочка. Прилетело восемь гиперзвуковых "Цирконов". Раньше столько не прилетало. Мы ничего не сбили. Все попало". Мы и не могли не попасть. Просто потому, что скорость "Циркона" в два раза превышает максимальную скорость поражения целей ракеты от "Пэтриота". - Может, Минобороны как раз не публикует видео прилетов по Украине, потому что у нас недостаточно беспилотников для разведки и объективного контроля? - Беспилотники у нас точно есть. Недавно показывали, как "Герань" совершенно спокойно летает над Ровно. Удары наши достаточно эффективны. Неслучайно Украина была вынуждена вывести все производство дронов в Европу. Производить их у себя уже нереально, потому что прилетает все время. Я думаю, что если европейцы будут продолжать в том же духе, то начнет прилетать и по ним. Не знаю, что послужит триггером, но наша чаша терпения не то, что переполнена, а начинает лопаться. И вот тогда никому мало не покажется. - Вы сказали, что Польша сможет сформировать две дивизии только лет через десять. Означает ли это, что нам вообще нечего бояться? - Нет. Это две новые дивизии. Четыре дивизии у них уже сформированы. Польша активно вооружается. Но там другая проблема. Вы же знаете, что мало просто купить оружие. Его надо освоить. А для этого нужно большое количество военных кадров. Например, для того количества "Хаймарсов", которые поляки собираются закупить, нужно примерно 10 тысяч ракетчиков. Допустим, рядовых и лейтенантов они относительно быстро подготовят. А где они с нуля возьмут майоров, подполковников и полковников? Они из воздуха не рождаются. Лейтенант должен прослужить сколько-то лет, чтобы набраться опыта для получения нового звания. Пригласят немцев и американцев? Так там тоже их не так много. Молодежь в армию там особо не стремится, предпочитая работать айтишниками или финансовыми аналитиками в банках. А деньги? Польша этим военным финансированием занимается в основном в кредит, а кредит – это дефицит бюджета и отток средств из социального сектора. Польская пресса об этом активно пишет. Там не все так просто. Ну купили они сотню танков. А потом выяснилось, что эти танки не готовы к войне в условиях дронов. Знаете, как один польский генерал танкистов своей дивизии тренировал? Приказал с беспилотников в открытые люки апельсины сбрасывать. "Ребята, это апельсин. В реальном бою к вам прилетит граната, и вас уже здесь не будет". Тем более, судя по фотографиям с их учений, у них ни на одном танке "мангала" нет, хотя наши танки все ими увешаны с головы до ног. Как они собираются воевать с Россией производит 15 тысяч FPV-дронов в день (в 2023 году она столько же производила в месяц)? Да, они пугают нас искусственным интеллектом. Так в "Ланцетах" искусственный интеллект тоже уже стоит. - Кстати, не может ли концепция роя дронов, управляемого ИИ, развиться до такой степени, что она будет в состоянии блокировать применение ядерного оружия? - Не заблокирует. На учениях, о которых вы упомянули, речь шла о конкретном дроне Helsing HX-2. Я бы добавил к этой новости одну надпись: "На правах рекламы". Это чистый пиар этой немецкой фирмы. У этой штуки боеголовка всего в 4,5 килограмма. А вес и толщину крышки шахты люка стратегической ядерной ракеты вы представляете? Даже укрытие подвижных ракет такого, что 4,5 килограммов их не возьмешь. Тем более, есть антидроновая ПВО и другие средства противодействия вроде лазера "Пересвет". Он на вооружение уже принят. Есть много вещей, о которых нам просто не говорят. Я недавно читал книгу одного пермского ракетчика про его службу в ракетной дивизии, которую уже расформировали. Очень серьезные средства инженерной защиты были вокруг шахт. Уже тогда придумали автоматические пулеметы. А сеток с электротоком в 1500 Вольт и мин вокруг было столько, что лучше по грибы в лес не ходить. - Просто у нас народ в интернете, когда видел фотографии с совместных российско-белорусских учений по применению ядерного оружия, возмущался: "Почему грузовики, которые доставляют спецбоеприпасы, ездят колоннами? Их же дроны разобьют". - Учения есть учения. Вы же понимаете, что на учениях очень часто делают картинку для начальства. В реальной жизни никто так не катается. Какие сейчас танковые атаки? На СВО воюют штурмовые двойки и тройки. В лучшем случае – человек пять. В условиях, когда дроны летают, большими группами продвигаться опасно. Беспилотники сейчас развиваются так, как это даже в 2022 году никто предположить не мог. Даже серьезные военные теоретики, когда говорили о дронах, имели в виду большие модели вроде американского "Хищника" и турецкого "Байрактара". Но оказалось, что большие дроны в условиях хорошей ПВО вообще не жильцы. Почему Азербайджан успешно применял "Байрактары" против Карабаха? У Карабаха ПВО было не то, что слабенькое, а просто плохо сработало. Оно могло сработать и лучше. А когда "Байрактары" столкнулись с сильной российской ПВО, мы про них практически забыли. Зато маленькие дроны научились летать. Вплоть до тех, которые в руке помещаются. Если тебе надо зайти в какую-то застройку, ты запускаешь этот дрон и смотришь, есть там противник или нет. - Считаете ли вы, что ВСУ в нынешнем виде – это максимум, который Запад может выставить для военного противостояния с Россией? - Если чужими руками, то да. Готовы ли они воевать сами? Я в этом сильно сомневаюсь. Мы представляем себе европейское общество. Эти люди изнежены и любят комфорт. Загнать их на войну с Россией будет тяжеловато. Я с трудом себе представляю западного оккупанта в условиях нашей европейской зимы. Не говоря уже про зиму сибирскую. В 2018 году у них были учения в Норвегии, в ходе которых имитировались боевые действия в Прибалтике. Проводили их в ноябре-декабре. Норвежская зима в целом теплая, потому что там Гольфстрим. Тем не менее, нидерландских военнослужащих послали без теплого обмундирования. Минобороны Нидерландов объяснило это тем, что на осенних учениях в Литве оно мол не потребовалось, так что решили, что и в Норвегии оно не понадобится Это был конец. Они там все померзли, заболели и были вынуждены теплое обмундирование на месте закупать за свой счет. И как они при серьезных холодах воевать собираются? - Если военный потенциал Запада серьезно ограничен, когда мы примерно можем рассчитывать на разгром украинской армии, учитывая, что СВО идет уже четыре года? - Не знаю. Тут может быть все, что угодно. Может быть, как сказал наш известный разведчик Андрей Безруков, что России придется жить в условиях перманентного военного конфликта еще лет 20. А, может быть, все обвалится внезапно, как в Первую мировую войну. Германская армия тогда на французской территории стояла. А потом бабах, ноябрьская революция, императора свергли и "Привет, капитуляция". Не выдержала она военного и экономического напряжения. Такой триггер тоже может случиться. Вариантов много. Вдруг те же американцы все-таки перестанут оружие европейцам продавать, чтобы они его Украине передавали. У Украины сразу проблемы начнутся. Есть целый спектр вооружений, который европейцы ей возместить не смогут, потому что они сами его не производят. Я считаю, что мы в целом делаем все правильно. Военный потенциал у нас сейчас очень мощный. Очень хорошо, что мы его сохранили. Помните, сколько у нас говорили: "Вот, мы в 90-е все развалили". Оказывается, не все. Я, к примеру, следил за авиационной промышленностью. Там у нас из крупных предприятий погиб только Саратовский авиационный завод. Да и то, он гражданские самолеты в основном делал. А все остальные остались и работают неплохо. Также нам удалось поддержать гражданскую экономику. Откровенно говоря, в условиях санкций и захватов танкеров ситуация у нас не самая плохая. По западным же данным, по ВВП по паритету покупательной способности Россия является четвертой экономикой мира. Мы, в частности, обошли Германию и Японию. Да, мы отстаём от Индии, США и Китая, но всех остальных мы опережаем. Повторюсь, это данные МВФ и Всемирного банка, а не реклама Росстата. А уж если нам удастся вынести энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, это тем более приблизит нашу победу. Потому что жить без транспорта и без света сложновато. Воевать тоже.

https://ukraina.ru/20250911/yuriy-zverev-esli-nato-atakuet-kaliningrad-otvet-po-parizhu-i-berlinu-priletit-dazhe-iz-tikhogo-okeana-1068482145.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, калининградская область, дональд трамп, нато, генштаб, сво, "орешник", пво, ядерное оружие, ракеты, дроны, балтика, польша