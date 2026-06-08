https://ukraina.ru/20260608/1079878694.html

Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия

Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия - 08.06.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия

России необходимо не просто ликвидировать украинскую государственность. В ходе переговоров с Западом надо жестко ставить вопрос о том, что никаких правительств в изгнании там существовать не должно, а представители киевского режима должны быть выданы в те места, где они совершали все свои военные преступления

2026-06-08T07:00

2026-06-08T07:00

2026-06-08T07:00

интервью

украина

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европа

ростислав ищенко

дмитрий песков

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоНа прошлой неделе дрон ВСУ попал рейсовый автобус "Москва – Симферополь" в Енакиево. По предварительным данным, в результате теракта семь человек погибли, 11 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту атаку очередным преступлением Киева и заявил, что виновные должны быть наказаны.- Ростислав Владимирович, как мы будем реагировать на эту тактику киевского режима, который откровенно перешел к убийствам наших мирных граждан?- Будем реагировать так же, как и реагировали до этого. Будем наращивать силу ударов по Украине. У нас другого варианта реакции нет. Что мы еще можем сделать? Начать охоту за украинскими гражданскими автобусами? Так это бессмысленное занятие, потому что ракеты и дроны создаются для поражения военных целей. Это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Это бездарная трата ресурсов.Украина тратит эти ресурсы, потому что она потерпела поражение. Киевский режим считает, что единственный способ уйти от этого поражения – вести террористическую войну. Есть такое расхожее выражение: "Террор – оружие слабых". Если вы можете победить обычными средствами, вы не прибегаете к террору.Во-первых, это обоюдоострое оружие. Во-вторых, даже если вы сочтете эти мероприятия успешными, не факт, что это приведет к нужным для вас результатам. Любое государство начинает с террором бороться, а государство сильнее террористических группировок. Государство, конечно, можно расшатать, но в моменте государство всегда сильнее.Более того, когда вы прибегаете к террору как к средству, вы настраиваете людей против себя. Если человек ощущает опасность от чего-то или кого-то, он пытается эту опасность устранить. Если он не может это сделать сам, то обращается к государству. То есть террор на первом этапе консолидирует общество именно в плане поддержки собственного государства. Если же государство с террором систематически не справляется, то возможны варианты.Кстати, посмотрите на Израиль. Против него террористические атаки ведутся уже 70 лет, а общество до сих пор консолидировано, потому что ощущает общую угрозу и понимает, что ему деваться некуда. Нашему обществу тоже деваться некуда. Мы тоже ощущаем общую угрозу. Причем Украина – не самая главная ее часть.Тем не менее, киевский режим за счет террора пытается не столько переломить ход боевых действий, сколько оказать психологическое давление на российское общество, сломать консолидацию и вызвать противостояние общества и властью. С этой идеей они носятся еще с 2014 года. Украина пытается не просто применять террористические методы, а доносить до российского общества следующую идею: "Мы вас можем убивать, а вы ничего сделать не можете". Некоторые люди на эту идею падки. Но тут проблема немного в другом.До 2014 года у нас была дискуссия: "Почему Россия не пошлет войска и не поддержит здоровые силы на Украине вооруженным путем?". В 2014 году Россия послала войска и поддержала здоровые силы в Крыму. Потом поддержала Донбасс. И до 24 февраля у меня регулярно спрашивали: "Почему мы не присоединим Донбасс?". Потому что тогда придется воевать со всей Украиной. Может быть, придется даже воевать со всем Западом. А это не будет легко. Но были те, кто считал, что это будет легко. И только через восемь лет Россия признала независимость Донбасса и приняла его в свой состав. И воюет с Украиной и Западом уже четыре с половиной года, чтобы отстоять эту позицию.За это время всем стало понятно, что существование Украины как государства всегда будет представлять опасность для России. Даже сейчас, когда киевский режим стоит на грани поражения, он заявляет: "Мы будем воевать с Россией всегда".- Но вот это "всегда" никогда не бывает бесконечным.- Вот именно. Можно воевать до последнего украинца или до последней пяди украинской земли. Это все равно имеет временные границы и заканчивается для Украины трагически.Конечно, украинские БПЛА иногда прорываются к целям. Если речь идет о приграничных территориях, то прорываются один из десяти. Если это налеты на Москву, не прорывается даже один из сотни. Если это налеты куда-то совсем далеко, то для перегрузки российской ПВО используются сотни дронов, чтобы два-три куда-то прорвались и, может быть, нанесли удар.При этом мы видим, что как только Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, то количество взрывов и пожаров показало, что большая часть ракет цели достигла. Украина их сбить не смогла. Способности ее ПВО прикрывать ключевые объекты далеко уступают нашим. То есть даже в этом соревновании они проигрывают.Поэтому единственный способ киевского режима внести разброд и шатание в российское общество – наносить удары по гражданским.Как вы отреагируете, если вам скажут, что беспилотник попал в БТР и погиб экипаж? "Жаль. Но на войне так бывает". А когда беспилотник попадает в автобус, из-за чего гибнут семь человек, это трагедия. Это будет ощущаться всем обществом от Магадана до Калининграда. Поэтому Украина идет по этому пути. Гражданские цели – это более легкая добыча и это огромный информационный эффект.Повторюсь, чтобы прекратить это, надо ликвидировать Украину. Я об этом еще до 24 февраля жителям Донецка говорил, за что они меня почему-то обижались:- Что надо сделать, чтобы по нам прекратили стрелять?- Взять Киев.- Ты хочешь, чтобы мы для тебя Киев взяли?- Да это не мне надо, а вам. Я сейчас в Москве живу. Мне все равно, возьмут Киев или не возьмут.Но и тогда, и сейчас для прекращения войны надо уничтожить украинскую государственность. Даже если мы сотрем Киев в порошок, они будут собирать дроны в Белой Церкви и в Василькове. И все равно будут наносить удары по гражданским объектам. Более того, чем сложнее противнику производить высокотехнологическое оборудование, тем сложнее им наносить ущерб защищенным военным целям. Следовательно, они чаще будут бить по гражданским целям.А если уничтожить украинскую государственность, стрелять будет некому.- Но ведь Украина бьет и по Запорожской АЭС, несмотря на то, что это может привести к новому Чернобылю. Запад молчит. МАГАТЭ как всегда "не знает, кто стрелял". Противник пытается выдавить нас оттуда? Или они готовят ядерную провокацию с последующим обвинением Москвы?- Украина и Запад в этом плане давно действуют в унисон. Украина бьет, а европейцы (США сейчас заняты другими делами) начинают выть: "Если Россия уйдет с Запорожской АЭС, украинцы не будут по ней стрелять". Это информационная позиция, занятая ими с первых дней СВО: "Украина бьет, но виновата Россия".Обстрелы Запорожской АЭС – это не новость. Они периодически усиливаются, потом ослабевают, потом снова усиливаются. Полагаю, что до конца Украины они не ослабеют. Потому что информационная поддержка Запада остается.Как я уже сказал, США из этого союза не вышли. Просто они не активничают. А Европа активничает вовсю. Для европейских элит поражение Украины – это их катастрофа. Они рискуют потерять власть.Большой европейской войны мы не хотим. Война за Донбасс – это больше, чем война в Донбассе. Большая европейская война – это больше, чем война на Украине. Это потребует от нас больше сил и ресурсов. Но для того, чтобы заставить Европу хоть как-то подумать о том, что надо договариваться, нужно ликвидировать украинскую государственность, чтобы не было этой площадки войны.Если площадки для войны не будет, Европе придется искать новую площадку внутри ЕС и в НАТО. Туда они уже всех приняли. Кроме Украины вне ЕС и НАТО у границ с Россией осталась только Молдавия. Но Молдавия настолько маленькая, что ее территорию из пушки можно простреливать. Долго ты так не навоюешь. Следовательно, им придется искать какую-то европейскую страну, которая согласиться вслед за Украиной разбиться об Россию.Эстония для этого не подойдет. Тут нужна Польша. Желательно вместе с Германией. Только тогда можно надеяться на затяжной конфликт. Но даже если война будет длиться пять лет, то в случае потери Польши и Германии от Европы вообще ничего не останется.И тогда Европа будет думать: "Украины больше нет. Воевать с Россией в горячем плане некому. Продолжать экономическую войну бессмысленно, потому что в этой войне мы сами разрушаемся".Россия нашла новые рынки сбыта для своих энергоносителей. Лучше/хуже, но торгует. Даже в Европу продает те же самые энергоносители. Более 30% энергоресурсов в Европу приходит из России через США и Турцию. Раньше было более 60%, но это все равно много. И если они прекратят любые возможности поставок из России, у них возникнет дефицит энергоресурсов, который надо как-то заполнять.Да, у нас тоже будут проблемы. Но мы их решим, потому что постоянно расширяем рынки сбыта в Азии. А европейцам решить проблему дефицита энергоносителей практически невозможно. Да, ресурсы поступают, но по ценам, которые гораздо выше, чем они покупали у России. Из-за этого конкурентоспособность европейской промышленности падает. Она демонтируется. Эмигрирует в другие страны или умирает на месте. А дальше запускается цепная реакция.Чем меньше работает промышленность, тем меньше вам нужно энергоносителей. Чем меньше вам нужно энергоносителей, тем ваш рынок менее интересен. Чем хуже у вас с промышленностью, тем меньше у вас товаров на продажу. Не хочу сказать, что Европа придет к натуральному хозяйству, но на уровень Румынии по уровню экономики Германия опуститься может, а это, опять же, для Европы катастрофа.Сейчас Европа может надеяться на то, что война выпьет из России кровь. А если войны нет, то и рассчитывать не на что. Поэтому ликвидация украинской государственности – это первое дело.Более того, речь идет не просто о ликвидации украинской государственности. В ходе переговоров с Западом надо жестко ставить вопрос о том, что никаких правительств в изгнании там существовать не должно, а представители киевского режима должны быть выданы в те места, где они совершали все свои военные преступления.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260604/1079783918.html

https://ukraina.ru/20260605/yuriy-knutov-rossii-pora-pereyti-na-ukraine-k-taktike-irana-i-sozdat-pozharnye-komandy-dlya-borby-s-1079830479.html

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Наталья Андреева

интервью, украина, россия, европа, ростислав ищенко, дмитрий песков, запорожская аэс, ес, нато, германия, польша, терроризм, пво, ракеты, дроны, киев