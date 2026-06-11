https://ukraina.ru/20260611/vizit-zapadnykh-poslov-v-mid-rossii-itogi-11-iyunya-1080124442.html

Визит западных послов в МИД России. Итоги 11 июня

Визит западных послов в МИД России. Итоги 11 июня - 11.06.2026 Украина.ру

Визит западных послов в МИД России. Итоги 11 июня

Послы Великобритании, Франции и Германии посетили министерство иностранных дел России

2026-06-11T17:00

2026-06-11T17:00

2026-06-11T17:00

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О просьбе иностранных дипломатов встретиться с замглавы МИД РФ сообщил накануне, 10 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно", — заявил он журналистам.По его словам, пока Россия не убедится, что в Европе намерены начать серьёзные переговоры, а не предпринимают очередные попытки защитить киевский режим, такие идеи не имеют практической перспективы. Тем не менее Россия готова выслушать любые предложения.За несколько дней до этого, 7 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Владимиром Зеленским опубликовали совместное заявление, в котором обозначили свои условия для прекращения конфликта на Украине.Среди таких условий следующие: немедленное и полное прекращение огня; текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров; гарантии безопасности для Украины после вступления в силу режима перемирия; защита интересов безопасности стран ЕС при любом варианте соглашения; сохранение заморозки российских активов до урегулирования вопроса компенсаций Украине.Также в сообщении говорится, что Стармер, Макрон и Мерц поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной при участии США и европейских стран.Как заявили британский премьер, французский президент и германский канцлер, они будут продолжать координацию по украинскому вопросу в преддверии саммита G7, встречи "коалиции желающих" и саммита НАТО.На их встрече с Зеленским также обсуждали давление на российскую экономику, увеличение военной поддержки Украины, наращивание производства перехватчиков, а также совместная разработка противобаллистических и дальнобойных возможностей.В день визита послов Великобритании, Франции и Германии в МИД РФ западное агентство Bloomberg сообщило о том, что европейские лидеры планируют использовать саммит "Большой семёрки", который пройдёт 15-17 июня в Эвиан-ле-Бен, что во Франции, для того чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые переговоры между Россией и Украиной. Об этом Bloomberg сообщило со ссылкой на источники.По информации источников агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске.Bloomberg сообщило, что европейские политики стремятся занять более активную роль в переговорном процессе, так как США слишком сосредоточены на конфликте с Ираном. Цель — получить "зелёный свет" от Трампа, чтобы усилить давление на Россию и организовать переговоры России и Украины при участии Евросоюза и США уже в ближайшее время.На Украине же не скрывают раздражение посредничеством США. Так, 11 июня издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило о том, что в Киеве скептически относятся к роли администрации Трампа в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Более того, украинцы глумятся над американской делегацией."Так не может работать Великая Америка. <...> Если вы взялись модерировать разговор, то ведите себя как модераторы, а не как "передасты"", — обратился к американским переговорщикам один из собеседников издания.Как заявили источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников, представители Белого дома преимущественно передают позицию одной стороны другой. По мнению представителей Киева, Вашингтон должен навязывать рамку переговоров, "показывать силу" и активно принуждать стороны к диалогу."Мы говорим им: "Друзья, вы не можете быть просто посыльными"", — заявил источник издания.В этот же день вышло интервью главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева немецкой газете Berliner Zeitung. В нём он рассказал о "реалистичном решении" для Украины, которое способно завершить военный конфликт."Довольно ясно, что должно произойти для мира — реалистичное решение, потому что некоторые ранее предлагали нереалистичные решения. Я думаю, на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно", — заявил Дмитриев.Он не уточнил, о каком именно реалистичном решении идёт речь, однако напомнил, что его изложил президент РФ Владимир Путин, а Зеленский ранее признавал, что американцы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, если Украина покинет Донбасс."Российская позиция ясна и последовательна. Мы рады, что европейская позиция меняется, потому что раньше она была нереалистичной. И я надеюсь, что Европа станет более реалистичной", — добавил Дмитриев.При этом интервью брали во время ПМЭФ, ещё до совместного заявления лидеров Великобритании, Франции и Германии.Отвечая на вопрос, могла бы Германия сыграть конкретную роль в соглашении между Россией и Украиной, Дмитриев посчитал, что если бы Германия и Россия сотрудничали, они образовали бы "одну из сильнейших экономических держав, которые когда-либо знал мир"."Сочетание немецких технологий, русского народа и российского сырья стало бы огромной силой. Мы считаем, что было много попыток нас разлучить. Фактически, было много попыток помешать сотрудничеству России и Германии", — заявил Дмитриев.Он напомнил, что энергия в Германии сильно подорожала, потому что немецкая промышленность не может покупать нефть и газ из РФ. Восстановление этих связей будет выгодно как Германии, так и России, подытожил Дмитриев.Позднее, днём 11 июня, министерство иностранных дел РФ выпустило заявление по итогам визита иностранных послов и их встречи с замминистра Михаилом Галузиным."11 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Юрьевич Галузин принял чрезвычайных и полномочных послов Британии, Франции и Германии в России Найджела Филипа Кейси, Николя де Ривьера и Александра Графа Ламбсдорффа по их просьбе. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной "коалиции желающих"", – указывалось в заявлении.Там же отмечались, что послам были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин.Покидая здание МИД, французский посол заявлял, что встреча глав диппредставительств с замминистра иностранных дел РФ была хорошей."У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление", – пообещал де Ривьер.Однако к 17:00 по Москве заявление так и не было опубликовано.Подробнее о политике Европы и Украины – в статье Виктора Пироженко "Агрессивность Европы нарастает. Как Зеленский и политики Запада вышли на очередной этап тотальной войны".

https://ukraina.ru/20260611/predotvraschnnoe-pokushenie-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-11-iyunya-1080103073.html

https://ukraina.ru/20260611/koalitsiya-smerti-rossiya-nazvala-glavnykh-zakazchikov-dronovogo-terrora-khronika-sobytiy-na-utro-11-iyunya-1080090245.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, кирилл дмитриев, мид, bloomberg, ес, германия, украина, россия