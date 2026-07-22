Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем - 22.07.2026 Украина.ру
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Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем
Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем - 22.07.2026 Украина.ру
Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем
Экс-министр обороны Украины Федоров был интересным противником, который выдвигал интересные идеи. Хорошо, что между ним и главкомом ВСУ Сырским возник конфликт. Будущее военных технологий - за цифровизацией. Люди, компетентные в этих вопросах, представляют для нас опасность. Федоров был одним из таких людей.
2026-07-22T06:30
2026-07-22T06:30
интервью
россия
африка
арктика
андрей белоусов
дмитрий щербинин
вооруженные силы украины
минобороны
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" сообщила, что провела второй пакетный запуск спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет" для предоставления услуг связи нового поколения.- Владимир Петрович, можно ли сейчас говорить, что проект "Рассвет", который считается аналогом Starlink, доказал свою рентабельность и будет развиваться дальше?- Сейчас говорить об этом преждевременно. Пока прошли технические испытания первой партии спутников. Была отработана система межспутниковой связи. Производитель отработал работу своих наземных терминалов. Все технические параметры подтвердились. По плану в 2026 году на орбиту будет выводиться еще несколько партий спутников. В 2027 году численность группировки должна быть доведена до 300 спутников и переведена в режим коммерческой эксплуатации.В этом году запущенный объем спутников позволит нашим военным получить на поле боя компетенции, которые были утрачены в связи с блокировкой "Старлинка". Система развивается, ей предстоит пройти еще большой путь. Перспективы хорошие. Это касается не только наших подразделений на ЛБС, но и проецирования нашим государством своих возможностей в мире. Тот есть наши подразделения в Африке, Арктике получат скоростную спутниковую связь.- Один из неприятных информационных поводов последних дней это атаки украинских дронов на склады маркетплейса Wildberries. Насколько сильно это ударит по волонтерской логистике, то есть по доставкам гуманитарных грузов?- На самом деле, это когнитивная операция в рамках мультидоменной войны киевского режима, причем довольно примитивная. Надо понимать, что в большой стране защитить все объекты не получится. Тем не менее показатель сбития у нашей ПВО, включая мобильные огневые группы, превышает 90%. Такой результат не показывают даже американцы с их хвалеными Patriot и другими системами на Ближнем Востоке.- Расскажите, пожалуйста, о роли акустических детекторов при обнаружении вражеских беспилотников.- Несколько компаний в рамках различных акселераторов двойного назначения (программы поддержки стартапов, создающие технологии, которые применяются как в гражданской сфере, так и для нужд обороны и безопасности – ред.) занимаются этой тематикой. Активно эти системы начинают внедряться для контроля воздушного пространства. Они позволяют создавать дополнительный контур обнаружения угроз. Это не просто микрофон, который передает шумы. Это индивидуальные системы с возможностями по распознаванию и автоматической выдаче целеуказаний остальным системам.- ВС РФ перешли к систематическим ударам по судам в акватории Черного мря, которые перевозят грузы для ВСУ. Связаны ли эти успешные атаки с тем, что стали использовать для них Герань-4 с машинным зрением версии "сикер"?- Эти удары мы никогда и не прекращали. Но Минобороны консервативная организация и не всегда обо всем рассказывает, хотя могло бы чаще делиться своими успехами. Удары по судам и портовой инфраструктуре это стандартная практика работы. При этом мы развиваем свои ударные системы, они становятся более быстрыми и интеллектуальными, что позволяет эффективнее воздействовать на логистику противника.- Кстати, на днях командующий группировкой войск "Центр" генерал-майор Константин Нечаев сообщил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, что цифровая система "Свод", объединяющая командиров от взвода до соединения в единое защищённое информационное пространство, дала возможность выстроить автоматизированное огневое поражение противника. Разработчики улучшили параметры этой системы?- Я близко знаком с системой "Свод", и мне бы не хотелось комментировать на отдельные технические параметры этой системы. Но могу сказать, что это существенный скачок вперед от концепций тактических систем, которые ранее ставились на вооружение. "Свод" более прогрессивный. Несмотря на все заявления, эта система находится в опытно-боевой эксплуатации, ей нужно еще развиваться. Пока ее не масштабировали на весь фронт.Еще есть проблемы в тактическом звене, где сохраняются проблемы с интернетом, с передачей данных. Не все подразделения охвачены стабильными каналами связи. Но в оперативном звене курсирует информация, есть связь с подразделениями, передаются целеуказания беспилотникам, робототехническим системам. Это позволяет добиваться автоматизации.Что касается перспектив ее развития, давайте посмотрим, как она покажет себя в целом на поле боя, как будут развиваться системы передачи данных. И пожелаем успехов заместителю министра обороны Щербинину в развитии этой системы.- Появилась информация о том, что новые версии БПЛА "Молния" стали оснащаться простым магнитным компасом, показания стрелки периодически считывает камера, а ИИ на основе ее информации вносит поправки в установленный курс. Это делает "Молнию" неуязвимой для систем РЭБ. Насколько перспективным вы считаете подобный конгломерат простых технических решений с элементами искусственного интеллекта?- Магнитный компас — это не панацея. Он может давать эффективность только совместно с различными системами. Его используют с системами ИИ, которые позволяют ориентироваться на местности. В рамках таких симбиозов такие простые датчики повышают в определенной степени эффективность беспилотников делают их менее подверженными воздействию со стороны РЭБ.- Поговорим о ситуации в стане нашего противника. Конфликт между главкомом ВСУ Сырским и экс-министром обороны Федоровым на Украине пытаются представить как конфликт традиционного подхода к ведению боевых действий и новаторского. Как это скажется на боеспособности сил беспилотных систем ВСУ?- За Фёдоровым и Сырским стоят свои группы влияния на Западе и в США. Их дальнейшая судьба будет определяться не в кабинете Зеленского. Что касается Сырского, мы видели все его возможности в Дебальцево. Все, кто посвящен в этот военный конфликт еще с 2014 года, прекрасно, как знакомы с компетенциями этого военачальника.Федоров был интересным противником, который выдвигал интересные идеи. Хорошо, что между ним и Сырским возник конфликт. Мы понимаем, куда движутся военные технологии, за цифровизацией и интеллектуализацией стоит будущее. Люди, компетентные в этих вопросах, представляют для нас опасность. Федоров был одним из таких людей.С его уходом украинские беспилотные системы обеднеют идеями. Федоров был проводником идей калифорнийских технофашистов в лице Алекса Карпа и других выходцев из гнезда Илона Маска. Война двигается в сторону высоких технологий – искусственный интеллект, цифровизация, космос. Это будет определять будущее боевых действий. Люди, которые смогут перенести эти технологии на поле боя, будут достигать успеха.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани
https://ukraina.ru/20260721/roman-shkurlatov-udary-po-rossii-zastavili-nas-sozdat-pvo-novogo-tipa-chto-izmenit-khod-voyny-na-1081704199.html
https://ukraina.ru/20260721/izlom-vsu-oblavy-na-ttsk-podderzhka-fdorova-i-nesostoyavsheesya-uvolnenie-syrskogo-1081701772.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, африка, арктика, андрей белоусов, дмитрий щербинин, вооруженные силы украины, минобороны
Интервью, Россия, Африка, Арктика, Андрей Белоусов, Дмитрий Щербинин, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем

06:30 22.07.2026
 
© Фото : soldier-moskva.livejournal.comВладимир Орлов интервью
Владимир Орлов интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : soldier-moskva.livejournal.com
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Экс-министр обороны Украины Федоров был интересным противником, который выдвигал интересные идеи. Хорошо, что между ним и главкомом ВСУ Сырским возник конфликт. Будущее военных технологий - за цифровизацией. Люди, компетентные в этих вопросах, представляют для нас опасность. Федоров был одним из таких людей.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" сообщила, что провела второй пакетный запуск спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет" для предоставления услуг связи нового поколения.
- Владимир Петрович, можно ли сейчас говорить, что проект "Рассвет", который считается аналогом Starlink, доказал свою рентабельность и будет развиваться дальше?
- Сейчас говорить об этом преждевременно. Пока прошли технические испытания первой партии спутников. Была отработана система межспутниковой связи. Производитель отработал работу своих наземных терминалов. Все технические параметры подтвердились. По плану в 2026 году на орбиту будет выводиться еще несколько партий спутников. В 2027 году численность группировки должна быть доведена до 300 спутников и переведена в режим коммерческой эксплуатации.
В этом году запущенный объем спутников позволит нашим военным получить на поле боя компетенции, которые были утрачены в связи с блокировкой "Старлинка". Система развивается, ей предстоит пройти еще большой путь. Перспективы хорошие. Это касается не только наших подразделений на ЛБС, но и проецирования нашим государством своих возможностей в мире. Тот есть наши подразделения в Африке, Арктике получат скоростную спутниковую связь.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Вчера, 18:18
Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на УкраинеСовременная война не прощает ошибок. Сегодня дешевый беспилотник может нанести ущерб на миллиарды, если система ПВО не сработает на опережение. Как Россия строит единый оборонительный контур к 2026 году, зачем нам мобильные группы на пикапах и почему удары по Одесскому узлу стали планомерным приговором для логистики ВСУ?
- Один из неприятных информационных поводов последних дней это атаки украинских дронов на склады маркетплейса Wildberries. Насколько сильно это ударит по волонтерской логистике, то есть по доставкам гуманитарных грузов?
- На самом деле, это когнитивная операция в рамках мультидоменной войны киевского режима, причем довольно примитивная.
Надо понимать, что в большой стране защитить все объекты не получится. Тем не менее показатель сбития у нашей ПВО, включая мобильные огневые группы, превышает 90%. Такой результат не показывают даже американцы с их хвалеными Patriot и другими системами на Ближнем Востоке.
- Расскажите, пожалуйста, о роли акустических детекторов при обнаружении вражеских беспилотников.
- Несколько компаний в рамках различных акселераторов двойного назначения (программы поддержки стартапов, создающие технологии, которые применяются как в гражданской сфере, так и для нужд обороны и безопасности – ред.) занимаются этой тематикой.
Активно эти системы начинают внедряться для контроля воздушного пространства. Они позволяют создавать дополнительный контур обнаружения угроз. Это не просто микрофон, который передает шумы. Это индивидуальные системы с возможностями по распознаванию и автоматической выдаче целеуказаний остальным системам.
- ВС РФ перешли к систематическим ударам по судам в акватории Черного мря, которые перевозят грузы для ВСУ. Связаны ли эти успешные атаки с тем, что стали использовать для них Герань-4 с машинным зрением версии "сикер"?
- Эти удары мы никогда и не прекращали. Но Минобороны консервативная организация и не всегда обо всем рассказывает, хотя могло бы чаще делиться своими успехами. Удары по судам и портовой инфраструктуре это стандартная практика работы. При этом мы развиваем свои ударные системы, они становятся более быстрыми и интеллектуальными, что позволяет эффективнее воздействовать на логистику противника.
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Вчера, 16:22
Излом ВСУ: облавы на ТЦК, поддержка Фёдорова и несостоявшееся увольнение СырскогоУкраинская политика — наш любимый, пусть и клишированный, жанр политической комедии с элементами триллера: три параллельных сюжета, внезапная развязка и обязательный "русский след"
- Кстати, на днях командующий группировкой войск "Центр" генерал-майор Константин Нечаев сообщил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, что цифровая система "Свод", объединяющая командиров от взвода до соединения в единое защищённое информационное пространство, дала возможность выстроить автоматизированное огневое поражение противника. Разработчики улучшили параметры этой системы?
- Я близко знаком с системой "Свод", и мне бы не хотелось комментировать на отдельные технические параметры этой системы. Но могу сказать, что это существенный скачок вперед от концепций тактических систем, которые ранее ставились на вооружение. "Свод" более прогрессивный. Несмотря на все заявления, эта система находится в опытно-боевой эксплуатации, ей нужно еще развиваться. Пока ее не масштабировали на весь фронт.
Еще есть проблемы в тактическом звене, где сохраняются проблемы с интернетом, с передачей данных. Не все подразделения охвачены стабильными каналами связи. Но в оперативном звене курсирует информация, есть связь с подразделениями, передаются целеуказания беспилотникам, робототехническим системам. Это позволяет добиваться автоматизации.
Что касается перспектив ее развития, давайте посмотрим, как она покажет себя в целом на поле боя, как будут развиваться системы передачи данных. И пожелаем успехов заместителю министра обороны Щербинину в развитии этой системы.
- Появилась информация о том, что новые версии БПЛА "Молния" стали оснащаться простым магнитным компасом, показания стрелки периодически считывает камера, а ИИ на основе ее информации вносит поправки в установленный курс. Это делает "Молнию" неуязвимой для систем РЭБ. Насколько перспективным вы считаете подобный конгломерат простых технических решений с элементами искусственного интеллекта?
- Магнитный компас — это не панацея. Он может давать эффективность только совместно с различными системами. Его используют с системами ИИ, которые позволяют ориентироваться на местности. В рамках таких симбиозов такие простые датчики повышают в определенной степени эффективность беспилотников делают их менее подверженными воздействию со стороны РЭБ.
Александр Полищук интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Вчера, 07:00
Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровнеЕсли Зеленский снимет Сырского и оставит Федорова, нам будет легче. Как ни крути, ВСУ удерживают фронт только потому, что их главком очень жестко относится к собственным солдатам. А мы в любом случае мы продолжим двигаться вперед, уделяя внимание контролю территорий и сбережению жизней личного состава
- Поговорим о ситуации в стане нашего противника. Конфликт между главкомом ВСУ Сырским и экс-министром обороны Федоровым на Украине пытаются представить как конфликт традиционного подхода к ведению боевых действий и новаторского. Как это скажется на боеспособности сил беспилотных систем ВСУ?
- За Фёдоровым и Сырским стоят свои группы влияния на Западе и в США. Их дальнейшая судьба будет определяться не в кабинете Зеленского. Что касается Сырского, мы видели все его возможности в Дебальцево. Все, кто посвящен в этот военный конфликт еще с 2014 года, прекрасно, как знакомы с компетенциями этого военачальника.
Федоров был интересным противником, который выдвигал интересные идеи. Хорошо, что между ним и Сырским возник конфликт. Мы понимаем, куда движутся военные технологии, за цифровизацией и интеллектуализацией стоит будущее. Люди, компетентные в этих вопросах, представляют для нас опасность. Федоров был одним из таких людей.
С его уходом украинские беспилотные системы обеднеют идеями. Федоров был проводником идей калифорнийских технофашистов в лице Алекса Карпа и других выходцев из гнезда Илона Маска. Война двигается в сторону высоких технологий – искусственный интеллект, цифровизация, космос. Это будет определять будущее боевых действий. Люди, которые смогут перенести эти технологии на поле боя, будут достигать успеха.
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани
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