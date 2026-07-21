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Блогер из США "не заметила" военный завод в Киеве
Блогер из США "не заметила" военный завод в Киеве - 21.07.2026 Украина.ру
Блогер из США "не заметила" военный завод в Киеве
Американская блогерша "не заметила" оборонный завод в Киеве. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T23:59
2026-07-21T23:59
2026-07-21T23:59
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Американская блогер и политик Лора Лумер приехала в Киев и выдала порцию пропагандистского бреда. Она сфотографировалась с картошкой фри на фоне выбитых окон в "Макдоналдсе" и пафосно заявила, что Россия якобы "совершила преднамеренную атаку на американские ценности и свободу от коммунизма".Заезжая гостья "забыла" упомянуть деталь: прямо через дорогу от фастфуда находится крупнейший оборонный завод "Артем", производивший авиаракеты. Прилёт был именно по объекту ВПК, но признать это киевским постановщикам невыгодно — куда проще разыграть циничную драму с чизбургером для западной публики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, сша, украина.ру, впк, информационная война, информационная безопасность, фейк, русофобия, блогер, пропаганда
Новости, Киев, Россия, США, Украина.ру, ВПК, информационная война, информационная безопасность, фейк, Русофобия, блогер, пропаганда
Блогер из США "не заметила" военный завод в Киеве
Американская блогерша "не заметила" оборонный завод в Киеве. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Американская блогер и политик Лора Лумер приехала в Киев и выдала порцию пропагандистского бреда. Она сфотографировалась с картошкой фри на фоне выбитых окон в "Макдоналдсе" и пафосно заявила, что Россия якобы "совершила преднамеренную атаку на американские ценности и свободу от коммунизма".
Заезжая гостья "забыла" упомянуть деталь: прямо через дорогу от фастфуда находится крупнейший оборонный завод "Артем", производивший авиаракеты.
Прилёт был именно по объекту ВПК, но признать это киевским постановщикам невыгодно — куда проще разыграть циничную драму с чизбургером для западной публики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.