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Блогер из США "не заметила" военный завод в Киеве

Блогер из США "не заметила" военный завод в Киеве - 21.07.2026 Украина.ру

Блогер из США "не заметила" военный завод в Киеве

Американская блогерша "не заметила" оборонный завод в Киеве. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T23:59

2026-07-21T23:59

2026-07-21T23:59

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Американская блогер и политик Лора Лумер приехала в Киев и выдала порцию пропагандистского бреда. Она сфотографировалась с картошкой фри на фоне выбитых окон в "Макдоналдсе" и пафосно заявила, что Россия якобы "совершила преднамеренную атаку на американские ценности и свободу от коммунизма".Заезжая гостья "забыла" упомянуть деталь: прямо через дорогу от фастфуда находится крупнейший оборонный завод "Артем", производивший авиаракеты. Прилёт был именно по объекту ВПК, но признать это киевским постановщикам невыгодно — куда проще разыграть циничную драму с чизбургером для западной публики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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новости, киев, россия, сша, украина.ру, впк, информационная война, информационная безопасность, фейк, русофобия, блогер, пропаганда