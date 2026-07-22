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Уволят ли главкома ВСУ Сырского?

Уволят ли главкома ВСУ Сырского? - 22.07.2026 Украина.ру

Уволят ли главкома ВСУ Сырского?

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, когда под давлением улицы ему может быть придется пожертвовать лояльным главкомом Александром Сырским. Купаясь в лучах международной славы и собственного тщеславия, глава режима не заметил, как внутри страны расплодил личных врагов

2026-07-22T05:55

2026-07-22T05:55

2026-07-22T05:55

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Конфликт вокруг Михаила Фёдорова не первый и не последний. Задушенная политическая оппозиция постепенно начала поднимать голову и заявлять свои претензии на власть и деньги. Валерий Залужный и его команда далеко не единственные конкуренты, которые ждут отставки Зеленского и работают на свой политический имидж. Сейчас инсайдеры сообщают, что Зеленский готов пожертвовать Сырским и его соратниками, чтобы стабилизировать политическую ситуацию в стране и снизить градус общественного недовольства. Пока "картонный" Майдан управляем, но социальная обстановка в стране накалена до предела (в том числе военным произволом в тылу, вседозволенностью ТЦК), так что может полыхнуть по-настоящему. Зеленский это понимает, но хороших решений для него лично остается все меньше. Пожертвовав Сырским, Зеленский рискует стать на путь, где политический шантаж станет эффективным инструментом решения личных задач для оппозиции. Этот вирус поразит и депутатский корпус, единство которого давно трещит по швам. К парламенту присоединится и финансовая элита, которая способна майданными методами смести любого президента. Как на этот раз Зеленский выйдет из очередного политического кризиса, размышляли эксперты в своих соцсетях.Украинский политолог Алексей ГараньМои сегодняшние комментарии по протестам более сдержанны, чем на прошлой неделе. Из требований возвращения Федорова протесты быстро перешли к требованиям отставки Сырского, причем в грубой форме. Недоверие к главнокомандующему возникло не сегодня, но теперь вполне возможно, что президент пожертвует Сырским, чтобы удержать свой рейтинг. Результатом непродуманных кадровых изменений стали, в частности, подрыв доверия к армии. Россияне только подбрасывают хворост в костер.Политолог Олег ПостернакЗеленский сегодня (20 июля - ред.) встречался с военными командирами, имеющими авторитет в ВСУ: Драпатым, Горбатюком, Апостолом, Белецким*, Оболенским, Прокопенко. Дело в том, что ВСУ в ближайшее время ожидает не только смена главкома. Ротации будут комплексными. По моим данным, будут изменены главнокомандующий ВСУ, начальник Генерального штаба, командующий Сухопутными силами. Фактически именно эта тройка является базовой сердцевиной управления армией. Поэтому они должны работать в полной идиллии. Отсюда так много встреч, и по нескольку раз, — идет поиск оптимального кадрового тандема. Будут заменены и заместители Генштаба, заместители министра обороны, возможно, некоторые командующие видами и родами войск. Отдельно поднимается тема реформы ТЦК.Украинский политик Сергей ТарутаПубличные люди, аплодировавшие успехам на фронте, обеспеченным Сырским, сейчас поливают его грязью. И вместо того, чтобы заниматься неотложными проблемами войны, главком должен объяснять, как работает армия. Военные демотивированы и в отчаянии. Поливая грязью военное руководство, грязью сейчас поливают ВСУ. И если уж совсем честно, почему анонсированное министерством и так и не реализованное повышение денежного довольствия военных протестов не собрало? Да, проблемы в армии есть. Да, их нужно решать. Да, есть серьезные нарушения, на которые должна быть крайне острая, решительная реакция. Что происходит сейчас? Пациенту, у которого гниет рана на ноге, вместо лечения предлагают просто отсечь голову. Уволить грамотного, эффективного и опытного главнокомандующего в момент, когда за все время полномасштабного вторжения у Украины появилось небольшое преимущество на фронте, — именно то, что нужно государству. Вот только не Украине, а Российской Федерации.Украинский политолог Владимир ФесенкоУвольнением Федорова с должности министра обороны президент (потерял легитимность в 2024 году - ред.) Зеленский открыл свой собственный ящик Пандоры, и политические проблемы посыпались на него в геометрической прогрессии. Возник "картоночный" Майдан с требованиями восстановить Федорова в должности министра обороны, а Сырского освободить от должности главкома ВСУ, планы по назначению И. Клименко новым министром обороны провалились, появилась волна критики в западных СМИ из-за увольнения Федорова.И что со всем этим делать? Точнее, что делать с Федоровым и Сырским? Именно это сейчас является ключевым вопросом для президента Зеленского в контексте нейтрализации возникших политических проблем. Конечно, можно выполнить все требования "картонного Майдана". Но президент Зеленский наверняка воспринимает такой сценарий как свое поражение и вряд ли на это согласится. К тому же он прекрасно понимает, что для него это будет началом политического конца. Все оппоненты президента быстро поймут, что нужно делать, чтобы принудить Зеленского к новым уступкам. Но и оставлять все как сейчас для президента Зеленского тоже рискованно. Кризисные тенденции — от уличных протестов до парламентской турбулентности — могут усугубиться, не говоря уже о еще больших имиджевых и рейтинговых проблемах.С Федоровым, очевидно, понятно, что нужно делать. Его желательно оставить в команде, предоставить ему значимый и ответственный участок для работы, но не министерство обороны. Однако похоже, что Федоров не менее гонористый и упрямый парень, чем Зеленский. По сообщениям разных СМИ — от "РБК-Украина" и NV до Financial Times — Федоров отказывается от различных "компенсационных" предложений по новой должности. Он требует именно возвращения в должность министра обороны. Если это действительно так, то выглядит как ультиматум.Представим себе, что по тактическим соображениям президент Зеленский согласится на это. Но тогда он получит для себя двойной вызов — риск регулярного давления, новых ультиматумов со стороны старого-нового министра обороны, который будет опираться на майданную поддержку, а еще, по всей вероятности, на симпатии части депутатского корпуса. В государственном аппарате, парламенте и даже в команде Зеленского скоро появится условная партия Федорова. В этих условиях неизбежно возникнет новый конфликт — между Федоровым как министром и президентом Зеленским.Вообще я себе с трудом представляю, как после того, что произошло и сейчас происходит, они могут нормально работать вместе в одной команде. В лучшем случае между ними может быть определенный компромисс относительно новой должности для Михаила Федорова, приемлемой для него, но не должности министра обороны, с последующим условным "мирным сосуществованием" до завершения войны или возникновения нового конфликта между ними. Дело здесь не в политических амбициях экс-министра обороны, а в том, что Федоров и Зеленский очень похожи по характеру и упрямству, и Федоров сейчас еще ощутил общественную поддержку и будет воспринимать себя более политически состоятельным. Чем же завершается сосуществование двух ярких харизматиков, давно известно. Мы это уже не раз наблюдали в украинской политической истории.Относительно Сырского ситуация выглядит и проще, и сложнее одновременно. Похоже, президент Зеленский склоняется к тому, чтобы сделать нынешнего главкома ВСУ символической жертвой для нейтрализации нынешних политических проблем. Но речь не идет об увольнении Сырского по требованию "картонного Майдана". Это может быть добровольная отставка как реакция на политическое давление. При этом он может остаться советником президента Зеленского по военным вопросам или получить другую почетную должность. Однако не факт, что этой отставки будет достаточно. Еще одна, и более сложная, проблема — кем заменить Сырского? Понятно, что это должен быть человек, авторитетный для украинской армии, со стратегическим мышлением и талантом полководца, с хорошей репутацией для общественного восприятия, но без собственной харизмы, чтобы не появилось нового Залужного, без политических амбиций. Это должен быть командир, способный контролировать ВСУ, но абсолютно лояльный президенту Зеленскому.Условно и образно говоря, новый главком ВСУ должен быть кто-то вроде Сырского, но гораздо моложе и общественно привлекателен. Однако идеального кандидата на замену Сырского, который отвечал бы всем этим критериям, нет. И это усложняет выбор для Зеленского. И именно поэтому его кадровый кастинг по выбору нового главкома ВСУ затянулся. Что тогда дальше? Скорее всего, будет какое-нибудь решение по главкому ВСУ и начальнику Генштаба. По Федорову — или определенный компромисс между Зеленским и экс-министром обороны, или политический разрыв между ними. Именно от этого зависит и дальнейшая судьба "картонного Майдана". Он либо прекратит свою уличную активность, либо, возможно, трансформируется в новое общественно-политическое движение, если Федоров решится на свой переход в оппозицию и возглавит это движение.Что касается угроз некоторых активистов о возможности бессрочного Майдана, то нужно понимать: начало внутренней политической войны будет путем к поражению в войне с Россией. И здесь дело не в симпатиях или антипатиях к Зеленскому, Федорову или Сырскому. Речь идет о выживании страны. Это важнее, чем политические амбиции или романтические иллюзии. Зеленский свои ошибки уже совершил. Если свои ошибки начнут совершать политики и общественные активисты, мы рискуем повторить печальную историю УНР.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЕще по теме - в материале Сырский против Фёдорова: кто победит?

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