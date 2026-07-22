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Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа"

Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа" - 22.07.2026 Украина.ру

Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа"

США и Европа по-разному видят завершение конфликта на Украине — Вашингтон устраивает временное перемирие, чтобы заняться Китаем, а для Европы это неприемлемо, потому что ей нужна полная победа, чтобы восполнить ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-22T06:00

2026-07-22T06:00

2026-07-22T06:00

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Продолжая сравнивать подходы США и Европы, Ищенко подчеркнул, что в Вашингтоне и Брюсселе совершенно по-разному смотрят на завершение украинского конфликта. "Для США приемлемо временное перемирие с Россией. Они бы хотели временно закрыть проблему Украины, чтобы разобраться с Китаем, восстановить свою мировую гегемонию и вернуться душить Россию. А для Европы такой вариант неприемлем", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, Европа не может позволить себе паузу в противостоянии с Москвой. "Для них вопрос победы – это вопрос выживания. Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — отметил он.Эксперт добавил, что из-за санкционной войны с Россией европейцы потеряли половину своей экономики и продолжают нести потери.Ищенко резюмировал, что европейские элиты загнали себя в угол. "Европейцы пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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