Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа" - 22.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260722/ischenko-pro-ukrainu-ssha-ustroit-vremennoe-peremirie-evrope-nuzhna-bystraya-pobeda-1081710556.html
Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа"
Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа" - 22.07.2026 Украина.ру
Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа"
США и Европа по-разному видят завершение конфликта на Украине — Вашингтон устраивает временное перемирие, чтобы заняться Китаем, а для Европы это неприемлемо, потому что ей нужна полная победа, чтобы восполнить ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-22T06:00
2026-07-22T06:00
новости
европа
украина
сша
ростислав ищенко
украина.ру
главные новости
главное
спецоперация
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg
Продолжая сравнивать подходы США и Европы, Ищенко подчеркнул, что в Вашингтоне и Брюсселе совершенно по-разному смотрят на завершение украинского конфликта. "Для США приемлемо временное перемирие с Россией. Они бы хотели временно закрыть проблему Украины, чтобы разобраться с Китаем, восстановить свою мировую гегемонию и вернуться душить Россию. А для Европы такой вариант неприемлем", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, Европа не может позволить себе паузу в противостоянии с Москвой. "Для них вопрос победы – это вопрос выживания. Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — отметил он.Эксперт добавил, что из-за санкционной войны с Россией европейцы потеряли половину своей экономики и продолжают нести потери.Ищенко резюмировал, что европейские элиты загнали себя в угол. "Европейцы пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
европа
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c22129f02448011fa7fdec44a5bdf28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, сша, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, спецоперация, война, война на украине, будет ли война с нато, будет ли война, потери, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, прогноз, прогнозы по украине, прогноз войны на украине
Новости, Европа, Украина, США, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Главные новости, главное, Спецоперация, война, война на Украине, будет ли война с НАТО, будет ли война, потери, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, прогноз, прогнозы по Украине, прогноз войны на Украине

Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа"

06:00 22.07.2026
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
США и Европа по-разному видят завершение конфликта на Украине — Вашингтон устраивает временное перемирие, чтобы заняться Китаем, а для Европы это неприемлемо, потому что ей нужна полная победа, чтобы восполнить ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Продолжая сравнивать подходы США и Европы, Ищенко подчеркнул, что в Вашингтоне и Брюсселе совершенно по-разному смотрят на завершение украинского конфликта.
"Для США приемлемо временное перемирие с Россией. Они бы хотели временно закрыть проблему Украины, чтобы разобраться с Китаем, восстановить свою мировую гегемонию и вернуться душить Россию. А для Европы такой вариант неприемлем", — пояснил эксперт.
По словам Ищенко, Европа не может позволить себе паузу в противостоянии с Москвой. "Для них вопрос победы – это вопрос выживания. Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — отметил он.
Эксперт добавил, что из-за санкционной войны с Россией европейцы потеряли половину своей экономики и продолжают нести потери.
Ищенко резюмировал, что европейские элиты загнали себя в угол. "Европейцы пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаСШАРостислав ИщенкоУкраина.руГлавные новостиглавноеСпецоперациявойнавойна на Украинебудет ли война с НАТОбудет ли войнапотериновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОпрогнозпрогнозы по Украинепрогноз войны на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Убийство Павла Шеремета: "чёрная вдова", креативные нацики и 10 лет "танцев с бубнами"
07:54Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока
07:28ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
07:22Экономика Украины и война: управление страной под бомбёжками, кризисы в металлургии и легпроме
07:13"Линия Субтельного": реальность одного мема
06:36Бегают с картонками и рвутся к бюджету Минобороны. Чем занимаются украинские випы
06:30Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем
06:00Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа"
05:55Уволят ли главкома ВСУ Сырского?
05:45"Имидж неудачника": Каргин о том, почему Трамп бьет по Ирану и обостряет отношения с Пекином
05:30"Время играет против Ирана": Каргин о новой стратегии Трампа на Ближнем Востоке
05:15"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе
05:00"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США
04:45"Вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Еропа не может отложить войну с Россией
04:30Политолог Каргин: Трампу сейчас не до России — США сосредоточены на Китае и Иране
00:04БПЛА атакуют центральные районы Крыма. Новости СВО
23:59Блогер из США "не заметила" военный завод в Киеве
23:51ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов
23:44БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО
23:21Финансовая круговерть: МВФ дал Киеву $690 млн, чтобы тут же забрать их обратно
Лента новостейМолния