https://ukraina.ru/20260722/ekonomika-ukrainy-i-voyna-upravlenie-stranoy-pod-bombzhkami-krizisy-v-metallurgii-i-legprome-1081712840.html

Экономика Украины и война: управление страной под бомбёжками, кризисы в металлургии и легпроме

Экономика Украины и война: управление страной под бомбёжками, кризисы в металлургии и легпроме - 22.07.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: управление страной под бомбёжками, кризисы в металлургии и легпроме

Главной темой недели можно по праву назвать ужесточение ударов по украинской инфраструктуре со стороны России: летит часто, системно — неделями — бьёт больно, внося разлад в и без того с трудом функционирующие отрасли экономики

2026-07-22T07:22

2026-07-22T07:22

2026-07-22T07:22

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Управление под бомбёжкамиСвеженазначенный премьер-министр Сергей Корецкий провёл встречу с депутатами фракции "Слуги народа", представив им свою программу действий на посту главы Кабмина. Среди приоритетов значатся поддержка граждан, подготовка к отопительному сезону, укрепление обороны и защита критической инфраструктуры. Рассказавший о встрече глава фракции Давид Арахамия отметил значительный опыт работы Корецкого в "Укрнафте" и "Нафтогазе", подчеркнув стабильную поставку газа потребителям в прошлые годы, несмотря на российские обстрелы.Но, судя по новостному фону, в грядущем отопительном сезоне у Украины будут серьёзные проблемы по всем направлениям без какого-либо исключения.Россия — в очередной раз — отреагировала на новый виток эскалации, на который конфликт традиционно выводит киевская власть, отказавшись от гуманизма в пользу талиона.На протяжении более чем недели атаки ВКС и бомбёжки Украины являются темой номер один в украинском информационном пространстве. Наиболее активным ударам подвергаются Киев с ослабевшей системой ПВО, а также Одесса и область.Удары наносятся системные и весьма чувствительные.В Киеве прилетает по предприятиям и складам, которые ранее были надёжно прикрыты от ударов дронов и крылатых ракет, но теперь — из-за исчерпания запасов ракет для систем ПВО — стали целями.Стоило только ВСУ дронами сжечь два склада Wildberries в Подмосковье, как менее чем через сутки ВС РФ сожгли самый большой и современный склад под Киевом.В Одесской области летит по портам — Одессе, Южному и Ильичевску — а также судам на рейде и в портах. Цель — уничтожить инфраструктуру и отвадить от порта иностранные суда, сделав заход в них слишком дорогим из-за рисков повреждения.Четырнадцатого июля прилетело по терминалу Kernel по перевалке подсолнечного масла в Одесской области. В результате удара возник масштабный пожар, повредивший около 25 000 тонн продукции.Июль — месяц, в котором начинается маркетинговый год для аграриев, и экспорт зерна они считают не с января по декабрь, а с июля по июль. 2025/26 маркетинговый год Украина завершила с сокращением физических объёмов экспорта зерновых и масличных культур почти на 40%, отгрузив на внешние рынки 41 млн тонн продукции. Так, пшеницы отгрузили на 1,6 млн тонн меньше, ячменя — на 800 тыс. тонн меньше. Экспорт подсолнечника сократился с 72 до 37 млн тонн, а масла — с 4,8 до 4,2 млн тонн. Но в деньгах сокращение составило всего 10,7%, что смягчило удар. В сокращении физического экспорта зерновых и масличных на 40% наряду с закрытием европейского рынка, погоды и войны в Персидском заливе есть и фактор российских ударов.Теперь же из 6–7 млн мощностей хранения в портах выбиты 2–2,5 млн тонн (оценки разнятся). Также страдают и другие объекты: с начала 2022 года повреждены или частично уничтожены 1002 объекта портовой инфраструктуры, повреждено 221 гражданское судно и пострадали 283 человека. С учётом регулярных обстрелов количество повреждённых объектов будет лишь увеличиваться.В то же время порты стараются грузить быстрее: за первые полгода обработали 42,4 млн тонн грузов, а темпы перевалки с/х товаров выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Можно не сомневаться, что в этом году экспорт сократится ещё сильнее. Выбытие мощностей для хранения означает необходимость грузить суда с "колёс" — фур и вагонов. Это приводит к снижению скорости погрузки сухогрузов, а в итоге провоцирует затоваривание внутреннего рынка зерном, снижая на него цены в условиях роста стоимости ГСМ, удобрений и средств защиты растений. Как следствие, и без того небольшая маржа в с/х "съедается" непрерывно растущими издержками. А если ещё и ВКС удастся парализовать судоходство ударами по инфраструктуре и сухогрузам, то экспортёрам придётся искать альтернативу портам Большой Одессы. Подлинной альтернативы им нет: экспорт через ЕС (Польша или Румыния) обойдётся дороже из-за длинного транспортного плеча и необходимости платить за перевалку грузов в европейских портах, а мощности дунайских портов ограничены, плюс путь туда также неблизкий. Поэтому Украина к концу года может оказаться в условиях хуже первой половины 2022 года, когда ещё не действовала "зерновая сделка", но хотя бы был доступ на рынок ЕС, который отменил квоты на украинскую с/х продукцию. Теперь же рынок ЕС закрыт, и уговорить страны Восточной Европы (особенно Польшу) вновь открыться невозможно, а Москва закусила удила и хочет лишь одного — добить Украину.Также в понедельник прилетело по АЗС в регионе, и если удары продолжатся, то можно будет говорить об уничтожении сперва сети АЗС в области, а затем и в самой Одессе, куда поедут заправляться водители транспортных средств.В Сумской, Харьковской и Полтавской областях летит по газовым промыслам. Удары по объектам "Нафтогаза" наносятся с 17 июля различными БПЛА, включая реактивные "Герани". Результат — пожары, значительные разрушения и остановка оборудования. Цель — снижение темпов закачки газа в ПХГ к началу отопительного сезона, а также создание сложностей при транспортировке газа из одной части страны в другую (летом — с Востока на Запад для хранения, а зимой — с Запада на Восток для покрытия возросшего потребления).Бездумное ЗСТ с ТурциейУкраинская ассоциация предприятий легкой промышленности "Укрлегпром" обратилась к президенту, Раде и Кабмину с предложением создать постоянно действующую межведомственную комиссию для мониторинга реализации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.Ассоциация указывает на то, что украинский легпром не может конкурировать с турецким, отмечая фактор идущих боевых действий, однако неспособность украинских швей конкурировать с турецкими не являлась новостью и до начала СВО.По данным "Укрлегпрома", в 2025 году турецкий экспорт в этой сфере составил 226,2 млрд долларов, в то время как украинский — 0,9 млрд. Общий импорт товаров легпрома в Украину составил 3,2 млрд долларов и в 3,5 раза превысил экспорт. Как следствие, в 2025 году доля турецких готовых изделий на рынке текстильной одежды Украины составляла 22,7%, трикотажной одежды — 12,4%, ковров — 36,3%.Проще говоря, в условиях ЗСТ с Турцией турецкие обувь и одежда уничтожают украинское производство. И никаких вопросов к 90 тыс. украинских работников легпрома нет — они трудятся как могут.Вопрос к властям: зачем было подписываться на ЗСТ с Турцией без исключения для многих отраслей? Конкурировать с Турцией в легпроме всё равно бесполезно.В общем, легпром просит помощи, но её не дождётся — чиновникам всё равно. Они перед ратификацией соглашения даже не удосужились предоставить прогноз экономических расчётов.Кризис в металлургииЗа первые 6 месяцев текущего года производство стали на Украине сократилось на 3%, а добыча железной руды просела на 18,8%. Экспорт плоского проката снизился на 8,1%, а сортового проката — на 41,7%.Новые европейские квоты могут сократить экспорт украинской стали на 1,3–1,5 млн тонн в год. В то же время на внутреннем рынке растет доля импорта. В первом полугодии 2026 года импорт плоского проката увеличился на 2,3%, а сортового проката — на 64%.В первом полугодии предложение отечественной стали сократилось на 7,6%, в то время как доля импорта в потреблении стали возросла до 43,8%. Годом ранее она составляла 37%.Кризис в металлургии был очевиден и неизбежен, и вот стал накрывать отрасль. Спад в металлургии сократит украинский ВВП на 0,6% в 2026 году.Страна разбитых оконИздание Delo.ua со ссылкой на данные Ukraine Investment Guide 2026 сообщает о реализации на Украине сразу трёх инвестпроектов по производству листового стекла мощностью 73,7 млн м² при потребностях в 27 млн м², которые запустят не раньше 2028 года. В городе Березань Киевской области City One Development строит индустриальный парк "Город стекла", в Броварском районе Киевской области инвесткомпания EFI Group вместе с японским капиталом реализует проект NovaSklo, а Ukrglass строит завод в Закарпатье.О проблеме с отсутствием листового стекла, пригодного для производства стеклопакетов говорилось ещё в 2022 году, но, как видно, с того момента мало что изменилось. Журналисты вновь пишут о наличии единственного предприятия — лисичанского стекольного завода "Пролетарий", но оно уже в ЛНР, да и оборудование оттуда вывезли на Украину ещё до освобождения города. Собственно, история со стеклом показывает скорость принятия решений по важнейшим вопросам: как восстанавливать страну, если за 4 года войны власти не удосужились организовать стекольное производство?Прочие новостиМВФ выделил Украине 690 млн долларов финансирования, несмотря на невыполнение Украиной обязательств по внесению изменений в законодательство.Возобновление войны США против Ирана вновь толкнуло цены на нефть вверх, и это сразу же сказалось на ценниках на АЗС, которые выросли на 2–3 грн за литр бензина и дизеля. При продолжении войны цены вырастут ещё сильнее: основатель группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкинпрогнозирует подорожание топлива на 10 грн за литр уже в ближайшие недели.На рынке FMCG-ретейла произошло крупнейшее поглощение: сеть Varus купила ООО "Омега", управляющее 100% сети из 250 супермаркетов "Коло", у совладельца АТБ (ещё один ретейлер) Геннадия Буткевича.Рада приняла во втором чтении законопроект об обязательной установке счётчиков тепла в МКД. Обязанность по их обслуживанию возлагается на теплотранспортирующие компании. Однако какими силами и на какие деньги они будут устанавливать счётчики и обслуживать их — неясно.С начала 2026 года Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.О ситуации в энергетике - в материале Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, турция, россия, сергей корецкий, ес