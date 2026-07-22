https://ukraina.ru/20260722/s-trampom-mozhno-dogovoritsya-ekspert-o-sderzhannoy-reaktsii-moskvy-na-vypady-ssha-1081708640.html

"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США

"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США - 22.07.2026 Украина.ру

"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США

Россия сохраняет сдержанную реакцию на высказывания Трампа, потому что из всех вариантов он наиболее подходит для диалога, и с ним есть вероятность договориться. Москва делает поправку на его эмоциональность и давление "ястребов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-07-22T05:00

2026-07-22T05:00

2026-07-22T05:00

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Отвечая на вопрос о сдержанной реакции Москвы на резкие высказывания президента США, Каргин заявил, что в России понимают — из всех имеющихся вариантов Трамп наиболее подходит для диалога. "Потому что в России понимают: из всех имеющихся вариантов Трамп наиболее подходит для диалога. С ним есть вероятность договориться", — пояснил эксперт.Политолог пояснил, что Москва делает поправку на эмоциональность американского лидера и давление "ястребов". "Да, он эмоционально неустойчив, да, на него давят "ястребы". Но мы делаем поправку на эти факторы. Даже когда он говорит неприемлемые вещи, реакция Москвы остается сдержанной", — отметил он.По словам Каргина, президент США не хочет обострять отношения с Россией, но может пойти на это под давлением обстоятельств. "Сам Трамп, скорее всего, внутри себя не хочет обострения с Россией, но может пойти на него под давлением обстоятельств или в результате личных "эмоциональных качелей". Поэтому если будут все-таки приняты санкции против РФ под давлением Конгресса, реакция России будет обоснованной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ" на сайте Украина.ру.

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