"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США - 22.07.2026 Украина.ру
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"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США
"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США - 22.07.2026 Украина.ру
"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США
Россия сохраняет сдержанную реакцию на высказывания Трампа, потому что из всех вариантов он наиболее подходит для диалога, и с ним есть вероятность договориться. Москва делает поправку на его эмоциональность и давление "ястребов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
2026-07-22T05:00
2026-07-22T05:00
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Отвечая на вопрос о сдержанной реакции Москвы на резкие высказывания президента США, Каргин заявил, что в России понимают — из всех имеющихся вариантов Трамп наиболее подходит для диалога. "Потому что в России понимают: из всех имеющихся вариантов Трамп наиболее подходит для диалога. С ним есть вероятность договориться", — пояснил эксперт.Политолог пояснил, что Москва делает поправку на эмоциональность американского лидера и давление "ястребов". "Да, он эмоционально неустойчив, да, на него давят "ястребы". Но мы делаем поправку на эти факторы. Даже когда он говорит неприемлемые вещи, реакция Москвы остается сдержанной", — отметил он.По словам Каргина, президент США не хочет обострять отношения с Россией, но может пойти на это под давлением обстоятельств. "Сам Трамп, скорее всего, внутри себя не хочет обострения с Россией, но может пойти на него под давлением обстоятельств или в результате личных "эмоциональных качелей". Поэтому если будут все-таки приняты санкции против РФ под давлением Конгресса, реакция России будет обоснованной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, александр каргин, сша, украина.ру, ес, переговоры, новости переговоров, мир без границ, главные новости, главное, украина.ру дзен, новости украина ру
Новости, Россия, Дональд Трамп, Александр Каргин, США, Украина.ру, ЕС, переговоры, новости переговоров, Мир без границ, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен, новости Украина ру

"С Трампом можно договориться": эксперт о сдержанной реакции Москвы на выпады США

05:00 22.07.2026
 
© Фото Трамп
 Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото
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Россия сохраняет сдержанную реакцию на высказывания Трампа, потому что из всех вариантов он наиболее подходит для диалога, и с ним есть вероятность договориться. Москва делает поправку на его эмоциональность и давление "ястребов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Отвечая на вопрос о сдержанной реакции Москвы на резкие высказывания президента США, Каргин заявил, что в России понимают — из всех имеющихся вариантов Трамп наиболее подходит для диалога.
"Потому что в России понимают: из всех имеющихся вариантов Трамп наиболее подходит для диалога. С ним есть вероятность договориться", — пояснил эксперт.
Политолог пояснил, что Москва делает поправку на эмоциональность американского лидера и давление "ястребов". "Да, он эмоционально неустойчив, да, на него давят "ястребы". Но мы делаем поправку на эти факторы. Даже когда он говорит неприемлемые вещи, реакция Москвы остается сдержанной", — отметил он.
По словам Каргина, президент США не хочет обострять отношения с Россией, но может пойти на это под давлением обстоятельств.
"Сам Трамп, скорее всего, внутри себя не хочет обострения с Россией, но может пойти на него под давлением обстоятельств или в результате личных "эмоциональных качелей". Поэтому если будут все-таки приняты санкции против РФ под давлением Конгресса, реакция России будет обоснованной", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ" на сайте Украина.ру.
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